Гаджеты

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоровLenta.ru 07:35

Дочерняя компания Huawei HiSilicon занимается разработкой собственных мобильных чипов линейки Kirin, основанных на архитектуре ARM, и лицензирует технологии компании. В ARM и Huawei отказались от комментариев.
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Смартфоны Huawei лишились новейших процессоров из-за санкций США

Газета.Ru18:34

Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei

Комсомольская правда12:52

Британский производитель процессоров прервал деловые контакты с Huawei

Взгляд.ру11:43

Смартфоны Huawei лишатся собственных процессоров Kirin

ФАН12:38

СМИ: корпорация ARM потребовала от своих сотрудников прервать контакты с Huawei

ТАСС11:21

Huawei может остаться без собственных процессоров

News.ru09:41

Смартфоны Huawei останутся без новых процессоров

Lenta.ru07:35
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Общество

Магистратура формирует руководителей будущего

В правилах приема установлена 100-балльная система оценивания результатов вступительных испытаний, минимальный порог для поступления в магистратуру – 35 баллов.
Обновлено в 08:30
Гаджеты

Windows 10 May 2019 Update стала доступна для установки

В новой версии внесли большое количество дополнении, но обычные пользователи операционной системы в первую очередь заметят новую светлую тему Windows 10, изменения в Проводнике и уведомлениях.
Обновлено вчера в 17:11
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
Обновлено в 14:14
Политика

Захарова прокомментировала призыв исключить Россию из Совбеза ООН

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова оценила призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совете безопасности (СБ) ООН.
Обновлено в 05:25
Политика

Захарова прокомментировала возобновление закупок США нефти у Венесуэлы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала информацию о возобновлении США покупок венесуэльской нефти.
Обновлено в 18:40
Наука

Апноэ во сне повышает риск рака у женщин сильнее, чем у мужчин

Обновлено вчера в 10:12
Шоу-бизнес

Заболевшая раком мозга звезда кино покончила с собой

Ведущий шоу Дмитрий Борисов выяснил, что Дарья, невзирая на приличное наследство, оставшееся от родителей, оказалась нищей.
Обновлено в 11:16
Экономика

Таблоид Daily Express резко завысил оценку закупок золота Россией

Популярный в Великобритании таиблоид Daily Express удивил весь мир, сообщив, что Россия за три месяца 2019 года увеличила свои золотые запасы на 145,5 тонн или 68% от хранившегося в резервах объема.
Обновлено в 08:31
Происшествия

В Дагестане возбудили уголовное дело в отношении экс-главы Росреестра

В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя регионального управления Росреестра Сафиюлы Магомедова.
Обновлено в 05:37
Общество

В США разрешили пускать умерших людей на удобрения

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.
Обновлено в 07:29
Общество

Цифровые услуги от «Ростелекома» помогают бизнесу экономить

Когда-то компания "Ростелеком" воспринималась исключительно как поставщик услуг телефонии и Интернета.
Обновлено в 18:52
Футбол

Кикнадзе: обвинения ФК «Локомотив» в работе с судьями являются настоящей травлей

После воскресной встречи 29-го тура Российской премьер-лиги между "Локомотивом" и "Уралом" (2:2) бывший арбитр Сергей Хусаинов заявил изданию "Спорт день за днем", что столичный клуб ведет работу с судьями.
Обновлено в 15:55
Футбол

Тульский «Арсенал» впервые сыграет в Лиге Европы

Тульский «Арсенал» примет участие в квалификации Лиги Европы в сезоне-2019/20.
Обновлено в 13:56
Технологии

Устройства 5G будут работать по правилам

Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта назначены до 7 июня 2019 г. Проект приказа вводит обязательные требования к абонентским терминалам (стационарным и мобильным устройствам), работающим в сети связи стандарта 5G.
Обновлено в 19:30
Общество

В пермской гимназии завышали проходной балл для девочек

В одной из гимназий Перми вскрылись факты "гендерного неравноправия" будущих первоклашек: проходной балл для девочек (69,1), желающих учиться в этом образовательной учреждении, был установлен ощутимо выше, чем для мальчиков (65,7).
Обновлено в 13:56
Происшествия

Аппарат лучевой терапии раздавил пациентку онкодиспансера в Воронеже

Заклинивший аппарат лучевой терапии насмерть раздавил пациентку Воронежского областного онкологического диспансера в среду утром, сообщил Росздравнадзор.
Обновлено в 15:27
Политика

Рада отказалась рассматривать законопроект Зеленского

Верховная рада Украины отказалась рассматривать предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:30
Хоккей

Олейник: желаю сборной России продолжить победную серию на ЧМ-2019

Желаю сборной России продолжить победную серию.
Обновлено в 20:00
Шоу-бизнес

Ани Лорак: «У меня новая жизнь и любовь»

Обновлено в 17:20
Происшествия

В Китае женщина отдала за автомобиль 66 мешков с мелочью

Обновлено в 20:01
Армия и оружие

В Сирии беспилотник боевиков атаковал электростанцию в провинции Хама

Боевики радикальных группировок сильно повредили электростанцию в провинции Хама, атаковав её с беспилотного летательного аппарата, сообщает 22 мая государственное телевидение Сирии.
Обновлено в 17:00
Политика

Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым отменил свой предыдущий указ о назначении заместителя министра иностранных дел Елены Зеркаль замглавы его администрации.
Обновлено в 04:42
Финансы

Набиуллина опровергла подозрения США в манипулировании валютным курсом

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у Министерства финансов США нет оснований для обвинения России в манипулировании валютным курсом рубля.
Обновлено в 19:23
Происшествия

Посольство сообщило о гибели россиянки в ДТП с автобусом в Италии

В результате ДТП с туристическим автобусом в Италии, по предварительным данным, погибла одна россиянка.
Обновлено в 12:26
Экономика

Почти 24 миллиона работающих россиян могут лишиться пенсии

«Совершенно секретно»: Пенсионный фонд РФ не получает данные 24 работающих россиян.
Обновлено в 04:21
Армия и оружие

Минторг США внёс Венесуэлу в группу представляющих опасность стран

Минторг США внёс Венесуэлу в группу стран, импорт американской продукции в которые представляет угрозу для национальной безопасности страны.
Обновлено в 16:59
Шоу-бизнес

В тяжелом состоянии госпитализировали Вилли Токарева

После обследования певца оставили в больнице. В ней состояние звезды шансона ухудшилось, после чего Токарева перевели в реанимацию.
Обновлено в 05:39
Энергетика

В России независимые АЗС предупредили о росте цен на бензин

В России независимые автозаправочные станции предупредили вице-премьера Дмитрия Козака о возможном резком росте цен на бензин.
Обновлено в 18:31
Гаджеты

Флагманский смартфон Redmi K20 позирует на официальных фото

Компания Xiaomi продолжает нагнетать интерес к смартфонам Redmi K20 и Redmi K20 Pro.
Обновлено в 16:31
Происшествия

Заблокированные во Владимирской области боевики ликвидированы

Ликвидированы бандиты, намеревавшиеся провести теракт во Владимирской области.
Обновлено вчера в 22:28
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