Гаджеты Гаджеты Windows 10 впервые стала самой популярной настольной ОС в мире По данным NetMarketShare, доля Windows 10 сейчас составляет 39,22%, причем месяц назад ее доля была немного меньше — 38,14%.

Гаджеты Гаджеты Названы самые опасные в мире смартфоны по уровню излучения Стоит отметить, что параметры оценки смартфона по уровню SAR-излучения неоднократно подвергались критике как недостоверные, однако для большинства потенциальных пользователей они по-прежнему являются важным фактором при выборе телефона.

Гаджеты Гаджеты Huawei представила бюджетный смартфон Y5 Lite за 118 долларов Компания Huawei представила новый бюджетный смартфон, выпущенный по программе Android Go.

Гаджеты Гаджеты Появились изображения нового смартфона Motorola P40 Появились качественные изображения Motorola P40 с 6,2-дюймовым экраном и 48 Мп камерой. Задняя стенка гаджета изготовлена из стекла.

Гаджеты Гаджеты Представлена однокристальная система Samsung Exynos Auto V9 Однокристальная система Samsung Exynos Auto V9 включает восемь ядер ARM Cortex-A76, работающих на частоте до 2,1 ГГц, высококачественную звуковую подсистему и встроенные средства безопасности, отвечающие требованиям ASIL-B.

Гаджеты Гаджеты Стало известно, что покажет Samsung на выставке CES 2019 Корейская компания опубликовала изображение посвященное конференции в Лас-Вегасе на CES 2019, на которой изобразили стиральную машину, холодильник, телевизор, колонку и часы, последние конечно вряд ли покажут, так как их презентация запланирована на февраль.

Гаджеты Гаджеты ОС Fuchsia от Google сможет поддерживать приложения с Android Пришла замена «зелёному роботу» Android: Google планирует удивить пользователей новой ОС Fuchsia.

Гаджеты Гаджеты Надзорное ведомство США разрешило Google разработку сенсора Soli В надзорном ведомстве решили, что сенсоры Soli, работающие в этом диапазоне, не помешают другим устройствам.

Гаджеты Гаджеты Новые часы от LG могут получить модульную камеру

Гаджеты Гаджеты Умные очки Vuzix Blade оценены в 1000 долларов Компания Vuzix, уже более десяти лет занимающаяся умными очками, в основном ориентируется на корпоративных заказчиков.

Гаджеты Гаджеты В Сети опубликовали характеристики новых процессоров от AMD Ryzen 3000 Судя по имеющейся информации, новые чипсеты семейства Razen 3000 с 7-нанометровым техпроцессом удалось существенно развить благодаря увеличению количества ядер.

Гаджеты Гаджеты Xiaomi представила новую защитную маску для лица Маска предлагается только в черном цвете по цене примерно 4 доллара.

Гаджеты Гаджеты Western Digital: в 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD Твердотельные накопители (SSD) будут установлены на 90% компьютеров и смартфонов, которые будут выпущены в 2023 году, считают эксперты американской компании Western Digital.

Гаджеты Гаджеты Cougar представила наушники Phontum Essential для онлайн-игр Компания Cougar выпустила наушники Phontum Essential, которые подойдут для онлайн-игр, сообщает издание "Актуальные новости".