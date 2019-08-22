Общество

Служба такси подала три иска к организаторам митингов в МосквеРБК 10:48

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси». Об этом РБК сообщили в пресс-службе Тушинского районного суда Москвы.
Читать в источнике
Комментировать312

Подробнее о событии

Московский метрополитен подал иск к организаторам протестных акций «За честные выборы»

Общая газета.RU06:08

Служба такси подала три иска к независимым кандидатам в Мосгордуму Галяминой, Соловьеву и Яшину

Новая газета10:23

Суд рассмотрит иск «Мосгортранса» к организаторам протестов после выборов в Мосгордуму

Интерфакс11:05

Служба такси подала иски к незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму

Дождь09:48

«М.Такси Коммуникации» требует через суд от организаторов трех акций в Москве 787 тыс. руб

Агентство Москва10:30

Московский метрополитен подал в суд на организаторов акций протеста в столице

Эхо Москвы11:01

Московский метрополитен подал иск к оппозиционерам

Коммерсантъ05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:27, Ашберн
Кино

Forbes озвучил список самых высокооплачиваемых актеров мира

Обновлено в 04:00
Происшествия

В Петербурге произошел крупный пожар в цехе по производству свечей

По предварительным данным, в горящем помещении находилось производство свечей, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.
Обновлено в 09:16
Армия и оружие

В Пентагоне назвали причину тестирования новой крылатой ракеты

Обновлено в 03:48
Футбол

«Спартак» на выезде сыграет с «Брагой» в Лиге Европы

Московский «Спартак» сыграет с португальской «Брагой» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.
Обновлено в 04:41
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Происшествия

Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции

Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Общество

Медведев поставил вопрос о 4-дневной рабочей неделе перед Минтрудом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минтруду представить свою позицию о перспективах введения четырехдневной рабочей недели в России.
Обновлено в 04:24
Космос

«Союз МС-14» с роботом «Фёдром» на борту выведен на орбиту

Корабль «Союз МС-14», который сегодня утром, 22 августа, стартовал с космодрома Байконур, успешно выведен на околоземную орбиту.
Обновлено в 01:52
Политика

Ученые потребовали прекратить преследование участников акций в Москве

Обновлено в 07:16
Авто

Opel Corsa-e станет первым раллийным электрокаром

Компания Opel представила электрическую Corsa-e Rally, которая может считаться первой в мире раллийной машиной на «батарейках».
Обновлено в 10:00
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Музыка

Крутой прокомментировал конфликт с Вайкуле

Обновлено в 04:30
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Общество

Мэрия Москвы не согласовала акции протеста 31 августа

Обновлено в 08:53
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Минобороны России на своем официальном канале в YouTube опубликовало кадры первого полета беспилотного летательного аппарата (БЛА) "Форпост-Р", который начнет поступать в войска с 2020 года.
Обновлено в 10:52
Игры

CD Projekt RED представила семь скриншотов Cyberpunk 2077

Обновлено 20 августа в 05:59
Происшествия

МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321

Обновлено в 10:51
Гаджеты

Стартовали продажи мобильного телефона INOI 288S

Обновлено в 06:57
Политика

Кремль назвал идею Трампа купить Гренландию «международным шопингом»

Кремль не занимается «международным шопингом», заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя идею американского лидера Дональда Трампа купить Гренландию.
Обновлено в 09:21
Политика

Над Донецком подняли флаг России

На центральной площади Донецка вывесили российский триколор, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 07:21
Экономика

Банк России сможет блокировать сайты мошенников без суда

Центробанк может блокировать сайты мошеннических финансовых организаций и пирамид без решения суда с осени 2019 года.
Обновлено в 03:16
Шоу-бизнес

Kristina Si отозвала иск к Black Star об использовании ее псевдонима

Певица Кристина Саркисян отозвала иск к музыкальному лейблу Black Star с требованием запретить использовать ее псевдоним Kristina Si.
Обновлено в 10:19
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.
Обновлено в 02:58
Политика

Кремль подтвердил контакты с Украиной по обмену пленными

В Кремле подтвердили наличие диалога с Украиной относительно обмена задержанными и осужденными.
Обновлено в 10:01
Кино

Sony обвинила Disney в возможном исчезновении Человека-паука из Marvel

Обновлено вчера в 05:41
Хоккей

Старое здание «Арены Омск» разберут в сентябре

Обновлено в 07:36
Футбол

«Олимпиакос» прокомментировал разгром «Краснодара» в Лиге чемпионов

«Олимпиакос» в Twitter опубликовал запись по итогам победы над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 19:06
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Музыка

Максим Фадеев запретил Наргиз исполнять его песни

Музыкальный продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни. Поклонники их не услышат в новой концертной программе.
Обновлено в 10:57
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Как работают Яндекс.Новости?
Выборы 2019Больше новостей по теме
Главное