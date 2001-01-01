«Смелый и рискованный футбол». Кононов - о новом стиле «Спартака»Спорт-Экспресс 14:20

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что атакующий футбол является более смелым и рискованным. 52-летний специалист добавил, что игроки красно-белых положительно восприняли те принципы, которые он озвучил, когда пришел в команду.

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