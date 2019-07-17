с чего всё началось

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд. Изменятся зарплаты военных водителей.

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Общество Российский город попал в сотню самых безопасных в мире Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).

Происшествия В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.

Экономика Билл Гейтс впервые опустился на третье место в списке миллиардеров BBI Основатель Microsoft Билл Гейтс опустился на третье место впервые в семилетней истории индекса миллиардеров, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им индекс Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Спорт Загитова открыла бутылку ударом конька Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.

Финансы Экономист назвал «самый плохой день» для рубля Самым плохим днем для российской валюты может стать следующая пятница — 26 июля, об этом «Российской газете» рассказал эксперт «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Политика Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Армия и оружие Немецкое издание призывает Запад дать отпор «российской агрессии» Немецкое издание призвало Запад дать отпор "российской агрессии", поскольку, по словам авторов материала, Москва не собирается отказываться от своих новых ракет и не намерена спасать ДРСМД.

Политика Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.

Общество Росрыболовство обжаловало решение суда Сахалина по «китовой тюрьме» Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края.

Культура В Петербурге госпитализировали актера Юрия Кузнецова, сообщили СМИ Заслуженный артист России Юрий Кузнецов экстренно госпитализирован в Санкт-Петербурге, сообщает Пятый канал.

Экономика Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика В Кремле отреагировали на идею конфискации имущества коррупционеров Комментируя предложения председателя СК Александра Бастрыкина, Песков отметил, что в Кремле пока не обсуждали его идеи о конфискации имущества коррупционеров и о доступе следователей к банковской тайне по делам о взяточничестве.

Шоу-бизнес Меган Маркл пожаловалась Фарреллу на жизнь в королевской семье Герцогиня Сассекская и жена принца Гарри Меган Маркл на лондонской премьере фильма "Король лев" рассказала поп-супезвезде Фарреллу Уильямсу о своей нелегкой жизни в королевской семье.

Политика Володин представил свои предложения об изменении Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.

Кино Netflix представил первый кадр «Ведьмака» на Плотве Ранее Netflix опубликовал подборку фотографий главных героев «Ведьмака», а также представил постер и логотип сериала.

Наука Ученые из России изучили метаболические особенности мозга аутистов Ученые-биологи из России, совместно с коллегами из Германии и США выяснили, чем отличается мозг аутистов и обычных людей, изучив метаболические особенности мозга аутистов.

Культура Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.

Армия и оружие В Турцию прилетел девятый самолет с компонентами С-400 Минобороны Турции сообщило о прибытии в Анкару девятого по счету самолета с компонентами российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.