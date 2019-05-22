Гаджеты
Смартфоны Huawei могут лишиться ARM-процессоровMobiDevices вчера в 08:59
В связи с указом президента США Дональдом Трампом, ARM остановила «все активные контракты, права на поддержку и любые другие соглашения» с Huawei и её дочерними компаниями. Разработки компании ARM составляют основу большинства процессоров мобильных устройств во всем мире.
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Разработчик микропроцессоров ARM прекращает сотрудничество с Huawei
Комсомольская правдавчера в 12:52
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Экономика
Пенсионный фонд РФ предлагают преобразовать в публичную компанию
Отмечается, что ранее идея преобразования ПФР в публично-правовую компанию уже обсуждалась в российском правительстве — ещё в декабре 2017 года.
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Наука
Ученые выяснили, что усы препятствуют появлению рака
Обновлено в 02:39
Футбол
«Сельта» продлила контракт с главным тренером
Главный тренер испанской "Сельты" Фран Эскриба продлил контракт на два года, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
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Общество
Российский Forbes назвал 20 самых богатых наследников
Самым богатым наследником по версии журнала Forbes четвертый год подряд признается сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
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Общество
Краснодарский журналист вызвал Соловьева на дуэль и обозвал его бесом
Краснодарский журналист Кирилл Гурьев вызвал телеведущего Владимира Соловьева на дуэль за оскорбление народа.
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Авто
АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta Cross
АвтоВАЗ объявил о старте производства вседорожной версии нового универсала Lada Granta, получившего приставку Cross в названии.
Обновлено вчера в 05:39
Технологии
Раскрыты особенности работы модераторов на порносайтах
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Здоровье
В Иркутской области выявили 59 ВИЧ-инфицированных
На акции "Стоп ВИЧ / СПИД", ставшей самой масштабной за три года проведения в Иркутской области, выявили 59 положительных результатов из 12 тысяч человек.
Обновлено в 03:10
Авто
АвтоВАЗ готовит 1,8-литровый мотор с безвтыковыми поршнями
Напомним, что с середины лета 2018 года «АвтоВАЗ» начал комплектовать 1,6-литровые двигатели «безвтыковыми» поршнями, которые исключают возможность удара клапана в поршень, например, при обрыве ремня ГРМ.
Обновлено вчера в 03:58
Технологии
Компания Маска получила контракт на создание тоннелей под Лас-Вегасом
Основанная миллиардером Илоном Маском The Boring Company получила первый контракт на коммерческую перевозку пассажиров в Лас-Вегасе по подземным тоннелям, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 03:29
Политика
Зеленский прокомментировал отказ рады рассмотреть его законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский высказался по поводу отказа Верховной рады рассмотреть предложенный им проект закона о выборах.
Обновлено вчера в 14:23
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
Обновлено вчера в 14:14
Происшествия
После ДТП туристического автобуса в Италии задержан водитель
В Италии после ДТП следователи задержали водителя туристического автобуса. Теперь решается вопрос о его аресте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Авто
Kia продемонстрировала интерьер нового кроссовера для России
В Сети появились первые официальные скетчи салона нового компактного паркетника от KIA, который выйдет на рынок до конца текущего года.
Обновлено в 02:50
Политика
В Совфеде оценили призыв НАТО к России покинуть Крым
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление главы Военного комитета НАТО Стюарта Пича о том, что Североатлантический альянс призывает Россию покинуть Крым.
Обновлено в 03:22
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли и Брэд Питт помирились
Актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт наладили отношения после развода. Об этом сообщает Entertainment Tonight.
Обновлено вчера в 12:22
Политика
В ЕС начинаются выборы в Европарламент
В общей сложности в европейских выборах 2019 года примут граждане 28 стран, в том числе Великобритания, еще не согласовавшее процесс своего выхода из ЕС.
Обновлено вчера в 20:59
Кино
Вышел первый тизер сиквела «Притяжения» Фёдора Бондарчука
Во время Каннского кинорынка прошла презентация проектов студии Art Pictures Studio, в том числе и «Притяжения 2». Первая часть ленты Фёдора Бондарчука имела большой кассовый успех в России, а также была успешно продана во многие страны мира, в связи с чем сиквел вызывает повышенный интерес со стороны зарубежных дистрибьюторов.
Обновлено в 03:32
Политика
Тиллерсон рассказал, что Путин лучше подготовился к встрече с Трампом
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Диего Марадона был задержан в аэропорту Буэнос-Айреса
Обновлено вчера в 12:06
Хоккей
Россия сыграет с США в четвертьфинале ЧМ по хоккею
Соперником команды России в четвертьфинале станет сборная Соединенных Штатов Америки.
Обновлено вчера в 20:00
Политика
The Times: Тереза Мэй может уйти в отставку 24 мая
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй уже завтра может уйти в отставку.
Обновлено вчера в 23:22
Политика
Страницу администрации Зеленского в Facebook заблокировали
Зеленский лишился страницы в Facebook. Аккаунт администрации президента Украины заблокирован.
Обновлено в 02:56
Экономика
Центробанк запретит банкноты «банка приколов»
Центробанк вернулся к идее наказания за производство банкнот и монет, которые имеют сходство с билетами ЦБ, пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:20
Политика
Вице-премьер Белоруссии 23 мая встретится в Москве с Козаком
Заместитель белорусского премьера Игорь Ляшенко в четверг, 23 мая, проведёт переговоры с вице-премьером России Дмитрием Козаком по нефтяным вопросам.
Обновлено в 02:54
Кино
Появились фото со съемок новых «Звездных войн»
В сети появились фотографии со съемок новой части "Звездных войн".
Обновлено вчера в 16:44
Футбол
МИД АР: Армения использует Мхитаряна в своих провокационных целях
Армения использует игрока "Арсенала" армянского происхождения Генриха Мхитаряна в своих провокационных целях, заявила глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении.
Обновлено 21 мая в 16:39