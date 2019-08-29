Контрактник взорвал штаб полка, чтобы офицеры серьезнее относились к службе Как стало известно "Ъ", вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб полка, чтобы привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам своей части.

с чего всё началось

В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.

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