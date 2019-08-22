Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в МосквеРБК 10:48
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тушинского районного суда Москвы.
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Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира
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В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей
По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
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Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
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Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
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Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
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Общество
Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Космос
«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту
Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
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Авто
Opel Corsa-e станет первым раллийным электрокаром
Компания Opel представила электрическую Corsa-e Rally, которая может считаться первой в мире раллийной машиной на «батарейках».
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Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
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Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле
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Общество
Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа
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Армия и оружие
Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»
Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Игры
CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077
Обновлено 20 августа в 05:59
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
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Гаджеты
Стартовали продажи мобильного телефона INOI 288S
Обновлено в 06:57
Политика
Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»
Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Политика
Над Донецком подняли флаг России
На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Экономика
Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда
Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес
Kristina Si отозвала иск к Black Star об использовании ее псевдонима
Певица Кристина Саркисян отозвала иск к музыкальному лейблу Black Star с требованием запретить использовать ее псевдоним Kristina Si.
Обновлено в 10:19
Происшествия
В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами
В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика
Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными
В Кремле подтвердили наличие диалога с Украиной относительно обмена задержанными и осужденными.
Обновлено в 10:01
Кино
Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel
Обновлено вчера в 05:41
Хоккей
Старое здание «Арены Омск» разберут в сентябре
Обновлено в 07:36
Футбол
«Олимпиакос» прокомментировал разгром «Краснодара» в Лиге чемпионов
«Олимпиакос» в Twitter опубликовал запись по итогам победы над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Музыка
Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни
Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37