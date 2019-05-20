Смартфоны Huawei отключат от платформы AndroidГоворит Москва вчера в 00:58

Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны. Между тем представители Huawei ещё в марте заявляли, что уже создали свою операционную систему как раз на случай новых американских санкций.

Гаджеты Россияне распродают смартфоны Huawei Количество созданных объявлений на Юле за сутки 20 мая увеличилось на 11%, продажи смартфонов Huawei остались на прежнем уровне.

Энергетика Козак ответил на опасения независимых АЗС из-за роста цен на бензин Сразу два отраслевых союза - Российский топливный союз и Независимый топливный союз - обратились на этой неделе к Козаку с письмами, в которых отметили рост оптовых и мелкооптовых цен на топливо.

Хоккей Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, обеспечили им победу в матче чемпионата мира с командой Швеции.

Общество Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского Золотые серьги Елены Зеленской тоже украинского бренда, создавались вручную по эскизу, разработанному специально для супруги шестого президента республики.

Шоу-бизнес 19-летняя Стефания Маликова стала дизайнером платьев для выпускного Некоторые, правда, считают, что иногда 19-летняя Стеша старит себя слишком деловыми нарядами, однако в целом поклонники одобряют ее образы.

Здоровье Названы вызывающие рак продукты Главный внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, какие факторы повышают риск возникновения опухолей.

Политика Зеленский может вынести на референдум вопрос о переговорах с Россией Украинский президент Владимир Зеленский рассматривает возможность проведения референдума по вопросу переговоров между Украиной и Россией.

Авто Toyota представила современный минивэн Granvia После дебюта японского роскошного минивэна Lexus LM в рамках Шанхайского автосалона разработчики из Toyota представили модель Granvia, разработанную на уникальной платформе.

Армия и оружие Ликвидация командира ДНР попала на видео Украинские военные сняли на видео с беспилотника ликвидацию командира батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады Евгения Шабанова в Донецкой области.

Политика Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».

Политика Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».

Происшествия У вице-губернатора Ростовской области нашли коллекцию элитных часов Заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ Сергея Сидаша задержали в связи с делом задержанного ранее регионального министра строительства Николая Безуглова.

Происшествия В МВД рассказали о понизившемся уровне жизни полицейских Выступая на заседании комитета Совфеда по обороне, Гостев отметил, что снизилась покупательская способность сотрудников полиции.

Политика США подтвердили планы ввести санкции против «Северного потока-2» В Минэнерго РФ в ответ на подготовку проекта заверили, что если давление со стороны США на европейских партнеров "Газпрома" заставит их отказаться от участия в проекте, то российская компания будет в состоянии самостоятельно завершить проект и ввести его в эксплуатацию (срок запланирован на 1 января 2020 года).

Футбол Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.

Игры Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5 Новая консоль уменьшила время загрузки игры в 19 раз Журналист The Wall Street Journal Такаши Мочизуки разместил в своем Twitter видеозапись с закрытого показа, но котором представители Sony демонстрировали возможности PlayStation 5 в сравнении с четвертой моделью, сообщает "Российская газета".

Армия и оружие Зеленский назначил нового начальника генштаба ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский в первый день после инаугурации уволил Виктора Муженко с должности начальника Генерального штаба - главнокомандующего Вооруженных сил Украины и назначил на этот пост Руслана Хомчака.

Авто Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.