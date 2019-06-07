Гаджеты

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и InstagramLenta.ru 08:50

Речь идет о мобильных клиентах соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp. Это не затронет уже вышедшие и доступные к покупке смартфоны и касается лишь устройств, которые Huawei будет производить в будущем. Также пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения.
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Facebook прекратит предустанавливать свои приложения на смартфоны Huawei

Коммерсантъ10:27

Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и Instagram

Lenta.ru08:50

Смартфоны Huawei останутся без Instagram и WhatsApp

Газета.Ru10:12

Facebook запретит предустановку своих приложений на смартфоны Huawei

Ведомости08:54

Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp

РИА Новости10:26

Facebook запретит Huawei предустанавливать свои приложения на смартфонах

News.ru03:29

Reuters: приложения компании Facebook больше не будут предустановлены на смартфонах Huawei

ТАСС03:13
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
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В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
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В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих

Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
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Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра

Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин.
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По делу об убийстве экс-бойца спецназа ГРУ задержаны еще трое

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В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания

Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
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Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
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Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
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К «Оппозиционному блоку» на выборах в Раду присоединились четыре партии

Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и Партия мира и развития заявили об объединении и идут на досрочные выборы в Верховную раду единой политической силой.
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Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС

Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
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Путин назвал Зеленского хорошим актёром

Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
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Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии

Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.
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В рамках вступительной речи на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин уделил внимание проблеме монополизации экономики.
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Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание

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В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов

На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».
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Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в Москве

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Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
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Украина арестовала российские «Русланы»

Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
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Начались съемки самого кассового российского детского фильма

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Росгвардия задержала забравшегося на крышу «Москва-Сити» руфера

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Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой

Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
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Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова

Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
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Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности

Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.
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