Политика

Служба гражданства и иммиграции США закроет свой офис в МосквеГазета.Ru 15:14

Служба гражданства и иммиграции США (US Citizenship and Immigrations Services, USCIS) закрывает свой офис в Москве в связи с "существенным спадом объема работы", говорится в сообщении, распространенном 6 февраля ведомством.
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Служба гражданства и иммиграции США (United States Citizenship and Immigration Services, USCIS) объявила
 о закрытии своего полевого офиса в Москве с 29 марта 2019 года.
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