Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплатуРоссийская газета вчера в 21:03

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд. Изменятся зарплаты военных водителей.
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с чего всё началось

17 июля 2019 г

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Красная звездавчера в 18:30

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РИА Новостивчера в 18:44
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