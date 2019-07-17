Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплатуРоссийская газета вчера в 21:03
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд. Изменятся зарплаты военных водителей.
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номер 077 в формате *.pdfКрасная звездавчера в 18:30
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Здоровье
Александр Беглов прибыл в Невский район с инспекцией
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Происшествия
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Политика
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Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.
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Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
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Политика
Белоруссия и Россия согласовали концепцию интеграции
Москва и Минск согласовали основные принципы интеграции двух стран во время межправительственной рабочей группы, заявил министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой.
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Политика
Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17
Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
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Происшествия
В Дагестане семь человек пострадали в ДТП с «Газелью»
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Происшествия
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Политика
Зеленский потребовал срочное заседание Рады
Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.
Обновлено в 06:19
Армия и оружие
Поставки Индии С-400 завершатся к апрелю 2023 года
Обновлено в 06:32
Происшествия
17 уголовных дел заведено на астраханских бизнесменов и чиновников
17 уголовных дел возбуждено в Астрахани в отношении бизнесменов и чиновников, сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
Обновлено в 06:32
Культура
Умер итальянский писатель Андреа Камиллери
Обновлено в 03:39
Политика
В МИД РФ назвали ложью сообщения об отказе в визах учителям из США
В российском МИДе назвали ложью сообщения американских СМИ о том, что РФ отказала в визах учителям из США.
Обновлено в 05:56
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Музыка
Вышел клип на хит Бейонсе для «Короля Льва»
Мюзикл «Король Лев» Джона Фавро выйдет в российский прокат 19 июля.
Обновлено в 05:43
Политика
Суд продлил арест 6 украинским морякам
Лефортовский суд на три месяца продлил арест шести украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
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Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Обновлено вчера в 12:48
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место индекса миллиардеров Bloomberg Billionaires Index (BBI), впервые за семилетнюю историю индекса.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Драка с участием россиян произошла в аэропорту Греции
Обновлено в 03:37
Политика
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в Мосгордуму
Избиркомы отказали в регистрации 27 кандидатам в депутаты Мосгордумы, 216 человек успешно зарегистрировались; такие данные по состоянию на утро вторника привели в Мосгоризбиркоме.
Обновлено вчера в 03:16
Армия и оружие
Зеленский изменил порядок службы в армии в случае военного положения
Президент Украины Владимир Зеленский внёс изменения в положение о прохождении военной службы в Вооружённых силах страны.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
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Происшествия
В России ужесточили наказание за непропуск машин скорой помощи
Владельцам автомобилей, которые не пропустили карету скорой помощи, грозит штраф от трёх до пяти тысяч рублей и лишение прав на срок от трёх до 12 месяцев.
Обновлено вчера в 08:53
Происшествия
«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии
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Происшествия
Голунов вызван в Следственный комитет
Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50
Политика
Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Шоу-бизнес
Шейк выложила новое фото в купальнике после расставания с Купером
Российская супермодель и актриса Ирина Шейк порадовала поклонников новой фотографией в купальнике.
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