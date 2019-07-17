Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплатуРоссийская газета вчера в 21:03
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд. Изменятся зарплаты военных водителей.
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номер 077 в формате *.pdfКрасная звездавчера в 18:30
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Экономика
Глобальный долг растет на низких ставках
Мониторинг мировой экономики Замедление темпов роста долговой нагрузки в мире в прошлом году оказалось лишь временным — объем глобального долга по итогам первого квартала 2019 года вырос еще на $3 трлн, превысив $246 трлн, следует из данных вашингтонского Institute of International Finance.
Обновлено вчера в 19:05
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Здоровье
Приамурье потратит на борьбу с онкологией полмиллиарда рублей
По данным регионального минздрава, на сегодня из выделенного миллиарда освоено 269 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Лавров оценил перспективы отношений РФ и США
В ближайшем будущем российско-американские отношения вряд ли улучшатся, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 18:42
Шоу-бизнес
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Финансы
Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке
Почта Банк, наоборот, добавил к бонусам начисление рублей: в начале 2019 года он выпустил карту «Вездедоход» с рублевым кешбэком, ранее банк начислял только баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56
Шоу-бизнес
Анна Седокова призналась, сколько она тратит в месяц
В прошлом году Седокова приобрела в ипотеку квартиру, так что ежемесячно платит взносы в банк.
Обновлено вчера в 23:45
Происшествия
В Москве 28 человек отравились едой из автоматов в офисах
Обновлено вчера в 07:59
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Здоровье
Guardian: британские врачи разделили сиамских близнецов
Британские хирурги объявили об успешном разделении сиамских близнецов из Пакистана со сросшимися головами.
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером
Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.
Обновлено вчера в 12:23
Кино
Актер из фильма «Бэтмен: Начало» Карл Шилс скончался на съемках
Актер Карл Шилс скончался прямо на съемках кинофильма «Бэтмен: Начало» в возрасте 47 лет.
Обновлено вчера в 14:09
Кино
«Игра престолов» получила рекордное количество номинаций на «Эмми»
«Игра Престолов» получила 32 номинации, побив рекорд по абсолютному числу номинаций, установленный 25 лет назад сериалом «Полиция Нью-Йорка».
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Совбез ООН на заседании по Украине сконцентрировался на России
Совет Безопасности ООН во вторник со второй попытки провел заседание по принятому на Украине закону о государственном языке.
Обновлено вчера в 18:06
Политика
Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии
Европейский парламент во вторник, 16 июля, утвердил на должность председателя Еврокомиссии бывшего министра обороны Германии Урсулу фон дер Ляйен.
Обновлено вчера в 13:56
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
ЖКХ
В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусора
Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Обновлено вчера в 07:25
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Зеленскому предложили в рассрочку выкупить Крым у России
Обновлено вчера в 15:58
Происшествия
Мужчина умер после плавания в море из-за смертоносной бактерии
Мужчина скончался, заразившись в море в штате Флорида смертоносной бактерией, пишет Metro.
Обновлено вчера в 23:16
Экономика
Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза
С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
На пропавшем малайзийском «Боинге» нашли неизвестный груз
Французские следователи нашли данные о неизвестном грузе на борту малайзийского «Боинга», пропавшего в 2014 году, сообщает Le Parisien.
Обновлено вчера в 10:15
Армия и оружие
В Совфеде ответили на заявление Турчинова об атаке на Крымский мост
Обновлено 15 июля в 13:34
Армия и оружие
Немецкие СМИ призвали дать отпор «российской агрессии»
Россия не собирается отказываться от своих новых ракет, и таким образом, не собирается спасать договор ДРСМД, поэтому Запад должен забыть об этом договоре и дать отпор "российской агрессии", пишет немецкая газета Frankfurter Allgemeine.
Обновлено вчера в 23:25
Экономика
Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей
Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".
Обновлено вчера в 07:26
Кино
Скончалась актриса Ольга Вяликова
Центральный академический театр Российской армии сообщил о смерти 65-летней актрисы Ольги Вяликовой.
Обновлено вчера в 07:45
Общество
В Сицилии восстановят разрушенный город-призрак
Город-призрак Поджореале, расположенный в Сицилии и разрушенный землетрясением полвека назад, может быть восстановлен.
Обновлено вчера в 20:07