Гаджеты
Смартфоны Honor 20 и Honor 20 Pro представлены официальноMegaobzor.com 11:05
Бренд Honor (принадлежит Huawei) представил флагманский смартфон Honor 20 Pro, камера которого уже оценена на 111 баллов специалистами DxOMark.
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Гаджеты
Apple в 2013 году хотела купить Tesla за 27,4 млрд долларов
Обновлено в 15:24
Хоккей
Сборная России победила команду Швеции на ЧМ по хоккею
Шесть шайб, заброшенных российскими хоккеистами во втором периоде встречи, стали залогом итоговой победы команды в матче чемпионата мира с командой Швеции.
Обновлено в 16:28
Политика
На Украине началось следствие по обвинению Порошенко в госизмене
Речь, поясняет «112 Украина», идет о заявлении, которое накануне подал в ГБР бывший заместитель руководителя администрации украинского президента Андрей Портнов (эту должность он занимал при Викторе Януковиче).
Обновлено в 07:27
Футбол
«Утрехт» обыграл «Хераклес» и вышел в финал плей-офф за право выступать в Лиге Европы
"Утрехт" обыграл "Хераклес" (3:0) в ответном матче полуфинала плей-офф за право представлять Голландию в Лиге Европы.
Обновлено в 14:21
Транспорт
На Большой кольцевой линии метро возобновилось движение
Обновлено в 16:15
Происшествия
У замгубернатора Ростовской области Сергея Сидаша проходят обыски
У заместителя губернатора Ростовской области по вопросам ЖКХ, строительства, архитектуры, территориального развития, регионального государственного жилищного и строительного надзора Сергея Сидаша проходят обыски.
Обновлено в 03:46
Политика
Путин обсудил с Меркель и Макроном кризис на Украине
Российский президент Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель и французским лидером Эммануэлем Макроном внутриукраинский кризис с учётом «провальной политики администрации Петра Порошенко».
Обновлено в 14:55
Гаджеты
Смартфоны Huawei отключат от Android
Смартфоны Huawei лишатся обновлений операционной системы Android из-за того, что китайская компания попала в черный список США.
Обновлено вчера в 01:35
Политика
Экстренное заседание Рады собирает спикер Андрей Парубий
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий дал распоряжение провести внеочередное заседание парламента 22 мая в 12:00 по московскому времени.
Обновлено в 13:03
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
Обновлено в 00:42
Политика
Вопрос о переговорах с Россией Зеленский вынесет на референдум
На всенародный референдум намерен вынести вопрос о формате переговоров между Москвой и Киевом президент Украины Владимир Зеленский.
Обновлено в 14:44
Футбол
Конте отсудил у «Челси» €10,5 млн
Арбитражный суд постановил, что лондонский клуб должен выплатить итальянскому специалисту сумму в размере €10,5 млн.
Обновлено в 14:27
Шоу-бизнес
Меган Маркл просила подругу найти ей знаменитого бойфренда
Бывшая подруга герцогини поделилась откровенными воспоминаниями В недавнем интервью британская телеведущая Лиззи Канди прокомментировала личную жизнь своей бывшей близкой подруги Меган Маркл.
Обновлено в 07:02
Спорт
Жена Касильяса сообщила, что у нее обнаружен рак
Сара Карбонеро, спортивная журналистка и супруга вратаря «Порту» Икера Касильяса, рассказала, что несколько дней назад у нее обнаружили рак яичников.
Обновлено в 15:48
Общество
Томск попал в список самых хамских городов России
Томск попал в список самых «хамских городов» России, об этом сообщают специалисты маркетингового издания «Zoom Market».
Обновлено в 06:03
Армия и оружие
Истребители ВВС США сопроводили российские ракетоносцы
Обновлено в 08:39
Происшествия
Экс-финдиректор Нота-банка помогла раскрыть хищение 25 млрд рублей
Бывший финансовый директор Нота-банка помогла раскрыть схему хищения 25 млрд рублей.
Обновлено в 16:15
Наука
Ученые раскрыли тайну происхождения Бермудского треугольника
Американские ученые ранее определили новый механизм возникновения вулканов, в результате которого появился Бермудский остров.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Одного из лидеров «Джебхат ан-Нусры» арестовали в Нидерландах
Командующий одного из батальонов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в России) был арестован в Нидерландах, сообщила прокуратура страны.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
Обновлено в 13:19
Здоровье
Управление Роспотребнадзора Орловской области озвучило планы по вакцинации населения от кори
Ситуация с недопустимостью распространения заразного вирусного заболевания взята на контроль региональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия.
Обновлено в 09:48
Игры
В Steam бесплатно раздают гоночную аркаду GRID 2
GRID 2 доступна для бесплатного скачивания в Steam. Получить игру можно по ссылке, акция продлится до 22 мая 20:00 по московскому времени.
Обновлено в 14:40
Гаджеты
Рэпер Баста запускает собственный бренд аудиотехники под названием Z
Рэпер Баста запускает собственный бренд высококачественной аудиотехники под названием Z. В модельную линейку MusicDealer включили наушники и колонки, в продажу новинки поступят в мае.
Обновлено в 11:08
Происшествия
СМИ сообщили о гибели в Петербурге владельца завода «Сантех»
В Санкт-Петербурге на месте сгоревшего здания на шоссе Революции, 88, обнаружено тело владельца завода металлоконструкций «Сантех» Игоря Галышева.
Обновлено в 13:33
Общество
Во Франции умер парикмахер, который изобрел укладку
Французский парикмахер и предприниматель Патрик Алес, которого СМИ называют изобретателем укладки волос, скончался в возрасте 88 лет, сообщает телеканал BFMTV.
Обновлено в 12:19
Общество
Семья главы Крыма Сергея Аксёнова скупает элитную недвижимость в Москве, утверждает издание The Insider
Согласно опубликованной на днях декларации, Сергей Аксёнов за прошлый год заработал 3 миллиона рублей.
Обновлено в 16:00
Авто
С начала продаж седан Lada Vesta подорожал на 80 тысяч рублей
Согласно графику, с момента выхода на российский рынок (ноябрь 2015 г.) минимальная стоимость LADA Vesta выросла на 80 900 рублей.
Обновлено в 08:48
Музыка
Дробыш хочет подать в суд на организаторов «Евровидения»
Виктор Дробыш планирует подать иск в суд на Европейский вещательный союз (EBU) из-за того, что членов жюри из Белоруссии отстранили от голосования в финале международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 14:28
Армия и оружие
Стало известно об уничтожении вертолета Ми-17 израильской ракетой
Расследование подтвердило, что индийский зенитный ракетный комплекс Spyder, поставленный Израилем, уничтожил военный вертолет Ми-17В-5 ВВС Индии, в результате чего погибли шесть человек.
Обновлено в 10:39