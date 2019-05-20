Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от AndroidСусанин вчера в 01:35

Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Reuters. Google также лишил «Хуавей» доступа к своим ресурсам и программам.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Смартфоны Huawei отключат от Android через 90 дней

Российская газета08:32

Google разрывает сотрудничество с китайской компанией Huawei

Эхо Москвы11:24

В Google рассказали, как будут работать устройства Huawei на Android

ТАСС19 мая в 23:05

Почему Huawei и Google приостановили сотрудничество

РБКвчера в 08:11

Google запретила устанавливать Android на смартфоны Huawei

РИА Новостивчера в 10:04

Huawei снова обновит устройства на Android

Газета.Ruвчера в 13:18

Пользователи Huawei могут остаться без сервисов Google

Ведомостивчера в 16:28
Показать все источники
Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Происшествия

Три поезда с пассажирами застряли в тоннеле московского метро

Обновлено в 13:52
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Гаджеты

Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники под названием Z

Рэпер Баста запускает собственный бренд высококачественной аудиотехники под названием Z. В модельную линейку MusicDealer включили наушники и колонки, в продажу новинки поступят в мае.
Обновлено в 11:08
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Кино

Вышел новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде»

Sony Pictures Entertainment представила новый трейлер к фильму Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" (Once upon in time in Hollywood).
Обновлено в 11:43
Хоккей

Сборная России сыграет с США в четвертьфинале ЧМ-2019

Сборная России по хоккею встретится с командой США в четвертьфинале чемпионата мира - 2019 по хоккею, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес

Тимати прокомментировал уход Егора Крида из Black Star

Тимати прокомментировал уход певца Егора Крида из Black Star.
Обновлено в 04:36
Политика

Медведев обсудит с премьер-министром Белоруссии ситуацию с нефтью

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас приедет в Москву 24 мая, чтобы обсудить с российским главой правительства Дмитрием Медведевым ситуацию с нефтепроводом «Дружба», сообщил пресс-секретарь премьер-министра России Олег Осипов.
Обновлено в 11:20
Происшествия

Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским

Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.
Обновлено в 07:55
Политика

Парубий обвинил Зеленского в нарушении Конституции

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что Владимир Зеленский начал работу на посту главы государства с грубого нарушения Конституции и счел это «плохим знаком».
Обновлено в 14:40
Авто

Новые грузовики «ЗИЛ-133» снова появились в продаже

В сети появилось объявление из советского прошлого: продаются новые грузовики "ЗИЛ" 1994 года.
Обновлено в 05:05
Армия и оружие

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Обновлено в 13:19
Политика

Мэй пообещала парламенту голосование по второму референдуму по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала парламенту голосование по вопросу о проведении второго референдума по Brexi, но увязала его с одобрением депутатами соглашения с ЕС.
Обновлено в 11:36
Авто

Осенью начнутся продажи перелицованного Chevrolet Tracker

Бренд Buick собирается вывести на китайский авторынок свой новый кроссовер Encore. Продажи новинки в Поднебесной стартуют осенью 2019-го.
Обновлено в 09:21
Общество

Власти Москвы решили уберечь детей от песен «Френдзоны»

Московский департамент труда направил в органы соцзащиты и муниципалитеты письмо с рекомендацией, согласно которой опекуны, попечители и приемные родители должны предупредить детей о вреде от творчества музыкальной группы «Френдзона».
Обновлено в 13:53
Общество

Дочь Лужкова продала две квартиры в США за 20 долларов

Обновлено в 09:40
Армия и оружие

Убийство комбата ДНР попало на видео

Обновлено в 06:54
Политика

Журналисты «Коммерсанта» ушли из издания из-за статьи о Матвиенко

Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и замредактора отдела политики Максим Иванов покинули издание «Коммерсантъ» из-за статьи об отставке Валентины Матвиенко, сообщили они в Facebook.
Обновлено вчера в 06:08
Происшествия

У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

ЦПВС: боевики начали наступление на позиции сирийских войск

Обновлено в 15:58
Экономика

Село на два триллиона: на развитие АПК направят 2,28 трлн рублей

Госпрограмма предусматривает реализацию четырех ведомственных проектов: «Развитие жилищного строительства на сельских территориях и повышение уровня благоустройства домохозяйств», «Благоустройство сельских территорий», «Содействие занятости сельского населения» и «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях».
Обновлено в 13:25
Экономика

Данные о доходах скрывают 24 млн россиян

Согласно подсчетам «Известий», оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте».
Обновлено вчера в 18:05
Происшествия

Осужденный за убийство сбежал из колонии во Владимирской области

Обновлено в 16:19
Здоровье

Сидячий образ жизни увеличивает риск проблем с сердцем у женщин

Обновлено в 01:19
Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально

Обновлено в 11:05
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Происшествия

В Новом Уренгое Як-42 вернулся в аэропорт из-за неубранных шасси

Самолет Як-42 авиакомпании "КрасАвиа", вылетевший из Нового Уренгоя (ЯНАО) в Уфу, был вынужден вернуться в ямальский аэропорт из-за неубранных шасси, сообщили в пресс-службе управления МЧС по ЯНАО.
Обновлено в 12:22
Транспорт

Самолет Ту-134 совершил последний пассажирский рейс

На борту воздушного судна находились 70 пассажиров. Как уточняет «Интерфакс», это последний эксплуатировавшийся в РФ пассажирский Ту-134.
Обновлено в 00:28
Энергетика

Reuters заявило о провале плана по очистке «Дружбы» от грязной нефти

План по удалению грязной нефти из трубопровода "Дружба" провален, теперь ожидаемое возобновление экспорта российской нефти в Польшу и Германию может задержаться, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:41
Музыка

Полина Гагарина высказалась о выступлении дочери Алсу на «Голосе»

Обновлено в 03:47
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное