Экономика

Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услугRambler News Service 13:01

Совет службы финансового уполномоченного объявил стоимость его услуг на заседании 12 апреля, сообщает пресс-служба финомбудсмена.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Утверждены ставки финобмудсмена для страховщиков и автоюристов

Агентство страховых новостей10:58

Финомбудсмен утвердил ставки взносов для страховщиков при обращениях потребителей

ТАСС13:31

Служба финансового омбудсмена объявила стоимость его услуг

Rambler News Service13:01

Финомбудсмен объявил цену на свои услуги

Коммерсантъ11:52

Страховщики будут платить 15 тыс руб за добровольное присоединение к службе финомбудсмена

ПРАЙМ14:27

Служба омбудсмена в ОСАГО заработает в мае

Саминвестор09:32

Утверждены тарифы за рассмотрение обращений к финомбудсмену

Право.ру02:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7303 источника, обновлено в 20:20, Ашберн
Футбол

«Зенит» глубоко огорчен пожаром в соборе Парижской Богоматери

Обновлено в 18:57
Шоу-бизнес

Елена Летучая в топе и шортах повеселилась на музфесте в Калифорнии

Последние три дня Летучая делится красочными фото из Калифорнии.
Обновлено в 15:38
Футбол

Глава департамента судейства РФС ответил на резонансный твит Ахметова

Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров после матча 23-го тура чемпионата России ЦСКА – "Оренбург" (2:3) раскритиковал полузащитника "армейцев" Ильзата Ахметова за твит в адрес судьи Сергея Лапочкина.
Обновлено в 08:04
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено в 19:42
Происшествия

МВД Франции: собор Парижской Богоматери, возможно, не удастся спасти

В Министерстве внутренних дел Франции заявили, что пожарные, возможно, не смогут спасти собор Парижской Богоматери, передает AP.
Обновлено в 16:42
Шоу-бизнес

Квест и домашняя вечеринка: как Ольга Гажиенко отметила шестилетие сына

Обычно пара устраивала вечеринки с аниматорами, но в этом году решила отметить день рождения сына в более уютной обстановке, у родителей в загородном доме.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Алтарь и алтарный крест сохранились при пожаре в Нотр-Даме

Обновлено в 18:56
Происшествия

Пожар оставил Собору Парижской Богоматери одни стены

Нотр-Дам горел больше пяти часов. Пожар начался в ходе строительных работ в его помещении – шла реставрация внутри.
Обновлено в 19:32
Происшествия

В Приамурье женщина пострадала при обрушении балкона

В Амурской области в поселке Прогресс обрушился балкон многоквартирного дома, на котором в момент происшествия находилась 46-летняя женщина.
Обновлено в 05:56
Музыка

Опубликован «запрещенный» в СССР видеоклип Аллы Пугачевой

Накануне семидесятилетия Аллы Пугачевой на YouTube-канале Гостелерадиофонда России опубликован видеоклип Примадонны на мега-хит Игоря Николаева и Лидия Козловой "Айсберг".
Обновлено вчера в 11:42
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено в 06:28
Экономика

Фондовый рынок США прекратил падение

Фондовый рынок США почти вышел из «красной зоны» к концу торгов на Уолл-стрит, 15 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 16:23
Армия и оружие

Путин направил российских миротворцев в ЦАР и на Кипр

Президент РФ Владимир Путин распорядился направить до 30 российских военнослужащих в состав миссии ООН по стабилизации ситуации в Центрально-Африканской Республике.
Обновлено в 12:49
Авто

Mercedes-Benz представил новый кроссовер

Компания Mercedes-Benz представила на автосалоне в Шанхае концепт нового кроссовера GLB.
Обновлено в 09:17
Экономика

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассе магазина

Visa запустила пилотный проект по снятию наличных на кассах магазинов, сообщается в пресс-релизе международной платежной системы.
Обновлено в 02:03
Единоборства

Дацик проиграл поединок блогеру Тарасову

Бывший боец смешанного стиля (MMA) Вячеслав Дацик проиграл поединок против блогера Артема Тарасова, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 11:15
Происшествия

Семья французских бизнесменов выделила 100 млн евро на восстановление Нотр-Дама

Порядка 100 миллионов евро выделила семья французских бизнесменов Пино на восстановление собора Парижской Богоматери, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 19:44
Общество

Названы проблемы при утилизации мусора в России

Операторы, занявшиеся утилизацией мусора, столкнулись с проблемой неплатежей, сообщает принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на черновик доклада министра природы Дмитрия Кобылкина для совещания у президента Владимира Путина.
Обновлено в 03:16
Экономика

Доходы главы Камчатки за год снизились до 8,6 млн рублей

Губернатор Камчатки Владимир Илюхин за 2018 год заработал 8 млн 590 тыс. 949 рублей, что на 900,5 тыс. рублей меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 19:20
Политика

На Украине могут возбудить дело против Зеленского

В Национальное антикоррупционное бюро Украины передали постановление Соломенского суда Киева, обязывающее возбудить дело в отношении кандидата в президенты страны Владимира Зеленского.
Обновлено в 14:07
Здоровье

Клещи за неделю укусили в Тверской области уже 9 детей

Случаев заболевания клещевыми инфекциями пока не зарегистрировано За неделю с 8 по 14 апреля в медицинские организации Тверской области по поводу укуса клещами обратилось 14 человек, в том числе 9 детей.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Бенедикт Камбербэтч сбил 63-летнего велосипедиста

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, известный по роли сыщика Шерлока Холмса, сбил 63-летнего мужчину на острове Уайт у побережья Англии.
Обновлено в 02:27
Религия

В РПЦ назвали пожар в соборе Нотр-Дам страшным знамением

Обновлено в 15:54
Музыка

Верка Сердючка поедет на «Евровидение»

Обновлено в 12:32
Общество

Названы самые смешные ошибки участников «Тотального диктанта»

Обновлено в 08:39
Происшествия

Неймар отреагировал на трагедию в Нотр-Даме

Нападающий "ПСЖ" Неймар отреагировал на трагическое событие, которое произошло во Франции, передает "Советский спорт".
Обновлено в 19:46
Политика

После фашистского приветствия в эфире НТВ вспыхнула драка

Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес

Собчак позлорадствовала из-за пожара в соборе Парижской богоматери

Обновлено в 15:40
Общество

ВЦИОМ: Почти половина россиян работает не по специальности

"28% россиян никогда не работали по специальности, причем среди людей со средним образованием эта доля составляет 36%", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие

Египет, Греция и Кипр начали совместные учения в Средиземном море

Военные Египта, Греции и Кипра начали совместные учения в Средиземном море, пишет газета "Аль-Ахрам".
Обновлено в 15:23
Как работают Яндекс.Новости?
Главное