Гаджеты

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официальноMegaobzor.com 11:05

Бренд Honor (принадлежит Huawei) представил флагманский смартфон Honor 20 Pro, камера которого уже оценена на 111 баллов специалистами DxOMark.
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В Лондоне представили смартфоны Honor 20 с камерами из четырех модулей

Российская газета16:26

Huawei показала новые смартфоны Honor

News.ru11:46

Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официально, они оба оснащены четырехмодульными камерами

iXBT.com10:18

Honor представил новые смартфоны

ТАСС10:38

Представлена упрощённая версия флагмана Honor 20 Lite

Ferra10:45

Huawei представила новый смартфон

Коммерсантъ11:45

Основную камеру Honor 20 Pro испытали до выхода смартфона

Дни24вчера в 01:30
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Автоматически обработан 7251 источник, обновлено в 16:43, Ашберн
Гаджеты

Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов

Обновлено в 15:24
Хоккей

Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею

Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Политика

На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене

Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Футбол

«Утрехт» обыграл «Хераклес» и вышел в финал плей-офф за право выступать в Лиге Европы

"Утрехт" обыграл "Хераклес" (3:0) в ответном матче полуфинала плей-офф за право представлять Голландию в Лиге Европы.
Обновлено в 14:21
Транспорт

На Большой кольцевой линии метро возобновилось движение

Обновлено в 16:15
Происшествия

У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски

У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика

Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине

Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Гаджеты

Смартфоны Huawei отключат от Android

Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Политика

Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Происшествия

МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник

Обновлено в 00:42
Политика

Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум

На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Футбол

Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн

Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес

Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда

Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Спорт

Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак

Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Общество

Томск попал в список самых хамских городов России

Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Происшествия

На пляже в Ленобласти вертолет напугал отдыхающих низкой высотой

Обновлено в 11:52
Армия и оружие

Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы

Обновлено в 08:39
Происшествия

Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей

Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Наука

Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника

Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия

Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах

Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие

Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ

Обновлено в 13:19
Здоровье

Управление Роспотребнадзора Орловской области озвучило планы по вакцинации населения от кори

Ситуация с недопустимостью распространения заразного вирусного заболевания взята на контроль региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия.
Обновлено в 09:48
Игры

В Steam бесплатно раздают гоночную аркаду GRID 2

GRID 2 доступна для бесплатного скачивания в Steam. Получить игру можно по ссылке, акция продлится до 22 мая 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 14:40
Гаджеты

Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники под названием Z

Рэпер Баста запускает собственный бренд высококачественной аудиотехники под названием Z. В модельную линейку MusicDealer включили наушники и колонки, в продажу новинки поступят в мае.
Обновлено в 11:08
Происшествия

СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»

В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Общество

Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку

Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 12:19
Общество

Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider

Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Авто

С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей

Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Музыка

Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»

Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие

Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой

Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39
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