Экономика
Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услугRambler News Service 13:01
Совет службы финансового уполномоченного объявил стоимость его услуг на заседании 12 апреля, сообщает пресс-служба финомбудсмена.
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Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Футбол
«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери
Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес
Елена Летучая в топе и шортах повеселилась на музфесте в Калифорнии
Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
Обновлено в 15:38
Футбол
Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено в 08:04
Политика
Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре
Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Происшествия
МВД Франции: собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти
В Министерстве внутренних дел Франции заявили, что пожарные, возможно, не смогут спасти собор Парижской Богоматери, передает AP.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес
Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына
Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены
Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.
Обновлено в 19:32
Происшествия
В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона
В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Музыка
Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой
Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Экономика
Фондовый рынок США прекратил падение
Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие
Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр
Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Авто
Mercedes-Benz представил новый кроссовер
Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Экономика
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина
Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Единоборства
Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову
Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия
Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама
Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Общество
Названы проблемы при утилизации мусора в России
Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика
Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей
Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Политика
На Украине могут возбудить дело против Зеленского
В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Здоровье
Клещи за неделю укусили в Тверской области уже 9 детей
Случаев заболевания клещевыми инфекциями пока не зарегистрировано За неделю с 8 по 14 апреля в медицинские организации Тверской области по поводу укуса клещами обратилось 14 человек, в том числе 9 детей.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Бенедикт Камбербэтч сбил 63-летнего велосипедиста
Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по роли сыщика Шерлока Холмса, сбил 63-летнего мужчину на острове Уайт у побережья Англии.
Обновлено в 02:27
Религия
В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением
Обновлено в 15:54
Музыка
Верка Сердючка поедет на «Евровидение»
Обновлено в 12:32
Происшествия
Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме
Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46
Политика
После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка
Обновлено в 16:48
Общество
ВЦИОМ: Почти половина россиян работает не по специальности
"28% россиян никогда не работали по специальности, причем среди людей со средним образованием эта доля составляет 36%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море
Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23