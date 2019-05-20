Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы AndroidГоворит Москва вчера в 00:58
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны. Между тем представители Huawei ещё в марте заявляли, что уже создали свою операционную систему как раз на случай новых американских санкций.
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Происшествия
НАК заявил о контртеррористической операции во Владимирской области
12 апреля режим контртеррористической операции был введен в Тюмени.
Обновлено в 19:16
Транспорт
Закатают в стандарт: асфальт защитят от шипованных шин
Росавтодор начал разработку предварительного национального стандарта, который позволит повысить устойчивость трасс к воздействию шипованной резины, сообщили «Известиям» в агентстве.
Обновлено в 17:02
Хоккей
Сборная России обыграла Швецию на ЧМ по хоккею
Обновлено в 16:47
Политика
В Москве прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска
Подробнее на РБК: В профсоюзе прокомментировали перенос производства Су-34 из Новосибирска По открытым данным, Чкаловский завод сконцентрирован на трех проектах: производство истребителя-бомбардировщика Су-34, участие в программе самолета SSJ, участие в программе создания боевого авиационного комплекса 5-го поколения.
Обновлено в 19:11
Армия и оружие
Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.
Обновлено в 14:27
Авто
Стала известна стоимость нового российского электромобиля Zetta
Обновлено в 22:12
Политика
США ввели санкции против трех российских организаций
Соединенные Штаты ввели санкции против двух российских компаний и одного военного учебного центра. Об этом сообщили в Госдепартаменте США.
Обновлено в 10:47
Политика
Президент Абхазии обвинил оппозицию в попытках захвата власти
Действия представителей оппозиции в Абхазии свидетельствуют о попытках захвата власти, заявил во вторник президент республики Рауль Хаджимба.
Обновлено в 06:32
Экономика
Коломойский проиграл суды на миллиарды гривен
Национальный банк Украины (НБУ) и "Приватбанк" выиграли дело по двум искам, от компаний, которые требовали освободить их от обязательств на более чем 2,7 млрд гривен.
Обновлено в 16:31
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие
Дания пригрозила России истребителями в Гренландии
Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.
Обновлено вчера в 06:30
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Наука
Учёные раскрыли тайну происхождения Бермудских островов
Учёные считают, что Бермудские и некоторые другие вулканические острова произошли именно таким образом.
Обновлено вчера в 05:15
Космос
Российский модуль для посадки на Марс планируют испытать в 2020 году
Строительство российского десантного модуля, которому в марте 2021 года в рамках совместной с Европой программы ExoMars-2020 предстоит совершить посадку на Марс, планируют завершить в августе 2019 года и провести испытания -— в апреле 2020 года.
Обновлено в 20:18
Наука
Волчанку связали с генетическими мутациями
Биологи из Школы медицинских исследований имени Джона Кертина (Австралия) провели генетический анализ двух когорт больных волчанкой и одной группы здоровых людей.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Суд продлил арест фигурантам дела Абызова
Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей трёх фигурантов дела экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова.
Обновлено в 08:39
Шоу-бизнес
Рита Дакота опровергла слова Бородиной о разводе
Говорят, что Ксения даже учила Риту, какими способами можно стать еще популярнее во время развода с мужем.
Обновлено в 09:54
Общество
В Камбодже производители сигарет добавляли в табак опилки
В столице Камбоджи военная полиция закрыла табачную фабрику, на которой в сигаретный табак добавляли опилки.
Обновлено в 22:25
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено в 20:51
Общество
Кейт Миддлтон провела для королевы Елизаветы II экскурсию по саду
Королева Елизавета II с головой погрузилась в семейные хлопоты.
Обновлено в 14:17
Кино
Татуировка Софи Тернер оказалась спойлером к финалу «Игры престолов»
Старая татуировка британской актрисы Софи Тернер, известной по роли Сансы Старк в «Игре престолов», оказалась спойлером к финалу сериала.
Обновлено в 12:58
Футбол
Григорий Иванов: «Бикфалви? Команда не может зависеть от одного человека»
Команда не может зависеть от одного человека. Команда будет рубиться и за Эрика, и за всех.
Обновлено в 13:21
Политика
«Софизм имбецила» — в КНДР прокомментировали высказывания Байдена
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) обрушилось с критикой на американского политика Джо Байдена после его высказываний о высшем руководстве КНДР в ходе своей предвыборной кампании.
Обновлено в 20:55
Политика
Чиновникам Кремля и правительства на 10% повысили зарплаты
Как отмечается, их зарплаты были уменьшены на 10% с 1 мая 2015 года, но с 1 января этого года они вернулись к прежнему уровню.
Обновлено в 03:15
Общество
СМИ назвали вакансию с зарплатой до 500 тысяч рублей
Отмечается, что батлеры могут рассчитывать на зарплату от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц.
Обновлено в 20:35
Космос
Роботы заменят космонавтов на МКС
Обновлено вчера в 06:27