Смартфоны Huawei лишатся обновлений AndroidЕвропейско-Азиатские новости 19 мая в 23:24

Американская корпорация Google прекращает сотрудничество с китайской Huawei. В результате на популярных смартфонах не будет обновляться операционная система Android. Кроме того, их владельцы не смогут пользоваться сервисами Google Play, Gmail и другими приложениями от Google.

Здоровье Главный онколог России не советует уезжать лечиться от рака за рубеж Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра радиологии, академик РАН Андрей Каприн не советует ехать лечиться от рака за рубеж, так как это может впоследствии привести к определенным сложностям при дальнейшем лечении в России.

Технологии ФАС потребовала от Gett прекратить мешать работе агрегатора Muver 17 мая ФАС признала принудительную блокировку Muver нарушающей антимонопольное законодательство и вынесла Gett предупреждение о необходимости прекратить действия, «ограничивающие свободу выбора приложений агрегации заказов такси» в течение десяти дней с момента его получения.

Армия и оружие Зеленский сменил главу генштаба вооруженных сил Украины Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении генерал-лейтенанта Руслана Хомчака новым главой Генерального штаба вооруженных сил страны.

Авто УАЗ «Хантер» сделали полноценным грузовиком Как сообщает пресс-служба УАЗа, легендарный внедорожник окончательно превратился в «грузовик».

Происшествия Угрожавший спрыгнуть с Эйфелевой башни мужчина оказался русским Мужчина, просидевший шесть часов на Эйфелевой башне и грозивший спрыгнуть вниз, оказался выходцем из России.

Общество Томск попал в список самых хамских городов России Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».

Происшествия Рейс SSJ100 из Ижевска в Москву отменили по техническим причинам Рейс авиакомпании «Аэрофлот», который должен был в понедельник, 20 мая, выполняться на самолете Sukhoi Superjet 100 по маршруту Ижевск — Москва, был отменен по техническим причинам.

Происшествия Российский ребенок умер от отравления в отеле в Хургаде В одном из отелей курорта под названием Alibaba Beach Resort от отравления скончался российский ребенок, говорится на сайте Ростуризма.

Музыка Власти Москвы разослали письма об угрозе детям от поп-группы «Френдзона» Столичные власти рекомендовали опекунам, попечителям и приемным родителям предупредить детей о вреде творчества группы «Френдзона».

Гаджеты Google анонсировала новые очки Glass Американская корпорация Google в своем блоге представила новую разработку в сфере умных очков — Glass Enterprise Edition 2. Продолжительность работы нового устройства, работающего на процессоре Qualcomm Snapdragon XR1, составит восемь часов (емкость аккумулятора — 820 мА·ч).

Шоу-бизнес Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.

Политика США дали Huawei временную лицензию Министерство торговли США выдало китайской компании Huawei временную лицензию, которая позволит ей поддерживать существующие сети и обновлять программное обеспечение устройств.

Армия и оружие Дания пригрозила России истребителями в Гренландии Министр обороны Дании Клаус Йорт Фредериксен не исключил, что Копенгаген перебросит истребители в Гренландию, если военная авиация России, которую планируется разместить на острове архипелага Земля Франца-Иосифа, будет нарушать гренландское воздушное пространство.

Шоу-бизнес Кристина Орбакайте поздравила сына с днем рождения В честь праздника певица выложила на страницу в Instagram видеоролик, под которым поздравила его с днем рождения теплыми словами.

Транспорт На двух ветках московского метро приостановили движение поездов Движение поездов приостановлено на Солнцевской и Большой кольцевой линиях Московского метрополитена. Об этом сообщается в Twitter подземки.

Общество В Сеть утекли данные 49 миллионов пользователей Instagram В Сеть попали данные 49 миллионов пользователей Instagram, среди них – учетные записи знаменитостей и известных брендов.

Хоккей Оглашён состав сборной России на матч ЧМ со Швецией Официальный аккаунт ФХР в Twitter опубликовал состав сборной России на матч против команды Швеции.

Общество Британские рестораны Джейми Оливера перешли под внешнее управление Ресторанный бизнес шеф-повара Джейми Оливера в Великобритании перешел под внешнее управление. Об этом Оливер написал в Twitter.

Политика Президент Украины Владимир Зеленский распустил Верховную раду 23 апреля Зеленский одержал победу на президентских выборах на Украине во втором туре.

Происшествия Обвинение попросило 8 лет тюрьмы для судебного противника IKEA Обвинение попросило Люберецкий суд Московской области приговорить бизнесмена Константина Пономарева за заведомо ложный донос к 8,5 годам заключения, пишет РБК со ссылкой на адвоката подсудимого Анну Ставицкую.

Общество Россельхознадзор пригрозил ограничить ввоз мяса и молока из Белоруссии В ведомстве указали, что если ситуация не изменится, то в отношении продукции этих предприятий будет рассмотрен вопрос о возможном ограничении поставок в Российскую Федерацию.

Политика На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).