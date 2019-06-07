Гаджеты
Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и InstagramLenta.ru 08:50
Речь идет о мобильных клиентах соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp. Это не затронет уже вышедшие и доступные к покупке смартфоны и касается лишь устройств, которые Huawei будет производить в будущем. Также пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения.
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Facebook запретил Huawei устанавливать свои приложения на продаваемые телефоны
Комсомольская правда06:49
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 09:48, Ашберн
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