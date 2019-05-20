Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от AndroidВести.Ru вчера в 23:21

Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google. После того, как власти США включили китайскую компанию в черный список, Google разорвал контракт с Huawei. По словам экспертов, это один из дополнительных инструментов давления на КНР в рамках торговой войны.
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Huawei лишится Android из-за властей США

Известия00:15

Google лишил Huawei доступа к своим ресурсам

РБКвчера в 18:03

Google Play и Google Play Protect продолжат работать на существующих устройствах Huawei

ТАССвчера в 23:05

Трамп оставил китайские смартфоны без приложений Google

URA.Ruвчера в 20:31

Reuters: Google приостановила бизнес-контакты с Huawei

Российская газетавчера в 20:25

Главные новости к утру 20 мая

Коммерсантъ00:01

Рейтер: на смартфонах Huawei перестанет обновляться Android

РИА Новостивчера в 17:27
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Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»

Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено 18 мая в 14:53
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика

Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Экономика

Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»

Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей

Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира

Обновлено вчера в 18:23
Шоу-бизнес

Звезда «Лабиринта иллюзий» Алексей Фатеев сыграл тайную свадьбу

Обновлено в 00:41
Общество

Владельцу сети DNS грозит штраф за незаконный оборот древесины

Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Авто

Составлен список самых надежных подержанных автомобилей

В опросе приняли участие владельцы машин, которым от четырех до десяти лет.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика

«Ростех» оценил эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн руб

Госкорпорация "Ростех" подготовила план развития технологии промышленного интернета вещей (IIoT), где оценила экономический эффект от ее внедрения до 2024 года в пять триллионов рублей, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:38
Кино

Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей

Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке

СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия

Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео

Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Политика

МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов

В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Транспорт

В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару

Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Политика

На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму

Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Хоккей

Тарасенко повторил достижение Гретцки

Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Политика

Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России

Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Политика

«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры

Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие

Эсминец ВМС США прошел около спорной зоны в Южно-Китайском море

Эсминец ВМС США Preble в воскресенье оказался рядом с рифом Скарборо в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую КНР считает своими территориальными водами.
Обновлено в 00:20
Кино

Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»

Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес

Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения

Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено вчера в 08:11
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол

«Томь» сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ

"Томь" обеспечила себе место в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 07:14
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