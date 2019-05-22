Гаджеты

Корпорация ARM рвёт отношения с Huawei из-за санкций СШАREGNUM 18:09

Корпорация распорядилась разорвать контракты также с дочерними компаниями Huawei. Теперь китайская корпорация не сможет получать технологии изготовления процессоров для своих телефонов и какую-либо техническую поддержку. Уточняется, что это сделано из-за введённых Вашингтоном санкций против Huawei.
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СМИ: корпорация ARM потребовала от своих сотрудников прервать контакты с Huawei

ТАСС11:21

Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei

Комсомольская правда12:52

Смартфоны Huawei лишатся собственных процессоров Kirin

ФАН12:38

Британский производитель процессоров прервал деловые контакты с Huawei

Взгляд.ру11:43

Panasonic прекращает сотрудничество с Huawei

Коммерсантъ20:58

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News.ru09:41

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Lenta.ru07:35
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Сергей Лазарев прокомментировал пересмотр итогов «Евровидения»

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал пересчет голосов на конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 20:02
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Собянин открыл новый бассейн на северо-востоке Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый бассейн, построенный на территории Московского государственного строительного университета, передает корреспондент РИА Новости.
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CNBC: США дали Турции две недели на отказ от С-400

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Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым

Юлия Проскурякова рассказала о проблемах в браке с Игорем Николаевым Актриса призналась, что несколько раз уходила из дома после ссор.
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Обновлено вчера в 01:45
Общество

Асфальт от Александровска-Сахалинского до Тымовского будет стоить космических денег

Вопрос строительства автомобильной дороги между Александровском-Сахалинским и Тымовском обсудили на встрече Валерия Лимаренко с населением района.
Обновлено в 21:21
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Суд начал допрос потерпевших по делу о пожаре в «Зимней вишне»

Обновлено в 02:18
Гаджеты

Россияне начали распродавать смартфоны Huawei

Предложений о продаже смартфонов китайского производителя стало больше на 11%, тогда как поиск продукции Huawei снизился на 7%, рассказал представитель сайта с объявлениями «Юла».
Обновлено в 09:11
Политика

Парубий назвал указ Зеленского о роспуске Рады незаконным

Указ президента Украины Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады незаконен и приведет страну к конституционному кризису.
Обновлено в 05:19
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Армия и оружие

Шойгу наградил российских журналистов за работу в Сирии

Восемь журналистов российских СМИ получили ведомственную награду "Участнику военной операции в Сирии".
Обновлено в 15:26
Армия и оружие

Новый главком НАТО заявил о планах расширить военную поддержку Украины

Новый главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который был назначен на эту должность в начале мая, на пресс-конференции по итогам заседания военного комитета альянса заявил, что НАТО будет и дальше предоставлять военную поддержку Украине.
Обновлено в 18:09
Происшествия

Число пострадавших в ДТП в Италии россиян возросло

Число пострадавших в результате ДТП в Италии россиян выросло до 31. Об этом сообщает Telegram-канал «Комсомольская правда».
Обновлено в 07:58
Кино

Дэниел Крэйг перенесет операцию из-за травмы на съемках бондианы

Актер получил травму во время съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Ему в ближайшее время прооперируют лодыжку.
Обновлено в 21:31
Гаджеты

Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20

Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено в 09:44
Кино

Тарантино рассказал, почему до 55 лет оставался холостяком

В марте текущего года Тарантино исполнилось 56 лет, а за полгода до этого режиссер впервые в жизни вступил в законный брак.
Обновлено в 12:43
Политика

В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

Обновлено в 19:53
Политика

Зеленский пожаловался на президентское кресло

Обновлено в 09:17
Хоккей

Определились все четвертьфинальные пары на ЧМ по хоккею

Полностью состав четвертьфиналов выглядит так: Россия (1 место в группе) - США (4) Канада (1) - Швейцария (4) Чехия (2) - Германия (3) Финляндия (2) - Швеция (3) Время начала четвертьфинальных матчей директорат турнира определит чуть позднее.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Армия и оружие

Киев сообщил о задержании восьми украинских военнослужащих в ДНР

В штабе Операции объединенных сил ВСУ сообщили о задержании восьми украинских военнослужащих неподалеку от Донецка, следует из сообщения, опубликованного в Facebook командования операцией.
Обновлено в 07:39
Экономика

Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»

Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Транспорт

Совершен последний рейс легендарного самолета Ту-134

Ближнемагистральный самолет КБ Туполева, созданный в "золотой век авиации" в 1960х, совершил свой последний рейс из Иркутска в Мирный в Якутии.
Обновлено вчера в 13:31
Армия и оружие

Сирийская армия отразила три атаки боевиков в районе Идлиба

Подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 08:33
Наука

Резкое изменение веса у пожилых людей может предвещать деменцию

Ученые из Кенбукского национального университета выяснили, что резкие колебания веса у пожилых людей могут свидетельствовать о развитии деменции.
Обновлено в 20:15
Происшествия

Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей

Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено в 09:32
Экономика

Daily Express назвала рекордные закупки золота Россией «плохим знаком»

Закупки золота Россией в первом квартале 2019 года выросли до рекордных значений, что является "плохим знаком" для мира.
Обновлено вчера в 23:16
Технологии

Полицейские РФ тестируют камеры с функцией распознавания лиц

Функция распознавания лиц появится у портативных видеорегистраторов, которые полицейские уже используют.
Обновлено в 02:18
Происшествия

Вступил в силу приговор за убийство чемпиона по пауэрлифтингу Драчева

Верховный суд РФ отклонил апелляционную жалобу защиты Анара Аллахверанова на приговор за убийство чемпиона Европы по пауэрлифтингу Андрея Драчева, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
Обновлено в 08:11
Политика

Супрун призвала исключить Россию из Совбеза ООН

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в ходе выступления на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве заявила, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации в Совете Безопасности».
Обновлено вчера в 21:52
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