Происшествия
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала
«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генералаГазета.Ru02:47
Защита Чваркова утверждает, что прямых доказательств его причастности к хищениям нет. Экс-командующий российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении 6 млн руб. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.
Газета.Ru02:47
с чего всё началось
Как следует из материалов дела, якобы по его указанию от Академии Генштаба в НПО было откомандировано для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года РусБИТех выплатил порядка 6 млн руб. в виде заработной платы.Коммерсантъвчера в 13:19
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СМИ узнали об обвинении в мошенничестве замначальника военной академии Генштаба
Ведомостивчера в 22:12
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Сбивший человека в Шереметьево Boeing получил повреждения
У самолета, накануне вечером сбившего человека при вылете из аэропорта Шереметьево, поврежден фюзеляж.
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МВД Крыма начало проверку по факту гибели ДТП близ поселка Гвардейское Симферопольского района, где сегодня утром столкнулись рейсовый автобус Man и легковой автомобиль Volkswagen Golf.
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Бывшего начальника отдела МЧС Кузбасса обвинили в мошенничестве
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Три человека пострадали в ДТП на западе Москвы
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Происшествия
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Происшествия
В Красноярске осудили двух сторонников экстремистской организации
Два сторонника запрещенного в России международного религиозного объединения "Нурджулар"* осуждены в Красноярске, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Красноярскому краю.
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Происшествия
В Петербурге женщина погибла при пожаре в жилом доме
Из соседних квартир даже пришлось эвакуировать жителей. Как удалось узнать, по предварительным данным, погибла пожилая женщина.
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В элитном жилом комплексе «Маринист» во Владивостоке произошел пожар, загорелись стройматериалы во дворе ЖК.
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При пожаре в частном доме в Нижегородской области погибли три человека
Три человека погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области, сообщил РИА Новости представитель СК РФ по региону.
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Происшествия
В Якутии пьяный сотрудник УФСИН насмерть сбил женщину
Обновлено в 04:13
Происшествия
В Подмосковье полиция накрыла крупный подпольный цех бутлегеров
«В ходе осмотра производственных помещений оперативники обнаружили действующую полуавтоматическую линию, три ручных аппарата по розливу алкоголя, готовую продукцию — более 13 тысяч бутылок водки и коньяка, около 40 тысяч литров спиртосодержащей жидкости», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
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Происшествия
В Санкт-Петербурге школьница умерла после занятий физкультурой
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