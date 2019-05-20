Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от платформы AndroidГоворит Москва вчера в 00:58

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны. Между тем представители Huawei ещё в марте заявляли, что уже создали свою операционную систему как раз на случай новых американских санкций.
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Эксперты: отключение смартфонов Huawei от услуг Google не станет катастрофой для россиян

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Google разрывает сотрудничество с китайской компанией Huawei

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Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

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Газета.Ruвчера в 13:18

Пользователи Huawei могут остаться без сервисов Google

Ведомостивчера в 16:28
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 22:53, Ашберн
Происшествия

НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области

12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Транспорт

Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин

Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено в 17:02
Хоккей

Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккею

Обновлено в 16:47
Политика

В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска

Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие

Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Происшествия

У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов

Обновлено в 08:11
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Авто

Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta

Обновлено в 22:12
Политика

США ввели санкции против трех российских организаций

Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 10:47
Политика

Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти

Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Экономика

Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен

Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В тоннеле московского метро застряли три поезда

Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Дания пригрозила России истребителями в Гренландии

Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Армия и оружие

Американские истребители сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 09:40
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Наука

Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов

Учёные считают, что Бермудские и некоторые другие вулканические острова произошли именно таким образом.
Обновлено вчера в 05:15
Космос

Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году

Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено в 20:18
Происшествия

Суд вынес приговор судмедэксперту по делу о сбитом в Балашихе мальчике

Обновлено в 03:50
Наука

Волчанку связали с генетическими мутациями

Биологи из Школы медицинских исследований имени Джона Кертина (Австралия) провели генетический анализ двух когорт больных волчанкой и одной группы здоровых людей.
Обновлено в 03:16
Происшествия

Суд продлил арест фигурантам дела Абызова

Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес

Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе

Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.
Обновлено в 09:54
Общество

В Камбодже производители сигарет добавляли в табак опилки

В столице Камбоджи военная полиция закрыла табачную фабрику, на которой в сигаретный табак добавляли опилки.
Обновлено в 22:25
Кино

Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией

Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Общество

Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду

Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено в 14:17
Кино

Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»

Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено в 12:58
Футбол

Григорий Иванов: «Бикфалви? Команда не может зависеть от одного человека»

Команда не может зависеть от одного человека. Команда будет рубиться и за Эрика, и за всех.
Обновлено в 13:21
Политика

«Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании.
Обновлено в 20:55
Политика

Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты

Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Общество

СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей

Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Космос

Роботы заменят космонавтов на МКС

Обновлено вчера в 06:27
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