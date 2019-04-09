Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреляРоссийская газета 16:03

Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра. Чуть ранее были заслушаны показания трех свидетелей из 40: друга Кокорина Карена Григоряна, а также Екатерины Бобковой и Игоря Краснова.

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля

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