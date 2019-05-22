Гаджеты

Смартфоны Huawei лишатся поддержки карт памяти microSDPlanet Today вчера в 07:22

Смартфоны Huawei могут остаться не только без операционной системы Android и процессоров Qualcomm (а также без собственных Kirin), но и без карт памяти формата microSD — на это указывает исчезновение компании Huawei из перечня членов консорциума SD Card Association.
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Huawei исключили из SD Association – теперь компания не сможет использовать карты microSD

БИЗНЕС Online05:22

Huawei запретили использовать SD-карты

News.ru02:19

Опять не везет. Из смартфонов Huawei исчезнут слоты для карт microSD

Российская газетавчера в 09:31

Huawei может потерять возможность выпускать смартфоны с microSD

Известия00:19

Китайские смартфоны отлучают от Android. США создали прецедент, когда политика напрямую вредит потребителям

DP.RU01:38

Война продолжается: смартфоны Huawei могут лишиться важной детали

ТК Звездавчера в 15:55

Аналитики не исключили уход Huawei с европейского рынка смартфонов

3DNews02:01
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Происшествия

Опубликовано видео пожара в дельфинарии в Севастополе

Обновлено в 08:25
Политика

Зеленский отреагировал на решение трибунала ООН об украинских моряках

Ранее 25 мая международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинские военные корабли и моряков, которые были задержаны в ноябре прошлого года в Керченском проливе.
Обновлено в 08:21
Хоккей

Соперником сборной России в полуфинале ЧМ по хоккею станет Финляндия

Обновлено вчера в 09:08
Спорт

Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии

Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Общество

«Желтый» уровень опасности объявлен в Москве из-за грозы

Предупреждение действует на протяжении суток с 21:00 25 мая, сообщили на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 07:37
Хоккей

Чемпионат мира по хоккею пройдет в России в 2023 году

Чемпионат мира по хоккею проводился в России трижды — в 2000, 2007 и 2016 годах. В 2019 году соревнования принимает Словакия.
Обновлено вчера в 04:44
Политика

ВЦИОМ: рейтинг доверия россиян Путину опустился до минимума за 13 лет

В ходе еженедельного опроса, который проводился с 13 по 19 мая, 31,7% респондентов заявили о доверии президенту Владимиру Путину, что стало минимумом с января 2006 г.
Обновлено вчера в 14:59
Политика

Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Транспорт

ТПУ Инновационный центр «Сколково» откроется 27 мая

Обновлено в 08:01
Авто

LADA Granta подорожала с 2015 года более чем на 100 тысяч рублей

Эксперты «Цена Авто» сообщили, что автомобиль LADA Granta за последние 4 года подорожал более чем на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 02:41
Общество

Учительница потребовала наказать устроившую скандал мать дагестанского школьника

Обновлено в 08:53
Происшествия

Немецкий гонщик умер после аварии на трассе

Обновлено вчера в 16:12
Армия и оружие

НАТО вводит новую военную концепцию из-за «российской ядерной угрозы»

НАТО приняло новую военную стратегию из-за якобы "ядерной угрозы" со стороны России – заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 04:40
Общество

В школе во Владивостоке прокомментировали инцидент с выпускниками

Обновлено в 06:50
Культура

Галкин и Лобода отреагировали на итоги шоу «Голос. Дети»

Многие пользователи сочли, что признание всех участников победителями проекта – это самое справедливое решение; в частности, телеведущий Максим Галкин сказал на видео, опубликованном в Instagram, что он «невероятно растроган таким финалом» и хочет «поздравить победителей».
Обновлено в 04:28
Хоккей

Третьяк: с 2020 года ЧМ по хоккею будут проходить на канадских площадках

Конгресс Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение с 2020 года проводить чемпионаты мира на узких площадках.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Повторное землетрясение произошло в Дагестане

Сейсмологи зарегистрировали повторное землетрясение магнитудой 2,3 в Дагестане 25 мая.
Обновлено вчера в 22:14
Шоу-бизнес

Отказаться Виктории Лопыревой от светской жизни пришлось ради сына

Модель призналась, что ей пришлось отказаться от модного показа из-за сына.
Обновлено в 04:52
Спорт

Arteezy предложил изменения для ближайшего патча в Dota 2

Артур Arteezy Бабаев назвал Nyx Assassin, Shadow Shaman и Morphling главными претендентами на ослабление в ближайшем патче в Dota 2. В комментарии для Cybersport.ru он отметил, что не считает Drow Ranger слишком сильным персонажем.
Обновлено вчера в 12:07
Политика

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Телеведущая Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание Osterreich Zeitung за публикацию статьи о ее причастности к скандалу с вице-канцлером республики Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 06:37
Автоспорт

Леклер стал лучшим в третьей практике Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Шарль Леклер показал лучший результат в третьих свободных заездах на домашнем этапе чемпионата "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит в эти дни в Монте-Карло.
Обновлено в 07:27
Кино

Появился первый трейлер нового «Терминатора»

Компания 20th Century Fox представила первый трейлер нового фильма во вселенной терминатора — «Терминатор: Тёмные судьбы».
Обновлено 23 мая в 09:29
Шоу-бизнес

Воссоединение?: Топурия появилась в компании бывшего

Обновлено в 07:17
Политика

Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге

Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 08:28
Кино

Режиссер Кантемир Балагов получил приз Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Кантемир Балагов получил награду за лучшую режиссуру секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля.
Обновлено вчера в 18:03
Музыка

Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу

Обновлено в 08:19
Происшествия

На Эвересте при спуске погибли два альпиниста

Два альпиниста из Индии и Австрии скончались после восхождения на Эверест, сообщает Himalayan Times.
Обновлено вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Видео свадьбы Потапа и Насти Каменских появилось в сети

Видео со свадьбы украинских артистов Алексея Потапенко и Насти Каменских, более известных как дуэт "Потап и Настя", появилось в Сети.
Обновлено вчера в 00:48
Происшествия

В Казани неонацистов признали виновными в убийстве студента из Чада

Обновлено в 06:14
Футбол

Неймар: нравится сталкиваться с новыми вызовами

Форвард «ПСЖ» Неймар во время выполнения обязательств по одному из спонсорских контрактов сказал, что любит получать новые вызовы.
Обновлено вчера в 11:04
Как работают Яндекс.Новости?
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