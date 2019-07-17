с чего всё началось

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд. Изменятся зарплаты военных водителей.

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

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