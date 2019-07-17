с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".

Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату

Происшествия Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.

Происшествия Россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике В Мексике гражданина Алексея Макеева приговорили к тюремному сроку в 37,5 лет за убийство.

Политика Трамп прокомментировал принятую конгрессом резолюцию о расизме Президент США Дональд Трамп прокомментировал резолюцию, принятую конгрессом, в которой осуждаются его «расистские высказывания» в адрес некоторых членов палаты представителей.

Гаджеты Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа Либо же Apple может выпустить какие-то лимитированные версии с таким логотипом. Конечно, если эти слухи вообще правдивы.

Политика Небензя оценил перспективы снятия санкций с КНДР Постпред РФ при ООН отметил, что "по крайне мере один член Совета, а на самом деле не один, категорически против какого-либо облегчения" санкционных мер в отношении Северной Кореи.

Общество Госдума запретила коллекторам выбивать долги по ЖКХ Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым коллекторы больше не смогут заниматься взысканием задолженности по ЖКХ.

Происшествия Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.

Кино «Игра престолов» получила 32 номинации на «Эмми» Сериал «Игра престолов» получил рекордные 32 номинации на премию «Эмми», в том числе номинации «Лучший драматический сериал», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль».

Общество Екатеринбурженка вернула 20 миллионов за неисправный Tesla Жительница Екатеринбурга через суд вернула 20 млн рублей за автомобиль Tesla, который оказался неисправен.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Происшествия В Росгвардии объяснили право не представляться и досматривать телефон В Росгвардии объяснили заявление о том, что их сотрудники не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину.

Общество В Египте начали реставрировать позолоченный саркофаг Тутанхамона Позолоченный фигурный деревянный саркофаг самого знаменитого древнеегипетского фараона Тутанхамона, жившего более 3,3 тысячи лет назад, начали реставрировать в Египте, чтобы впоследствии выставить его в одном из залов нового Большого египетского музея у пирамид Гизы, сообщило министерство по делам памятников древности страны.

Шоу-бизнес Ирина Шейк показала фото в нижнем белье после разрыва с Купером Поклонники пары российской модели Ирины Шейк и голливудского актера Брэдли Купера горюют из-за новости об их расставании, но Шейк продолжает демонстрировать свое идеальное тело в социальных сетях.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.

Экономика Россияне предпочитают копить на старость самостоятельно Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно.

Политика В КНДР в обход санкций были доставлены два «Мерседеса» для Ким Чен Ына Бронированные машины ввезли через Россию, - сообщает американская газета Уолл-Стрит Джорнал со ссылкой на аналитиков организации Центр перспективных оборонных исследований.

Армия и оружие The National Interest оценил возможности С-500 Американский журнал, специализирующийся на военно-политической тематике, The National Interest, рассмотрел характеристики новейшего российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-500.

Происшествия В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Происшествия Суд заочно арестовал двух фигурантов дела полковника ФСБ Черкалина Московский гарнизонный военный суд (МГВС) санкционировал заочный арест двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина, следует из официальной базы суда.

Политика Лавров назвал опасной устроенную США «игру мускулами» против Ирана "Игра мускулами" против Ирана может привести к опасной ситуации, и ответственность за ее "катастрофические последствия" ляжет на Вашингтон, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Политика Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.

Общество Росрыболовство обжаловало решение суда Сахалина по «китовой тюрьме» Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края.