Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплатуРоссийская газета вчера в 21:03
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд. Изменятся зарплаты военных водителей.
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номер 077 в формате *.pdfКрасная звездавчера в 18:30
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Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске
Двум гражданам РФ - сотрудникам компании "Пиро Росс" из Сергиева Посада - предъявлено обвинение по делу о ЧП на салюте в Минске, в результате которого погиб один человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе посольства РФ.
Обновлено в 02:35
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Общество
Повышены штрафы за фиктивный техосмотр
Предусмотрены санкции за внесение фиктивных данных в единую информационную базу техосмотра.
Обновлено вчера в 10:10
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Наука
Предсказана экологическая катастрофа в Сибири
Обновлено в 03:43
Политика
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России
Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
В Литве начали рассказывать правду о Грибаускайте
Информационное агентство BNS в первый рабочий день нового президента Литвы опубликовало материал о внешней политике предыдущего президента Дали Грибаускайте на основе воспоминаний работавших с ней людей.
Обновлено в 01:55
Происшествия
В Жуковском Ил-76 готовится к экстренной посадке
Транспортный самолет Ил-76 готовится выполнить экстренную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский после срабатывания датчика неисправности вентиляции салона, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
Обновлено в 02:24
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика
Путин тепло поздравил Меркель с юбилеем
Обновлено в 04:41
Футбол
Коноплянка не рассматривает предложения из России
«Шальке» продолжает переговоры по трансферу полузащитника Евгения Коноплянки, при этом игрок не рассматривает варианты из России и Китая, сообщает Bild.
Обновлено в 03:04
Финансы
Россия в мае сократила вложения в US Treasuries на $112 млн
Россия сократила вложения в казначейские обязательства Минфина США (US Treasuries) в мае 2019 года на $112 млн по сравнению с апрелем.
Обновлено в 01:55
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Суд в Москве сегодня рассмотрит вопрос о продлении ареста украинским морякам
В конце июня Москва направила ноту об освобождении моряков. В ней предлагалось решить вопрос, но в рамках российского законодательства.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
Харламов высмеял роман Брэдли Купера и Леди Гаги в Instagram
Ufhbr Харламов высмеял роман Леди Гаги и Брэдли Купера и выложил видео на свою страницу в соцсети Instagram.
Обновлено в 04:08
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Разводящуюся Лолиту Милявскую «атаковали» мужчины с предложениями
Лолита с улыбкой воспринимает подобные предложения, но старается концентрироваться на работе, а не на мужчинах, которые с ней флиртуют.
Обновлено в 02:15
Политика
Лавров поделился мнением о признании Россией независимости ДНР и ЛНР
Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, планирует ли Россия принимать независимость Донецкой и Луганской народных республик, сообщает «Аргументы и факты».
Обновлено вчера в 19:47
Политика
США не оставляют попыток отговорить Индию от покупки С-400
Ранее в правительстве сообщали, что поставка всех комплексов в эту страну завершится до конца года.
Обновлено в 03:35
Музыка
Умер южноафриканский певец Джонни Клегг
Обновлено вчера в 15:26
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Игры
Вышел новый трейлер Borderlands 3
Gearbox опубликовала новый трейлер Borderlands 3. В нем герои игры танцуют под песню «Happy Together».
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия
В Канаде при крушении самолета погибли три человека
Как сообщает CTV News, после того как самолет не вернулся в оговоренное время, а с летевшими на нем людьми пропала связь, на базе подняли тревогу и уведомили об этом местные власти.
Обновлено вчера в 16:29
Футбол
«Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.
Обновлено вчера в 16:49
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Почти все попавшие в больницу дети приехали в Крым на отдых из Республики Татарстан.
Обновлено в 01:53
Здоровье
Из-за неправильного лечения Бари Алибасов рискует стать инвалидом
Чем на самом деле отравился Бари Алибасов - «Кротом» ли, или его смесью с алкоголем, пиарился ли на собственной болезни, врал или говорил правду - вопросы открытые.
Обновлено вчера в 15:36
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00