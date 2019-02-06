Служба гражданства и иммиграции США закрывает офис в МосквеГазета.Ru 13:40

с чего всё началось

Служба гражданства и иммиграции США закрывает свой офис в Москве. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, ведомство прекратит работу в столице России с 28 февраля.

Служба гражданства и иммиграции США закрывает офис в Москве

Авто BMW отзовет почти 30 000 автомобилей в России Официальный представитель автопроизводителя BMW на российском рынке ООО «БМВ Русланд трейдинг» объявил о добровольном отзыве 28 631 автомобиля в России.

Авто Новая Toyota Corolla появится в России с единственным мотором Компания Toyota раскрыла детали о новом седане Corolla, который на российском рынке появится в продаже в 2019 году.

Происшествия Шестиэтажное здание обрушилось в Стамбуле В турецком городе Стамбул обрушилось шестиэтажное здание.

Авто Представлен обновленный Volkswagen Passat для Европы Компания Volkswagen официально представила обновлённые седан Passat и универсал Passat Variant для европейского, и российского в том числе, рынка.

Авто Продажи автомобилей в России в январе продолжили рост Рост продаж новых автомобилей в России в 2019 году продолжает тенденцию минувшего года.

Происшествия Суд продлил арест Кокорина и Мамаева на два месяца Тверской районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока заключения нападающего «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева.

Авто Audi обновила внешность купе и родстера TT RS Салоны купе и родстера Audi TT RS теперь имеют обновленный вид, как и мультимедийная система.

Общество В ульяновской гимназии детям дали вафли с червями Накануне в соцсетях была опубликована фотография и запись о том, что ученикам гимназии в столовой раздали вафли с червями.

Общество Прощание с Децлом завершилось громкими аплодисментами Церемония прощания с рэпером Кириллом Толмацким (Децлом) у Центральной клинической больницы в Москве закончилась продолжительными и громкими аплодисментами.

Происшествия «Нант» требует у «Кардиффа» деньги за Салу Если деньги не будут перечислены, то французская сторона обратится в суд. "Кардифф Сити" приобрел Салу у "Нанта" 20 января.

Происшествия В Нижнем Новгороде десять человек отравились хлором в бассейне По информации министерства здравоохранения Нижегородской области, 6 февраля на пульт дежурного станции скорой помощи Нижнего Новгорода поступило сообщение от врача фитнес-клуба на улице Горького о предположительном ингаляционном отравлении хлором посетителей бассейна.

Происшествия Неизвестный наехал на полицейского в Москве Как отмечается, в Москве объявлен план перехват. При этом неизвестный наехал полицейскому на ногу.

Авто Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda Исторический концепт, который уже через два года станет первой серийной моделью нового бренда Lagonda, дебютирует в начале марта 2019 года на международном автосалоне в Женеве.

Гаджеты Новый Samsung Galaxy Note получит стилус S Pen со встроенной камерой PatentlyMobile подтверждает, что этот стилус S Pen предназначен для будущего смартфона семейства Galaxy Note, но не уточняет, для какого именно.

Авто Рассекречен интерьер кроссовера Skoda Kamiq Салон компактного кроссовера Skoda Kamiq, премьера которого состоится на Женевском автосалоне через месяц, воплотит новую концепцию, которую анонсировали с помощью концепт-кара Vision RS, Центральным элементов интерьера станет планшет мультимедийной системы с эргономичным упором для запястья.

Экономика В России появятся три генетических центра мирового уровня Три генетических центра мирового уровня общей стоимостью 12,2 млрд рублей появятся в России в рамках программы развития генетических технологий на 2019-2027 годы.

Интернет Google выпустила расширение Chrome для проверки безопасности паролей Первое Password Checkup создано с целью обеспечить защиту паролей и если система обнаружит, что логин или пароль пользователя на сайте может быть скомпрометирован, то пользователь об этом получит уведомление с рекомендацией смены пароля.

Экономика Инфляция в России в январе ускорилась до 5% Годовая инфляция в России в январе 2019 года ускорилась до 5% (к январю 2018 года), а по отношению к декабрю цены выросли на 1%, сообщается в материалах Росстата.

Происшествия Банковский программист украл миллион долларов у своего работодателя Руководство банка, осознавая ценность информации об уязвимости, которую может предоставить программист-вор, решило встать на его сторону, объяснив правоохранителям, что не имеет к нему никаких претензий.

Происшествия В Москве спасли застрявшую на льдине лису В районе Павелецкой набережной Москвы-реки спасатели вытащили со льдины лисицу с повреждённой лапой.

Общество Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».

Происшествия Дирижер Башмет отменил выступление Глава "Русского концертного агентства" Дмитрий Гринченко подтвердил, что Башмет сам отменил выступление.

Гаджеты В России создали православный телефон Российский производитель люксовых телефонов и смартфонов Caviar выпустил кнопочный «Tsar-телефон» «Владимир Золотой» в честь крестившего Русь князя Владимира.

Происшествия В Петербурге продают квартиру, где прошли обыски по делу Арашукова Квартира площадью 260 квадратных метров в Петроградском районе Санкт-Петербурга, интерьер которой совпадает с обстановкой квартиры, показанной во время обысков по делу сенатора Рауфа Арашукова, выставлена на продажу за 99 миллионов рублей, сообщается на сайте агентства элитной недвижимости Engel & Völkers Санкт-Петербург.