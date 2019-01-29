Гаджеты

Смартфон «Яндекса» оказался непопулярнымRuNews24.ru 02:22

По состоянию на 20 января, количество проданных «Яндекс.Телефонов» составило 450 штук. Информацией об этом поделилась компания GfK. Известно, что смартфон вышел в продажу 6 декабря 2018 года.
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с чего всё началось

Смартфон от «Яндекса» не пользуется спросом

За неполный декабрь «Яндексу» удалось реализовать через розничные сети около 400 своих смартфонов «Яндекс.Телефон». Об этом «Ведомостям» рассказали сотрудники трех ритейлеров. По словам одного из них, к 20 января количество проданных «Яндекс.Телефонов» выросло до 450.
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