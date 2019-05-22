Гаджеты
Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSDPlanet Today вчера в 07:22
Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
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Авто
Опубликованы рендеры кроссовера Alfa Romeo Stelvio
Обновлено в 00:20
Футбол
Акинфеев считает, что ЦСКА провалил вторую часть сезона
Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результаты команды во второй половине сезона.
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
В России хотят создать электромагнитные ракеты
В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.
Обновлено вчера в 02:30
Общество
Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами
Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.
Обновлено в 04:10
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие
Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу
Исключительно опасными для мира на планете назвал недавние заявления в адрес Ирана иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.
Обновлено в 04:29
Политика
Коста-Рика отменила визы для туристов из России
Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.
Обновлено вчера в 22:12
Кино
Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда»
Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.
Обновлено вчера в 15:19
Происшествия
В Нижнем Новгороде машина въехала в остановку общественного транспорта
В Нижнем Новгороде автомобиль врезался в остановку общественного транспорта.
Обновлено в 04:27
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова
В Ростове задержали и.о. главы УФНС Ростовской области Ирину Александрову, сообщил порталу 161.RU источник в правоохранительных органах.
Обновлено вчера в 06:15
Политика
Британский премьер Тереза Мэй ушла в отставку
Обновлено вчера в 05:33
Происшествия
Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара в Петербурге
Пьяный мужчина устроил стрельбу возле бара в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Обновлено в 05:24
Происшествия
Дельфинарий сгорел в Севастополе
Обновлено в 04:01
Происшествия
В Подмосковье в ДТП погибли три человека
На Ленинградском шоссе в Московской области произошло ДТП. В результате столкновения погибли три человека.
Обновлено в 00:28
Общество
БДСМ-выпускники извинились перед уволенным директором
Обновлено в 05:55
Хоккей
Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США
Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.
Обновлено в 03:35
Здоровье
Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце
Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько времени можно находиться на солнце без специальных защитных средств.
Обновлено вчера в 18:52
Общество
«Журналист с лещом» Антон Дербенев доехал до ВГТРК: «Да, я в Москве»
Журналист Антон Дербенев, улетевший сегодня из Екатеринбурга на сатисфакцию к телерадиоведущему Владимиру Соловьеву за нанесенные жителям уральской столицы оскорбления, сообщил в своем Facebook, что он уже в Москве у здания ВГТРК.
Обновлено вчера в 03:17
Музыка
Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»
Обновлено вчера в 17:38
Политика
Трамп прибыл в Японию с визитом
Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.
Обновлено в 05:13
Политика
Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко
«Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
В Таганроге загорелся кожевенный завод
В Таганроге спасатели тушат пожар, которому присвоен повышенный ранг.
Обновлено в 04:38
Экономика
Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%
Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры
Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.
Обновлено вчера в 15:43
Политика
Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме
Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети
Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Спорт
Адвокат: Кокорин стал пять раз в неделю посещать спортзал
Обновлено в 05:42
Происшествия
Десять альпинистов погибли на Эвересте за неделю
С началом весеннего альпинистского сезона на Эвересте погибли 10 человек.
Обновлено в 05:06