Гаджеты
На Android-смартфонах нашли предустановленный вирусРИА Новости 00:29
Хакеры устанавливали вирусы в смартфоны с операционной системой Android еще до их продажи. Об этом сообщили в своем блоге специалисты компании Google. Речь идет о программах семейства Triada, предназначенных для размещения рекламы на устройстве и рассылки спама.
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Общество
Жители Киселёвска попросили убежища в Канаде
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
Финские пограничники приняли российскую яхту за «трехголового монстра»
Сотрудники береговой охраны Финляндии в ходе проверки приняли российскую яхту, замаскированную под древнерусскую ладью, за "трехголового монстра".
Обновлено вчера в 22:02
Здоровье
В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тысяч россиян обнаружили рак
В 2018 году в ходе диспансеризации населения России было зарегистрировано 199 088 случаев злокачественных новообразований.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Врачи оценили состояние Бари Алибасова
Обновлено вчера в 10:18
Происшествия
В биологических следах Голунова не оказалось наркотиков
Эксперты химико-токсикологической лаборатории не обнаружили наркотиков в биологических следах арестованного журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщил главный нарколог России Евгений Брюн в эфире программы "Вести недели с Дмитрием Киселевым" на канале "Россия 1".
Обновлено вчера в 20:39
Автоспорт
«Феррари» подала апелляцию на штраф Феттеля
"Феррари" подала заявку на апелляцию после штрафа своего своего пилота Себастьяна Феттеля на Гран-при Канады, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 20:43
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в дебютном бою
Бывший чемпион мира по боксу в среднем весе, казахстанский боксер Геннадий Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса в четвертом раунде дебютного поединка на DAZN.
Обновлено вчера в 01:38
Армия и оружие
Военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе
Обновлено вчера в 18:14
Экономика
Пенсионный фонд запустит технологию автоматического определения бедных
Если технологию признают успешной, ее распространят на все регионы, добавил он.
Обновлено в 00:11
Культура
Мединский назвал причину цензуры фильма «Рокетмен»
Удаление наркотических и гомосексуальных сцен из посвящённого жизни музыканта Элтона Джона фильма «Рокетмен» обусловлена интересами бизнеса.
Обновлено вчера в 16:52
Политика
МИД Китая отверг обвинения в преследовании нацменьшинств
Китай отверг обвинения в содержании 1 млн уйгуров и других национальных меньшинств в политических лагерях для идеологической обработки.
Обновлено в 00:37
Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделя
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России.
Обновлено вчера в 20:19
Единоборства
Макгрегор отреагировал на твит Бибера и вызвал на бой Уолберга
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор прокомментировал сообщение певца Джастина Бибера в твиттере, где он вызвал на поединок актера Тома Круза, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 23:51
Происшествия
В центре Уфы произошла стрельба
Обновлено вчера в 12:21
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено вчера в 05:24
Происшествия
Три российских СМИ выступили в поддержку журналиста Голунова
В совместном заявлении отмечается, что коллеги обвиняемого не считают «представленные следствием доказательства виновности Голунова убедительными».
Обновлено в 01:15
Музыка
Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени» в День России
Певец Григорий Лепс прокомментировал отмену выступления "Машины времени" на концерте ко Дню России на Красной площади.
Обновлено вчера в 14:07
Общество
Ротенберг выкупит компанию-проектировщика Крымского моста
Миллиардер, владелец и председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг принял решение о покупке организации «СГМ-Мост», созданной для проектирования и строительства Крымского моста.
Обновлено вчера в 16:34
ЖКХ
Глава Минстроя рассказал о сложности отказа от отключения горячей воды
Министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев рассказал, что в ближайшие годы коммунальные службы не смогут отказаться от отключения горячей воды в летний период.
Обновлено вчера в 16:14
Происшествия
«Коммерсант» узнал об утечке данных 900 000 клиентов российских банков
Альфа-банк и ХКФ-банк сообщили «Коммерсанту», что изучат информацию об утечке и проверят происхождение баз данных.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Два украинских города лишатся воды из-за загрязнения реки химикатами
Города Белая Церковь и Умань в Киевской и Черкасской областях будут отключены от водоснабжения по причине утечки химикатов в реку Рось.
Обновлено вчера в 10:31
Транспорт
Названа дата запуска поездов по Крымскому мосту
В апреле-мае 2020 года планируется запуск 11 поездов. Крымский мост — самый протяженный в России.
Обновлено в 00:59
Экономика
Всемирный банк назвал пять рисков для российской экономики
Всемирный банк (ВБ) в очередном докладе об экономике России назвал ключевые внешние и внутренние риски, с которыми может столкнуться российская экономика в 2019 году.
Обновлено вчера в 18:32
Здоровье
«Росконтроль» выявил нарушения во всех известных брендах кваса
Специалисты «Росконтроля» проверили квас торговых марок «Очаковский», «Русский дар», «Лидский», «Вятский квас», «Никола», «Суздальские напитки» и «Букет Чувашии».
Обновлено в 01:21
Армия и оружие
В НАТО назвали цель учений в Балтийском море
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Участники конфликта на острове Даманский судятся с ПФР из-за выплат
Как сообщает «Коммерсантъ», участники пограничного конфликта на острове Даманский, который произошел в 1969 году, судятся с региональными властями из-за выплаты в размере 10 тысяч рублей ко Дню Победы.
Обновлено вчера в 20:27
Наука
Нематоды запомнили патогенных бактерий на четыре поколения
Эпигенетическая память позволила круглым червям Caenorhabditis elegans запомнить вред от бактерии Pseudomonas aeruginosa настолько хорошо, что их потомки продолжали обходить их стороной на протяжении четырех поколений.
Обновлено 08 июня в 05:35
Происшествия
СК возбудил против замглавы Барнаула уголовное дело о получении взятки
Следственные органы СК России по Алтайскому краю возбудили уголовное дело в отношении заместителя главы администрации города Барнаула, который подозревается в получении взятки.
Обновлено в 01:35
Общество
ВЦИОМ выяснил число довольных своей жизнью россиян
Еще 28% сообщили, что уровень жизни их устраивает, но только отчасти.
Обновлено в 01:07
Общество
Рейтинг самых богатых губернаторов России возглавил Денис Паслер
Долгие годы Олег Кожемяко удерживал статус самого "богатого" губернатора на Дальнем Востоке, однако в прошлом году с этой позиции его сместили новые главы его предыдущих субъектов – Сахалина и Приамурья.
Обновлено вчера в 20:27