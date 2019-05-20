Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от AndroidВести.Ru вчера в 23:21
Смартфоны Huawei останутся без Android и потеряют доступ к сервисам Google. После того, как власти США включили китайскую компанию в черный список, Google разорвал контракт с Huawei. По словам экспертов, это один из дополнительных инструментов давления на КНР в рамках торговой войны.
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Музыка
Белорусское жюри отстранили от голосования на «Евровидении»
Организаторы конкурса дисквалифицировали белорусское жюри перед финалом. Это произошло из-за разглашения оценок коллегии во время интервью.
Обновлено 18 мая в 14:53
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Политика
Пашинян объявил о «втором этапе революции» в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян анонсировал начало "второго этапа революции" в Армении.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Экономика
Миллер оценил вероятность отсрочки ввода «Северного потока-2»
Ранее на этой неделе Датское энергетическое агентство (ДЭА) опубликовало доклад оператора газопровода Nord Stream 2 AG (дочерняя структура "Газпрома"), в котором говорилось, что если ДЭА одобрит прокладку труб в своих водах лишь по третьему альтернативному маршруту, то срок ввода "Северного потока-2" в эксплуатацию может быть перенесен с конца IV квартала этого года на III квартал следующего.
Обновлено вчера в 10:11
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Обновлено вчера в 18:23
Общество
Владельцу сети DNS грозит штраф за незаконный оборот древесины
Обновлено вчера в 23:42
Авто
Составлен список самых надежных подержанных автомобилей
В опросе приняли участие владельцы машин, которым от четырех до десяти лет.
Обновлено вчера в 18:11
Экономика
«Ростех» оценил эффект от промышленного интернета вещей в 5 трлн руб
Госкорпорация "Ростех" подготовила план развития технологии промышленного интернета вещей (IIoT), где оценила экономический эффект от ее внедрения до 2024 года в пять триллионов рублей, сообщает газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:38
Кино
Звезда «Игры Престолов» считает, что финал сериала разочарует зрителей
Актриса Софи Тернер, сыгравшая Сансу Старк в сериале «Игра Престолов» считает, что финальный эпизод разочарует зрителей.
Обновлено в 00:17
Энергетика
Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке
Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено вчера в 14:13
Наука
Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала
Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Политика
СБ ООН проведет экстренную встречу из-за закона Украины о языке
СБ ООН проведет экстренную встречу в связи с принятием на Украине закона о госязыке, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 23:42
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
Изъятые у полковников ФСБ 12 миллиардов рублей показали на видео
Видео обыска у начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина, в ходе которого были обнаружены и изъяты 12 миллиардов рублей, опубликовал Telegram-канал «112».
Обновлено вчера в 08:38
Политика
МВФ загнал Украину в долговую яму, считают в Раде
Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
Обновлено в 00:26
Общество
В Гидрометцентре спрогнозировали заморозки в ряде регионов
В начале недели в некоторые регионы России придут заморозки, дожди и грозы.
Обновлено в 00:25
Транспорт
В России ограничат движение большегрузов по дорогам в жару
Движение большегрузов по российским дорогам в жаркую погоду ограничат.
Обновлено в 00:19
Политика
На Украине заявили о планах отправить Порошенко в тюрьму
Экс-заместитель главы администрации бывшего украинского президента Виктора Януковича Андрей Портнов, вернувшийся 19 мая на Украину после эмиграции, рассказал о планах инициировать уголовное расследование в отношении Петра Порошенко.
Обновлено вчера в 18:52
Хоккей
Тарасенко повторил достижение Гретцки
Нападающий "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко повторил достижение Уэйна Гретцки, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:30
Политика
Экс-глава МИД Польши раскритиковал Германию за отношение к России
Бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью газете Welt заявил, что в Германии не воспринимают Россию как угрозу, а многие немцы считают, что с ней можно создать союз против Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 23:11
Политика
«Забайкальский призыв»: Татьяна Цымпилова назначена министром культуры
Как сообщает пресс-служба забайкальского губернатора, 20 мая руководитель региона Александр Осипов назначил Татьяну Цымпилову министром культуры Забайкальского края.
Обновлено в 00:18
Армия и оружие
Эсминец ВМС США прошел около спорной зоны в Южно-Китайском море
Эсминец ВМС США Preble в воскресенье оказался рядом с рифом Скарборо в Южно-Китайском море в пределах зоны, которую КНР считает своими территориальными водами.
Обновлено в 00:20
Кино
Ален Делон получил почетную «Золотую пальмовую ветвь»
Обновлено вчера в 17:14
Шоу-бизнес
Мел Би из Spice Girls попала в больницу из-за полной потери зрения
Участница британской группы Spice Girls Мелани Браун, известная как Мел Би и Scary Spice, попала в больницу из-за полной потери зрения.
Обновлено вчера в 08:11
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
В Хабаровске задержали подозреваемых в хищении $1,9 млрд китайцев
Сотрудники правоохранительных органов задержали в хабаровском аэропорту по запросу Китая двух иностранных граждан.
Обновлено вчера в 10:20
Футбол
«Томь» сыграет в стыковых матчах за место в РПЛ
"Томь" обеспечила себе место в стыковых матчах за право в следующем сезоне сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ), сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 07:14