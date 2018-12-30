Гаджеты

Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
REGNUM
03:40

Линейка смартфонов Redmi китайской компании Xiaomi станет отдельным брендом.
REGNUM03:40

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Redmi станет отдельным брендом

ТК Звезда08:25

Xiaomi начнет выпускать смартфоны под новым брендом

Российская газета08:20

Основатель Xiaomi объяснил выделение Redmi в отдельный бренд

Ведомости06:59

Xiaomi сделает из смартфона Redmi отдельный бренд

Народные новости06:39

Смартфоны Redmi превратят в отдельный бренд

Известия06:04

Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом

REGNUM03:40

Xiaomi опубликовала приглашение на презентацию новых продуктов

VistaNewsвчера в 14:15
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Гаджеты

Windows 10 впервые стала самой популярной настольной ОС в мире

По данным NetMarketShare, доля Windows 10 сейчас составляет 39,22%, причем месяц назад ее доля была немного меньше — 38,14%.
Обновлено в 04:44
Гаджеты

Названы самые опасные в мире смартфоны по уровню излучения

Стоит отметить, что параметры оценки смартфона по уровню SAR-излучения неоднократно подвергались критике как недостоверные, однако для большинства потенциальных пользователей они по-прежнему являются важным фактором при выборе телефона.
Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты

Huawei представила бюджетный смартфон Y5 Lite за 118 долларов

Компания Huawei представила новый бюджетный смартфон, выпущенный по программе Android Go.
Обновлено в 06:58
Гаджеты

Появились изображения нового смартфона Motorola P40

Появились качественные изображения Motorola P40 с 6,2-дюймовым экраном и 48 Мп камерой. Задняя стенка гаджета изготовлена из стекла.
Обновлено в 05:01
Гаджеты

Представлена однокристальная система Samsung Exynos Auto V9

Однокристальная система Samsung Exynos Auto V9 включает восемь ядер ARM Cortex-A76, работающих на частоте до 2,1 ГГц, высококачественную звуковую подсистему и встроенные средства безопасности, отвечающие требованиям ASIL-B.
Обновлено в 05:15
Гаджеты

Стало известно, что покажет Samsung на выставке CES 2019

Корейская компания опубликовала изображение посвященное конференции в Лас-Вегасе на CES 2019, на которой изобразили стиральную машину, холодильник, телевизор, колонку и часы, последние конечно вряд ли покажут, так как их презентация запланирована на февраль.
Обновлено в 06:29
Гаджеты

ОС Fuchsia от Google сможет поддерживать приложения с Android

Пришла замена «зелёному роботу» Android: Google планирует удивить пользователей новой ОС Fuchsia.
Обновлено в 05:44
Гаджеты

Надзорное ведомство США разрешило Google разработку сенсора Soli

В надзорном ведомстве решили, что сенсоры Soli, работающие в этом диапазоне, не помешают другим устройствам.
Обновлено в 08:14
Гаджеты

Новые часы от LG могут получить модульную камеру

Обновлено в 04:36
Гаджеты

Умные очки Vuzix Blade оценены в 1000 долларов

Компания Vuzix, уже более десяти лет занимающаяся умными очками, в основном ориентируется на корпоративных заказчиков.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

В Сети опубликовали характеристики новых процессоров от AMD Ryzen 3000

Судя по имеющейся информации, новые чипсеты семейства Razen 3000 с 7-нанометровым техпроцессом удалось существенно развить благодаря увеличению количества ядер.
Обновлено в 00:30
Гаджеты

Xiaomi представила новую защитную маску для лица

Маска предлагается только в черном цвете по цене примерно 4 доллара.
Обновлено в 05:37
Гаджеты

Western Digital: в 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD

Твердотельные накопители (SSD) будут установлены на 90% компьютеров и смартфонов, которые будут выпущены в 2023 году, считают эксперты американской компании Western Digital.
Обновлено вчера в 23:38
Гаджеты

Cougar представила наушники Phontum Essential для онлайн-игр

Компания Cougar выпустила наушники Phontum Essential, которые подойдут для онлайн-игр, сообщает издание "Актуальные новости".
Обновлено в 05:17
Гаджеты

Представлен Acer TravelMate X3410 — компактный ноутбук для тех, кто часто в дороге

Как следует из названия, ноутбук TravelMate X3410 предназначен для бизнесменов и профессионалов, которые часто находятся в пути.
Обновлено в 07:32
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