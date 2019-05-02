Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 маяИнфорос 07:08

Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа назначены на 30 мая, передает ТАСС. Расширенные слушания по этому делу также состоятся 12 июня. Сам Ассанж заявил по видеосвязи, что не хочет быть экстрадированным в США.

Следующие слушания по делу об экстрадиции Ассанжа состоятся 30 мая

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