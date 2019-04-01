Футбол
Служба по контракту: ЦСКА выкупит Игоря Дивеева у «Уфы»Известия вчера в 17:00
За короткий период Дивеев уже успел с наилучшей стороны зарекомендовать себя в новой команде и убедить руководство красно-синих предложить ему полноценный контракт. Арендное соглашение ЦСКА и «Уфы» изначально подразумевало возможность выкупа футболиста.
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Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии
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Reuters: Венесуэла продолжает распродавать свое золото
Из хранилищ Венесуэлы вывезены 8 т золота, их планируется продать за границу, сообщает Reuters со ссылкой на источники в правительстве латиноамериканской страны.
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Транспорт
В Новокузнецке отменили льготный проезд для пенсионеров в маршрутках
Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
Обновлено вчера в 06:03
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Путин примет участие в заседании Арктического форума
Владимир Путин сегодня, 9 апреля, примет участие в пленарном заседании Международного арктического форума.
Обновлено 08 апреля в 23:43
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«Нью-Джерси» получил право первого выбора на драфте НХЛ-2019
«Нью-Джерси Дэвилз» получил право первым сделать выбор на драфте НХЛ-2019. Жеребьевка состоялась в ночь на 10 апреля мск.
Обновлено вчера в 20:56
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Антонов: культурные связи позволяют сохранять добрые отношения между народами России и США
Культурные связи России и США остаются крепкими и позволяют сохранять добрые отношения между народами двух стран даже при нынешней политической напряженности в отношениях Москвы и Вашингтона.
Обновлено вчера в 22:32
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Обнаружены обломки пропавшего в Японии истребителя F-35A
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США пригрозили Египту санкциями из-за покупки российских Су-35
Обновлено вчера в 21:11
Финансы
Минэкономразвития спрогнозировало курс рубля на 2019 год
Среднегодовой обменный курс рубля к американскому доллару в 2019 году составит 65,1 руб./долл.
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Масштабные работы по восстановлению инфраструктуры развернулись в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра.
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Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
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Почему поругались делегации Украины и Германии в ПАСЕ
Представители украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) разозлили коллег из Германии в ходе дебатов по обсуждению доклада, который направлен на упрощение процедуры снятия санкций с российской делегации.
Обновлено 08 апреля в 12:30
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Шойгу осудил подчиненных за бездушие и формализм
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Эксперты представили Chevrolet Niva в премиальном тюнинге
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Пентагон заключил крупные контракты на строительство стены с Мексикой
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