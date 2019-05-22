Гаджеты
Смартфоны Huawei останутся без новых процессоровLenta.ru вчера в 07:35
Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании. В ARM и Huawei отказались от комментариев.
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Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Комсомольская правдавчера в 12:52
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Политика
В НАТО снова призвали Россию покинуть Крым
НАТО не признает российскую принадлежность Крыма и призывает Москву вывести войска с полуострова.
Обновлено вчера в 22:37
Политика
В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР
Американская компания Bradford Exchange отчеканила монету, посвященную 75-летней годовщине победы союзников во Второй мировой войне.
Обновлено вчера в 23:25
Кино
Новый фильм Тарантино встретили в Каннах 6-минутной овацией
Режиссер Квентин Тарантино представил на Каннском кинофестивале новый фильм "Однажды в Голливуде", который был восторженно принят зрителями, сообщает Variety.
Обновлено 21 мая в 20:51
Экономика
Топилин заявил о тренде на снижение безработицы в России
Об общей безработице Общая безработица в России в марте этого года составила 4,7%, тренд на ее снижение продолжается, сообщил Топилин.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже
Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Миссия МВФ досрочно покинула Украину
Сегодня, 22 мая, Украину досрочно покинула миссия МВФ, прибывшая на двухнедельный срок для оценки качества проведенных Киевом реформ.
Обновлено вчера в 05:07
Авто
Серийный Kia XCeed замечен на тестах без камуфляжа
На днях новинку заметили на финальных тестах в серийном кузове Свежие шпионское фото автомобиля, вышедшего на дороги Южной Кореи без какого-либо камуфляжа, опубликовало местное издание Thekoreancarblog.
Обновлено вчера в 22:21
Энергетика
В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин
В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено вчера в 18:31
Армия и оружие
Обнародован спутниковый снимок российского беспилотника «Охотник»
По оценкам некоторых СМИ, взлетный вес беспилотника достигает порядка 25 тонн, притом почти 3 тонны выделено под вооружение.
Обновлено вчера в 01:19
Происшествия
Автобус с российскими туристами опрокинулся на трассе в Италии
По данным посольства РФ в Италии, среди пострадавших могут быть российские туристы. Всего в автобусе находилось 60 пассажиров.
Обновлено вчера в 06:02
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено вчера в 14:14
Общество
В Страсбургский суд подана первая жалоба от участника протестов в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 17:09
Футбол
Как «Локомотив» обыграл «Урал» и в восьмой раз выиграл Кубок России
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Полковника ФСБ заподозрили в хищении 490 млн рублей
Обвиняемый в получении взяток полковник ФСБ Кирилл Черкалин стал фигурантом дела о хищении 490 млн рублей.
Обновлено вчера в 09:32
Армия и оружие
В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама
Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено вчера в 17:00
Экономика
Минтруд предложил сделать из Пенсионного фонда публичную компанию
Министерство труда и социальной защиты предложило изменить организационно-правовую форму трех государственных внебюджетных фондов и предоставить Пенсионному фонду России (ПФР), Федеральному фонду обязательного медицинского страхования (ФОМС) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний (ППК).
Обновлено вчера в 23:56
Авто
Москвичи стали реже покупать новые автомобили
В топ-10 самых покупаемых новых автомобилей в Москве попали только иномарки - по итогам апреля чаще всего в столице покупали Volkswagen Polo, а на втором месте оказался Kia Rio, выступавший лидером еще в марте.
Обновлено вчера в 10:51
Происшествия
В тоннеле московского метро застряли три поезда
Три поезда с людьми застряли в тоннеле на Солнцевской линии московского метро. Об этом сообщается в "Твиттере" столичного метрополитена.
Обновлено 21 мая в 13:31
Общество
Ушли в Сеть: более 50% москвичей готовы использовать лишь IT-платформы
Опрос показал, что в среднем респонденты используют для своих бытовых нужд пять цифровых платформ.
Обновлено в 00:00
Авто
В АвтоВАЗе рассказали о новой Lada Granta Cross
Новый кросс-универсал LADA Granta Cross, продажи которого начнутся в России уже в июне, предложат в трех комплектациях.
Обновлено вчера в 02:17
Гаджеты
Глава Xiaomi опубликовал официальный рендер флагмана Redmi K20
Вице-президент Xiaomi и руководитель Redmi Лю Вейбинг опубликовал официальное изображение флагманского смартфона Redmi K20, который будет представлен 28 мая.
Обновлено вчера в 09:44
Политика
Представитель Зеленского предложил сократить число депутатов Верховной Рады
Численность депутатского корпуса в парламенте Украины должна быть пересмотрена, заявил в интервью изданию LB.ua представитель президента страны Владимира Зеленского в Верховной Раде Руслан Стефанчук.
Обновлено вчера в 23:43
Здоровье
Жители Кубани смогут получать паллиативную помощь на дому
Жители Краснодарского края смогут получать паллиативную помощь не только в медицинских организациях, но и на дому.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
В Китае казнят шизофреника, зарезавшего двух школьников
Суд средней ступени Шанхая приговорил к смерти страдающего от шизофрении 30-летнего мужчину, который в 2018 году убил ножом двух школьников.
Обновлено в 00:15
Экономика
Госдума в первом чтении приняла законопроект о судьбе недостроев
В первом чтении принят законопроект, цель, которого - защита участников долевого строительства.
Обновлено вчера в 10:18
Политика
Би-би-си запустит ток-шоу с анимированным Путиным в роли ведущего
Би-би-си запустит комедийное ток-шоу «Вечер с Владимиром Путиным», которое будет вести анимированный президент России, говорится на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 09:45
Общество
Роскачество проверило продукцию с заменителями молочного жира
Практически все производители молочной продукции с использованием заменителей молочных жиров привели маркировку в соответствие с новыми требованиями, но некоторые решили уйти из сегмента молочной продукции, начав выпуск десертов и суфле, сообщает Роскачество со ссылкой на итоги проверки ряда московских магазинов.
Обновлено вчера в 01:34
Финансы
Большинство россиян оказались не против «зарплатного рабства»
Абсолютное большинство россиян (84%), получающих жалование на зарплатные карты, не интересуются условиями, которые предлагают другие банки, свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Левада-центром».
Обновлено вчера в 22:45
Происшествия
МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел
Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям.
Обновлено вчера в 16:00
Политика
Партия Зеленского выбрала своей идеологией либертарианство
Партия «Слуга народа», которая выдвигала Владимира Зеленского на выборы президента и которая впервые будет принимать участие в парламентских выборах, выбрала своей идеологией либертарианство.
Обновлено вчера в 17:15