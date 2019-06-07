Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и InstagramLenta.ru 08:50

Речь идет о мобильных клиентах соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp. Это не затронет уже вышедшие и доступные к покупке смартфоны и касается лишь устройств, которые Huawei будет производить в будущем. Также пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения.

Политика Путин утвердил Стратегию развития здравоохранения до 2025 года Российский лидер Владимир Путин утвердил стратегию развития здравоохранения России до 2025 года.

Политика Украина арестовала российские «Русланы» Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.

Политика Путин назвал Зеленского хорошим актёром Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.

Экономика Балтийский мегапроект профинансируют госденьгами Финансирование проекту могут выделить ВТБ, ВЭБ, Газпромбанк и даже Фонд национального благосостояния.

Экономика В России продукты питания начнут продавать в рассрочку Супермаркеты «Перекрёсток» начнут продавать продукты питания в рассрочку. Такое решение приняли владельцы сети.

Авто Последний экземпляр Saab 9-3 будет выставлен на аукцион Последний Saab 9-3 в период с 7 по 9 июня выставили в музее в шведском Тролльхеттане, а позднее в этом году он уйдет с молотка.

Общество В Белграде дикие кабаны из-за наводнения оказались в черте города Минсельхоз Сербии предупредило жителей ряда районов столицы Минсельхоз Сербии предупредило жителей Белграда о нашествии диких кабанов.

Футбол Буффон хочет сыграть на Олимпиаде в Токио Как сообщает Football Italia со ссылкой на Gazzetta dello Sport, Буффон надеется стать одним из трех игроков сборной Италии старше 23 лет.

Шоу-бизнес Кеосаян обсудит с юристами нападение скандалистки Соболь на Симоньян Режиссер Тигран Кеосаян обсудит с юристами инцидент со сторонницей скандального блогера Алексея Навального Любовью Соболь, которая напала на беременную Маргариту Симоньян.

Происшествия В Москве задержали корреспондента «Медузы» Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.

Политика «Нафтогаз» назвал «причудливой» скидку на российский газ Исполнительный директор утверждает, что сейчас "Нафтогаз" покупает топливо в Европе по ценам более низким, чем "Газпром" предлагает "со скидкой".

Армия и оружие Стало известно об отступлении российских военных в Сирии Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.

Армия и оружие Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.

Общество Тысячи россиян ожидает рост пенсии за советский период стажа Россияне смогут рассчитывать на более высокие пенсии, если Госдума одобрит законопроект, который упрощает процедуру подтверждения зарплаты за советский период трудовой деятельности.

Политика Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии Речь об объединении России и Белоруссии не ведётся и не будет вестись, потому что у Москвы и Минска нет таких целей, заявил российский президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

Политика Москва потребовала освободить осужденную в США россиянку Осипову Министерство иностранных дел России потребовало освободить осужденную в США россиянку Богдану Осипову, которая получила 7 лет тюрьмы за «похищение» собственной дочери.

Происшествия В Подмосковье задержали находившуюся 17 лет в розыске женщину Полиция задержала в Подмосковье находившуюся 17 лет в федеральном розыске 51-летнюю женщину, пишет News.ru со ссылкой на официального представителя МВД Ирину Волк.

Космос NASA планирует отправлять на МКС «коммерческих» астронавтов Глава финуправления NASA Джефф ДеВитт, в свою очередь, отметил, что реализация плана по расширению коммерческой деятельности на МКС позволит сосредоточить усилия на воплощении программы пилотируемых полётов на Луну и Марс.

Экономика Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Происшествия Катер врезался в опору моста в Петербурге Катер, в котором находились пассажиры, врезался в опору моста на Крюковом канале в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Кейт Миддлтон встретилась с «любовницей» принца Уильяма Уильям, как утверждалось, завел романтические отношения с Роуз, когда Кейт вынашивала своего третьего ребенка – принца Луи.

Происшествия Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.

Игры THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans! Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.