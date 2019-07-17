с чего всё началось

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд. Изменятся зарплаты военных водителей.

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.

Армия и оружие Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами» Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.

Происшествия В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.

Общество Повышены штрафы за фиктивный техосмотр Предусмотрены санкции за внесение фиктивных данных в единую информационную базу техосмотра.

Политика Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.

Политика Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.

Политика В Литве начали рассказывать правду о Грибаускайте Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей.

Происшествия В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Футбол Коноплянка не рассматривает предложения из России «Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild.

Финансы Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.

Политика Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам В конце июня Москва направила ноту об освобождении моряков. В ней предлагалось решить вопрос, но в рамках российского законодательства.

Шоу-бизнес Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.

Армия и оружие Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии "Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.

Шоу-бизнес Разводящуюся Лолиту Милявскую «атаковали» мужчины с предложениями Лолита с улыбкой воспринимает подобные предложения, но старается концентрироваться на работе, а не на мужчинах, которые с ней флиртуют.

Политика Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».

Политика США не оставляют попыток отговорить Индию от покупки С-400 Ранее в правительстве сообщали, что поставка всех комплексов в эту страну завершится до конца года.

Экономика Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.

Игры Вышел новый трейлер Borderlands 3 Gearbox опубликовала новый трейлер Borderlands 3. В нем герои игры танцуют под песню «Happy Together».

Происшествия В Канаде при крушении самолета погибли три человека Как сообщает CTV News, после того как самолет не вернулся в оговоренное время, а с летевшими на нем людьми пропала связь, на базе подняли тревогу и уведомили об этом местные власти.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Происшествия СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.

Здоровье Из-за неправильного лечения Бари Алибасов рискует стать инвалидом Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду - вопросы открытые.