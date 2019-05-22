Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSDPlanet Today вчера в 07:22

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.

Футбол Акинфеев считает, что ЦСКА провалил вторую часть сезона Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал результаты команды во второй половине сезона.

Армия и оружие В России хотят создать электромагнитные ракеты В концерне «Техмаш» задумались над созданием ракет для реактивных систем залпового огня, которые будут способны поражать цель электромагнитным импульсом.

Общество Уличные художники украсили центр Екатеринбурга православными куполами Команда Jesus gang украсила центр Екатеринбурга православной символикой.

Спорт Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".

Происшествия Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.

Армия и оружие Джавад Зариф: заявления США в адрес Ирана ставят мир под угрозу Исключительно опасными для мира на планете назвал недавние заявления в адрес Ирана иранский министр иностранных дел Джавад Зариф.

Политика Коста-Рика отменила визы для туристов из России Граждане России могут без виз ехать в Коста-Рику на 90 дней.

Кино Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за фильм «Дылда» Российский режиссёр Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля за лучшую режиссуру.

Происшествия Задержана замглавы УФНС по Ростовской области Ирина Александрова В Ростове задержали и.о. главы УФНС Ростовской области Ирину Александрову, сообщил порталу 161.RU источник в правоохранительных органах.

Происшествия Пьяный мужчина устроил стрельбу у бара в Петербурге Пьяный мужчина устроил стрельбу возле бара в Санкт-Петербурге, передает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Происшествия В Подмосковье в ДТП погибли три человека На Ленинградском шоссе в Московской области произошло ДТП. В результате столкновения погибли три человека.

Хоккей Тренер сборной России по хоккею ответил на насмешку журналистки из США Главный тренер сборной России по хоккею Илья Воробьев прокомментировал слова журналистки The New York Times Джули Робенхаймер, которая назвала «абсурдной» игру сборной РФ в матче против команды США.

Здоровье Дерматовенеролог назвал безопасный срок пребывания на солнце Заведующий отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врач-дерматовенеролог Дмитрий Серов рассказал, сколько времени можно находиться на солнце без специальных защитных средств.

Общество «Журналист с лещом» Антон Дербенев доехал до ВГТРК: «Да, я в Москве» Журналист Антон Дербенев, улетевший сегодня из Екатеринбурга на сатисфакцию к телерадиоведущему Владимиру Соловьеву за нанесенные жителям уральской столицы оскорбления, сообщил в своем Facebook, что он уже в Москве у здания ВГТРК.

Политика Трамп прибыл в Японию с визитом Американский президент Дональд Трамп прибыл в субботу, 25 мая, в Японию с государственным визитом на четыре дня.

Политика Идеологические разногласия сподвигли Мосийчука выйти из партии Ляшко «Серьезные идеологические разногласия с отдельными членами команды» сподвигли Игорь Мосийчука выйти из Радикальной партии Олега Ляшко.

Происшествия В Таганроге загорелся кожевенный завод В Таганроге спасатели тушат пожар, которому присвоен повышенный ранг.

Экономика Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6% Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".

Происшествия Подозреваемый в организации взрыва в Лионе попал на камеры Ранее глава МВД Франции Кристофер Кастанер направил префектам регионов инструкции по обеспечению безопасности после взрыва в Лионе.

Политика Пушков прокомментировал слова главы Генштаба Украины о Крыме Начальник украинского Гештаба признал, что киевские власти не занимались развитием Крыма в течение 20 с лишним лет его нахождения в составе независимой Украины, считает сенатор Алексей Пушков.

Шоу-бизнес Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.