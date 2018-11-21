Как следует из материалов дела, якобы по его указанию от Академии Генштаба в НПО было откомандировано для участия в реализации контракта несколько гражданских лиц, которым за три года РусБИТех выплатил порядка 6 млн руб. в виде заработной платы.

с чего всё началось

Защита Чваркова утверждает, что прямых доказательств его причастности к хищениям нет. Экс-командующий российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении 6 млн руб. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на осведомленные источники.

«Коммерсантъ» узнал об обвинении в хищении прошедшего Сирию генерала

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