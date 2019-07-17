Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплатуРоссийская газета вчера в 21:03

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд. Изменятся зарплаты военных водителей.
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17 июля 2019 г

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Красная звездавчера в 18:30

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Контрактникам повысят зарплаты с 1 сентября

Известия01:08

Рядовым и сержантам ВС РФ существенно повысят зарплату с 1 сентября

ФАНвчера в 19:56

Шойгу объявил о «существенном увеличении» оклада рядовых-контрактников

Интерфаксвчера в 21:09

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РБКвчера в 20:20

Рядовым и сержантам ВС России увеличат зарплату

РЕН ТВвчера в 22:30

Рядовым и сержантам ВС РФ с 1 сентября существенно поднимут зарплату

ТАССвчера в 18:50

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

РИА Новостивчера в 18:44
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