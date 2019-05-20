В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов HuaweiDaily Storm вчера в 03:26

Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.

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