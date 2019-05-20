Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от платформы AndroidГоворит Москва вчера в 00:58
Эксперты говорят, что таким образом американские власти оказывают давление на Китай в рамках торговой войны. Между тем представители Huawei ещё в марте заявляли, что уже создали свою операционную систему как раз на случай новых американских санкций.
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Гаджеты
Россияне распродают смартфоны Huawei
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Политика
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Генрих Мхитарян пропустит финал Лиги Европы в Баку Сложности в отношениях между Азербайджаном и Арменией вылились в серьезную потерю в составе для одного из участников финала Лиги Европы: он состоится в Баку 29 мая.
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Игры
Sony продемонстрировала возможности PlayStation 5
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