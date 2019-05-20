Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от AndroidСусанин вчера в 01:35
Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Reuters. Google также лишил «Хуавей» доступа к своим ресурсам и программам.
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Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Гаджеты
Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники под названием Z
Рэпер Баста запускает собственный бренд высококачественной аудиотехники под названием Z. В модельную линейку MusicDealer включили наушники и колонки, в продажу новинки поступят в мае.
Обновлено в 11:08
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Кино
Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»
Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Хоккей
Сборная России сыграет с США в четвертьфинале ЧМ-2019
Сборная России по хоккею встретится с командой США в четвертьфинале чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star
Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Политика
Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии ситуацию с нефтью
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас приедет в Москву 24 мая, чтобы обсудить с российским главой правительства Дмитрием Медведевым ситуацию с нефтепроводом «Дружба», сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским
Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Политика
Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции
Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Авто
Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже
В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие
Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
Обновлено в 13:19
Политика
Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Авто
Осенью начнутся продажи перелицованного Chevrolet Tracker
Бренд Buick собирается вывести на китайский авторынок свой новый кроссовер Encore. Продажи новинки в Поднебесной стартуют осенью 2019-го.
Обновлено в 09:21
Общество
Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»
Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Общество
Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов
Обновлено в 09:40
Армия и оружие
Убийство комбата ДНР попало на видео
Обновлено в 06:54
Политика
Журналисты «Коммерсанта» ушли из издания из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинули издание «Коммерсантъ» из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко, сообщили они в Facebook.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Экономика
Село на два триллиона: на развитие АПК направят 2,28 трлн рублей
Госпрограмма предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств», «Благоустройство сельских территорий», «Содействие занятости сельского населения» и «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».
Обновлено в 13:25
Экономика
Данные о доходах скрывают 24 млн россиян
Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально
Обновлено в 11:05
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия
В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси
Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Транспорт
Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс
На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Энергетика
Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти
План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41