Смартфоны Huawei лишили WhatsApp и InstagramLenta.ru 08:50

Речь идет о мобильных клиентах соцсетей Facebook и Instagram, а также мессенджере WhatsApp. Это не затронет уже вышедшие и доступные к покупке смартфоны и касается лишь устройств, которые Huawei будет производить в будущем. Также пользователи смогут самостоятельно устанавливать указанные приложения.

Общество Ассанжа сняли на видео в британской тюрьме Видеоагентство Ruptly опубликовало кадры из британской тюрьмы Белмарш, в которой содержится основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

Общество Небо над Петербургом затянули облака-мамматусы В пятницу, 7 июня, в городе на Неве небо затянули облака-мамматусы (от латинского mamma – «вымя», «грудь») – вымяобразные или трубчатые облака, которые обычно встречаются в тропических широтах и связаны с образованием тёплых циклонов.

Армия и оружие Российские ракетные корабли проследят за учениями ВМС НАТО Военно-дипломатический источник заявил, что ракетные корветы «Стойкий» и «Бойкий», малый ракетный корабль «Ливень» и средства разведки будут наблюдать за манёврами НАТО Baltops-2019 в акватории Балтийского моря, сообщает ТАСС.

Политика Украина арестовала пять «Русланов» российской авиакомпании Подольский районный суд Киева арестовал пять самолетов Ан-124 «Руслан» российской авиакомпании «Волга-Днепр» за то, что технологическое обслуживание воздушных судов грузоперевозчик производил в обход украинского авиаконцерна «Антонов».

Экономика Глава Крыма прокомментировал рейтинг регионов АСИ Глава Крыма Сергей Аксенов на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что у каждого региона есть свои "фишки" вне зависимости от места в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Экономика Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за «Дружбы» по-деловому Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны "ползать на коленях", решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил Александр Лукашенко.

Энергетика Новак: Рост спроса на нефть из-за торговых войн может упасть Менее 1 миллиона баррелей в сутки может составить спрос на нефть из-за торговой войной между США и Китаем.

Транспорт Почти 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В московских аэропортах отменили и задержали 39 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Футбол Эден Азар официально стал игроком «Реала» Мадридский "Реал" официально объявил о переходе полузащитника сборной Бельгии Эдена Азара.

Происшествия Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам Студент Тюменского государственного университета (ТюмГУ) задержан правоохранительными органами после того, как разослал сокурсникам сообщения с угрозами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ректора вуза Елена Дружинина.

Футбол Украина — Сербия 5:0 Сборная Украины по футболу одержала разгромную победу над командой Сербии в матче отборочного этапа чемпионата Европы - 2020.

Политика Зеленский поблагодарил депутатов Рады за «пробивание дна» Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к депутатам Верховной Рады. Трансляцию выступления вел телеканал «112 Украина».

Шоу-бизнес Ольга Бузова прибыла на премию МУЗ-ТВ на верблюдах Российская телеведущая и певица Ольга Бузова появилась на красной дорожке на премии МУЗ-ТВ в сопровождении верблюдов и мускулистых мужчин.

Наука Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на острове на Филиппинах Два новых вида прыгающих крыс обнаружены на очень крупном острове Лусон, расположенном на Филиппинах.

Политика Путин опроверг планы по объединению России и Белоруссии Оснований для государственного объединения России и Белоруссии в 2024 году нет, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Футбол КДК РФС на год отстранил главного тренера «Черноморца» от футбола Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) запретил главному тренеру новороссийского "Черноморца" Хазрету Дышекову осуществлять любую футбольную деятельность в течение года, заявил председатель КДК Артур Григорьянц.

Авто BMW отзывает в России кроссоверы X7 Компания BMW отзывает в России 315 кроссоверов X7, которые были реализованы в период с апреля по май этого года.

Политика Охранники Путина спасли Си Цзиньпина от падения Сотрудники охраны президента России Владимира Путина спасли председателя КНР Си Цзиньпина от падения со сцены после пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).