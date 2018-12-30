Гаджеты
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендом
Смартфоны Redmi компании Xiaomi станут отдельным брендомREGNUM03:40
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Гаджеты
Windows 10 впервые стала самой популярной настольной ОС в мире
По данным NetMarketShare, доля Windows 10 сейчас составляет 39,22%, причем месяц назад ее доля была немного меньше — 38,14%.
Обновлено в 04:44
Гаджеты
Названы самые опасные в мире смартфоны по уровню излучения
Стоит отметить, что параметры оценки смартфона по уровню SAR-излучения неоднократно подвергались критике как недостоверные, однако для большинства потенциальных пользователей они по-прежнему являются важным фактором при выборе телефона.
Обновлено вчера в 11:39
Гаджеты
Huawei представила бюджетный смартфон Y5 Lite за 118 долларов
Компания Huawei представила новый бюджетный смартфон, выпущенный по программе Android Go.
Обновлено в 06:58
Гаджеты
Появились изображения нового смартфона Motorola P40
Появились качественные изображения Motorola P40 с 6,2-дюймовым экраном и 48 Мп камерой. Задняя стенка гаджета изготовлена из стекла.
Обновлено в 05:01
Гаджеты
Представлена однокристальная система Samsung Exynos Auto V9
Однокристальная система Samsung Exynos Auto V9 включает восемь ядер ARM Cortex-A76, работающих на частоте до 2,1 ГГц, высококачественную звуковую подсистему и встроенные средства безопасности, отвечающие требованиям ASIL-B.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
Стало известно, что покажет Samsung на выставке CES 2019
Корейская компания опубликовала изображение посвященное конференции в Лас-Вегасе на CES 2019, на которой изобразили стиральную машину, холодильник, телевизор, колонку и часы, последние конечно вряд ли покажут, так как их презентация запланирована на февраль.
Обновлено в 06:29
Гаджеты
ОС Fuchsia от Google сможет поддерживать приложения с Android
Пришла замена «зелёному роботу» Android: Google планирует удивить пользователей новой ОС Fuchsia.
Обновлено в 05:44
Гаджеты
Надзорное ведомство США разрешило Google разработку сенсора Soli
В надзорном ведомстве решили, что сенсоры Soli, работающие в этом диапазоне, не помешают другим устройствам.
Обновлено в 08:14
Гаджеты
Новые часы от LG могут получить модульную камеру
Обновлено в 04:36
Гаджеты
Умные очки Vuzix Blade оценены в 1000 долларов
Компания Vuzix, уже более десяти лет занимающаяся умными очками, в основном ориентируется на корпоративных заказчиков.
Обновлено в 08:40
Гаджеты
В Сети опубликовали характеристики новых процессоров от AMD Ryzen 3000
Судя по имеющейся информации, новые чипсеты семейства Razen 3000 с 7-нанометровым техпроцессом удалось существенно развить благодаря увеличению количества ядер.
Обновлено в 00:30
Гаджеты
Xiaomi представила новую защитную маску для лица
Маска предлагается только в черном цвете по цене примерно 4 доллара.
Обновлено в 05:37
Гаджеты
Western Digital: в 2023 году 90% компьютеров будет поставляться с SSD
Твердотельные накопители (SSD) будут установлены на 90% компьютеров и смартфонов, которые будут выпущены в 2023 году, считают эксперты американской компании Western Digital.
Обновлено вчера в 23:38
Гаджеты
Cougar представила наушники Phontum Essential для онлайн-игр
Компания Cougar выпустила наушники Phontum Essential, которые подойдут для онлайн-игр, сообщает издание "Актуальные новости".
Обновлено в 05:17
Гаджеты
Представлен Acer TravelMate X3410 — компактный ноутбук для тех, кто часто в дороге
Как следует из названия, ноутбук TravelMate X3410 предназначен для бизнесменов и профессионалов, которые часто находятся в пути.
Обновлено в 07:32