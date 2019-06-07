Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и InstagramLenta.ru 08:50
Речь идет о мобильных клиентах соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp. Это не затронет уже вышедшие и доступные к покупке смартфоны и касается лишь устройств, которые Huawei будет производить в будущем. Также пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения.
Читать в источнике
Оценить39
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:18, Ашберн
Шоу-бизнес
Звезда «Битвы экстрасенсов» Голунова вышла замуж
Обновлено в 04:30
Армия и оружие
Инцидент с участием боевых кораблей США и России показали на видео
В социальных сетях появилось видео инцидента с участием боевых кораблей США и России в Восточно-Китайском море.
Обновлено в 10:37
Армия и оружие
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военнослужащих
Представитель народной милиции самопровозглашенной республики отметил, что помимо массированного обстрела Горловки два дня назад было еще одно нападение со стороны украинских военных, в ходе которого был ранен мирный житель.
Обновлено в 09:17
Политика
Путин подписал закон о фотофиксации техосмотра
Закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобилей во время прохождения технического осмотра, подписал президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:58
Происшествия
Украинскую участницу шоу талантов убили и бросили в реку в Германии
Тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent (аналог британского Got Talent) Аллы Клишты нашли в реке Рейн спустя несколько недель после ее исчезновения.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Новосибирске выбросили из трамвая мужчину без сознания
Прокуратура Кировского района начала проверку шокирующей видеозаписи, опубликованной в сети: из трамвая двое вынесли мужчину, положили на асфальт, и трамвай, постояв минутку, двинулся дальше.
Обновлено в 06:36
Политика
Путин впервые прокомментировал дело Майкла Калви
Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал дело основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Обновлено в 10:32
Игры
THQ Nordic анонсировала ремейк оригинальной Destroy All Humans!
Как и в оригинале, игрокам предстоит начать захват Земли в пятидесятых годах прошлого века, используя различное оружие и умения — в том числе анальный зонд и телепатические способности.
Обновлено в 09:15
Политика
К «Оппозиционному блоку» на выборах в Раду присоединились четыре партии
Партии "Оппозиционный блок", "Наши", "Возрождение", "Доверяй делам" и Партия мира и развития заявили об объединении и идут на досрочные выборы в Верховную раду единой политической силой.
Обновлено в 09:40
Общество
Семья Алибасова подаст в суд на производителя «Крота»
Обновлено в 09:50
Футбол
Представители «Чайки» и «Черноморца» прибыли на заседание КДК РФС
Представители футбольных клубов "Чайка" из Песчанокопского и новороссийского "Черноморца" прибыли на заседание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) по делу возможного неспортивного характера матча Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) с участием этих команд.
Обновлено в 04:05
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Полиция задержала участников пикетов в поддержку журналиста «Медузы»
Московская полиция начала задерживать участников одиночных пикетов в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого подозревают в сбыте наркотиков.
Обновлено в 10:17
Экономика
Лукашенко призвал по-деловому решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос компенсации из-за некачественной нефти в трубопроводе «Дружба» должен решаться с Россией в деловом ключе.
Обновлено в 04:56
Политика
Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии
Премьер Великобритании Тереза Мэй покинула пост лидера Консервативной партии, о чем она в пятницу уведомила партийный руководящий комитет.
Обновлено в 10:50
Политика
Путин охарактеризовал санкции США против Huawei
В рамках вступительной речи на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин уделил внимание проблеме монополизации экономики.
Обновлено в 08:00
Космос
Марсианский вертолет НАСА прошел летное испытание
Обновлено в 06:20
Футбол
В UEFA оценили шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов
На Петербургском международном форуме исполнительный директор UEFA Мартин Каллен оценил шансы Петербурга принять финал Лиги чемпионов в сезоне-2020/21 на «Газпром Арене».
Обновлено в 05:36
Политика
На Украине возбудили дело из-за идеи запрета ответного огня в Донбассе
Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за предложения о запрете украинским силовикам открывать ответный огонь в Донбассе.
Обновлено в 10:37
Политика
Украина арестовала российские «Русланы»
Пять грузовых самолетов Ан-124-100 "Руслан" российской авиакомпании "Волга-Днепр" арестованы по постановлению Подольского суда.
Обновлено в 11:02
Кино
Начались съемки самого кассового российского детского фильма
Обновлено в 10:01
Шоу-бизнес
Суд признал Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой
Щелковский городской суд МО признал актера Александра Головина отцом дочери Светланы Белогуровой.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол
Газинский перенёс операцию на плече
Обновлено в 10:54
Шоу-бизнес
Сергей Жорин показал фото с репетиции похорон Бари Алибасова
Адвокат Сергей Жорин показал, как проводилась репетиция похорон музыканта Бари Алибасова.
Обновлено в 05:19
Общество
Бывшего директора екатеринбургского цирка восстановили в должности
Экс-директор екатеринбургского цирка Анатолий Марчевский, у которого ранее отозвали доверенность на ведение хозяйственной деятельности, восстановлен в должности, сообщила РИА Новости в пятницу представитель Свердловского облсуда.
Обновлено в 09:21