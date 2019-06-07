Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся Facebook, Instagram и WhatsAppUfacityNews.ru 11:09
Социальные сети Facebook, Instagram и мессенджер WhatsApp больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei. Как сообщает TAAC со ссылкой на Reuters, пользователи, которые раннее установили эти приложения, смогут и дальше ими пользоваться, а также обновлять их.
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Гаджеты
Google предупредила США о последствиях санкций против Huawei
Корпорация Google предупредила администрацию президента США Дональда Трампа о рисках для национальной безопасности страны, которые могут возникнуть из-за санкций против китайской компании Huawei.
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Американский военный корабль попытался протаранить российский эсминец. Видео
По имеющимся данным, именно экипаж американского крейсера резко сменил курс, едва не столкнувшись с российским военным морским судном, при этом, по некоторой информации, тарана удалось избежать лишь чудом – расстояние между двумя кораблями в критический момент составило порядка 15 метров.
Обновлено в 09:57
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Катер врезался в опору моста в Петербурге
Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.
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Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы
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Обновлено в 04:05
Армия и оружие
США отказались обучать турецких летчиков из-за российских С-400
По данным агентства Reuters, США уже приняли решение прекратить набор турецких военных летчиков для обучения на истребителях F-35, передает "ТВ Центр".
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«Бостон» и «Сент-Луис» начали пятый матч финала Кубка Стэнли
В Бостоне на арене «Ти-Ди Гарден» стартовал пятый матч финала Кубка Стэнли между местным клубом «Бостон Брюинс» и «Сент-Луис Блюз».
Обновлено вчера в 20:00
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Брэдли Купер и Ирина Шейк расстались
Актер Брэдли Купер и супермодель Ирина Шейк расстались после четырех лет романа и рождения дочери, передает People со ссылкой на собственный источник.
Обновлено в 03:30
Культура
Иностранных членов жюри конкурса Чайковского освободили от патентов
Иностранным члены жюри Международного музыкального конкурса имени Чайковского отныне не требуется оформлять специальный патент для работы в России.
Обновлено в 12:38
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Путин пожелал здоровья Симоньян после инцидента с Соболь
Обновлено в 13:48
Политика
Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии
Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Обновлено в 10:32
Политика
Миллер заявил о готовности продавать газ Украине со скидкой
Глава российского "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания готова предоставить Украине скидку на поставки российского газа, и эта скидка может составить 25% от той цены, по которой сейчас получает газ Украина путем реверса из Европы.
Обновлено в 09:10
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Обновлено в 05:19
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В МВД рассказали о расследовании в отношении корреспондента «Медузы»
Задержанный корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов прошёл медицинское освидетельствование, но при этом отказался предоставить срезы ногтевых пластин для экспертизы.
Обновлено в 11:35
Футбол
ЧМ-2019 (U-20). 1/4 финала. Италия против Мали, Колумбия проиграла Украине
ЧМ-2019 (U-20) 1/4 финала ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Обновлено в 02:53
Общество
Суд оштрафовал фирму по отлову косаток на 28 млн рублей
Фрунзенский районный суд Владивостока признал виновным в нарушении правил рыболовства ООО "Белый кит" - одну из фирм, участвовавших в отлове косаток в бухте Средней, передает ТАСС.
Обновлено в 05:50
Футбол
«Арсенал» объявил об уходе Уэлбека
Лондонский Арсенал объявил об уходе четверых футболистов.
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Технологии
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек
Население Сибири может увеличиться на миллиард человек. К массовому переселению приведут климатические изменения, прогнозируют ученые.
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Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
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Экономика
Ростех может объединить гражданский дивизион ОАК и «Вертолеты России»
Ростех планирует объединить гражданский дивизион Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и холдинг "Вертолеты России" в одну большую авиастроительную компанию по примеру Airbus и Boeing, сообщил журналистам глава госкорпорации Сергей Чемезов в ходе ПМЭФ-2019.
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Происшествия
По делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ арестовали всех задержанных
Суд арестовал всех семерых человек, которые были задержаны по делу об убийстве экс-спецназовца ГРУ в Подмосковье, сообщает ТАСС.
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Политика
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Все акции Севастопольского морского завода (Севморзавод имени Орджоникидзе), ранее принадлежавшего экс-президенту Украины Петру Порошенко, будут переданы в государственную собственность России, говорится в проекте указа президента РФ Владимира Путина, размещенного в пятницу на портале правовой информации.
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Здоровье
Постоянная жажда оказалась симптомом опасной болезни
Постоянная жажда оказалась симптомом опасной болезни. Сухость во рту — это повод немедленно обратиться к врачу.
Обновлено в 08:57
Политика
Посольство России прокомментировало исправление текста NYT по Солсбери
Российское посольство в Лондоне прокомментировало изменение статьи в The New York Times о высылке 60 дипломатов из США после инцидента в Солсбери.
Обновлено в 13:04
Политика
На Украине открыли дело за призыв восстановить торговлю с Донбассом
Генпрокуратура Украины начала расследование из-за призыва снять экономическую блокаду с Донбасса.
Обновлено в 13:02