Происшествия
Lenta.ruСлуживший в Сирии российский солдат взорвал штаб полка
В Иркутске вступил в силу приговор бывшему военнослужащему-контрактнику Александру Новикову, который получил медаль за участие в боях в Сирии и после возвращения взорвал штаб полка.
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с чего всё началось
Контрактник взорвал штаб полка, чтобы офицеры серьезнее относились к службе Как стало известно "Ъ", вступил в силу приговор военнослужащему-контрактнику, который, вернувшись с медалью из Сирии, взорвал штаб полка, чтобы привлечь внимание командования дальней авиации к проблемам своей части.Коммерсантъвчера в 18:18
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Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара до 2024 года
По расчетам министерства, к концу 2019 года курс доллара составит 65,8 рубля, и за следующий год практически не изменится: прогноз - 65,6 рубля к концу года.
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Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с участием Киркорова
Филипп Киркоров на репетиции был несдержан, но это не повлияло на его выступление на "Новой волне" в Сочи, заявил генеральный директор конкурса Александр Румянцев.
РИА Новости 06:18
Наука
В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru вчера в 18:26
Политика
Зеленский предложил оставить Авакова на посту главы МВД Украины
Президент Украины Владимир Зеленский предложил оставить министром внутренних дел члена предыдущего состава правительства Арсена Авакова, заявила депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Роксолана Пидласа, сообщило 29 августа издание Strana.ua.
REGNUM 06:40
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Общество
Мэттью Макконахи стал профессором Техасского университета
Американскому актеру Мэттью Макконахи официально присвоили звание профессора Техасского университета, сообщает THR.
РИА Новости 04:14
Политика
Кремль не прокомментировал информацию об этапировании Сенцова в Москву
Кремль не стал комментировать информацию об этапировании украинского режиссера Олега Сенцова в Москву.
Коммерсантъ 05:59
Политика
Правительство Украины сложило полномочия перед новой Радой
RT на русском 06:51
Здоровье
Рост заболеваний корью наблюдается в Европе
В прошлом месяце правительство Германии предложило сделать обязательными прививки от кори для детей и работников детских садов и школ; в этом году в Германии было зарегистрировано более 400 случаев заболевания корью.
LentaChel.ru 05:47
Происшествия
Автомобиль упал со склона на пляжную палатку в Крыму
"Водитель автомобиля Opel Astra при постановке своего транспортного средства на стоянку не обеспечил его фиксацию, в результате чего автомобиль начал движение по склону и совершил падение с высоты 12-15 метров на палатку, где оказывали услуги массажа", - говорится в сообщении ведомства.
Интерфакс 06:28
Спорт
Российская гимнастка решила выступать за Грузию
Взгляд.ру 01:35
Общество
Анатолий Пахомов заявил, что уходит с поста мэра Сочи
В четверг мэр Сочи Анатолий Пахомов сообщил, что не будет участвовать в выборах главы города, которые пройдут в начале сентября.
Российская газета 04:36
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Известия 05:13
Авто
В РФ вырос спрос на мощные автомобили
Автоновости дня 02:15
Общество
Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас
Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика
В Совфеде объяснили слова Макрона о конце западной гегемонии в мире
Эпоха доминирования западных стран в мире завершается из-за происходящих геополитических изменений.
ФАН 27 августа в 09:07
Политика
Лукашенко отказался ехать в Польшу на годовщину Второй мировой войны
BFM.ru вчера в 15:20
Кино
Появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом
На канале WBRussia в YouTube появился финальный трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом в главной роли.
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Общество
Российские космонавты не смогут мочиться на колесо автобуса
В России прервется традиция космонавтов мочиться на колесо перед стартом в космос, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:16
Футбол
«Зенит» арендовал полузащитника «Ахмата»
«Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
Чемпионат 06:26
Игры
Capcom анонсирует новую Resident Evil уже 9 сентября
Компания Capcom открыла сайт своей новой игры под кодовым названием Project Resistance, на котором сообщила, что официальный анонс состоится уже 9 сентября 2019 года в 18:00 по московскому времени.
Игромания.ру 04:57
Политика
Эрдоган не исключил покупку Су-35 и Су-57 вместо американских F-35
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не исключает возможности закупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35.
Российская газета вчера в 20:02
Происшествия
Врача-вампира из Челябинска отправили в психбольницу на лечение
Ленинский районный суд вынес приговор Борису Кондрашину. Его отправили в психиатрическую больницу.
Московский Комсомолец 05:18
Происшествия
Грозный отвергает причастность к убийству в Берлине выходца из Чечни
«Интерфакс» со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни сообщает об отрицании Грозного своей причастности к расправе над бывшим жителем республики, проживавшем в Германии.
Вечерний курьер 27 августа в 07:03
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Политика
Индия заплатила России за поставку С-400
Газета.Ru 06:42