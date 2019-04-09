Происшествия

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреляРоссийская газета 16:03

Слушания по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в Пресненском суде Москвы продолжатся завтра. Чуть ранее были заслушаны показания трех свидетелей из 40: друга Кокорина Карена Григоряна, а также Екатерины Бобковой и Игоря Краснова.
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Суд продолжит допрос свидетелей по делу Кокорина и Мамаева 10 апреля

ТАСС15:10

Слушания по делу Кокорина и Мамаева продолжатся 10 апреля

Чемпионат15:31

Кокорин призвал журналистов полнее освещать заседание

Газета.Ru16:03

Первое заседание суда по делу Кокорина и Мамаева продолжалось порядка 8 часов

RT на русском15:06

Имитация интимной близости: суд над Мамаевым и Кокориным обрел сексуальный подтекст

Московский Комсомолец11:45

Слушания по делу Мамаева и Кокорина продолжатся 10 апреля

Российская газета16:03

«Пишите, что говорят свидетели, а не кто во что одет». Кокорин - журналистам

Спорт-Экспресс15:28
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Вредная пища убивает больше людей, чем сигареты

Ученые составили статистику, в которой пришли к выводу о том, что люди каждый год умирают больше от вредной пищи.
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Транспорт

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Льготный проезд в маршрутных такси для пенсионеров отменили в Новокузнецке из-за оскорблений в адрес водителей и кондукторов.
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Политика

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Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
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Футбол

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Политика

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Глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев заявил, что российской телеведущей Ольге Скабеевой будет сделано "серьезное предупреждение" в связи с январским инцидентом в кулуарах ассамблеи.
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Происшествия

Криминального авторитета Таро арестовали после освобождения из колонии

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Обновлено в 07:42
Технологии

Почта России вводит сервис по онлайн-оплате услуг ЖКХ

В Почте России теперь действует услуга по онлайн-оплате мобильной связи, жилищно-коммунальных и других услуг с помощью банковских карт, сообщает газета "Известия".
Обновлено в 14:58
Энергетика

«Нафтогаз» сообщил о начале закачки газа в хранилища к зиме

Компания «Нафтогаз» начала закачку газа в подземные хранилища (ПХГ).
Обновлено в 07:01
Хоккей

ЦСКА сыграет с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина

Накануне, 8 апреля, хоккеисты омского «Авангарда» обыграли уфимский «Салават Юлаев» со счетом 1:0, выйдя таким образом в финал Кубка Гагарина.
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Политика

США грозят Египту санкциями в случае покупки российских Су-35

Обновлено в 15:48
Финансы

Центробанк Кипра сообщил о рекордном с 2013 года оттоке вкладов

Некоторые кипрские СМИ ошибочно написали про сокращение объема российских депозитов в банках Кипра за 2018 год и январь—февраль 2019 года, однако Центробанк Кипра не раскрывает данных о резидентстве вкладчиков, ограничиваясь определением «резиденты остального мира» (не с Кипра и не из стран еврозоны).
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Ученые предупреждают о смертельной опасности шашлыка

Ученые со всего мира в преддверии наступления летнего сезона предупреждают любителей шашлыка о смертельной опасности этого, приготовленного на природе, блюда.
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Умер философ и культуролог Вадим Межуев

Главный научный сотрудник Института философии Российской академии наук (РАН) профессор Вадим Межуев умер в возрасте 85 лет.
Обновлено в 15:47
Гаджеты

Samsung официально закрыл линейку Galaxy J, заменив ее на Galaxy A

Если вы ожидаете получить еще один телефон серии Galaxy J от Samsung, вы будете разочарованы, узнав, что южнокорейская компания больше не будет выпускать продукты с таким названием.
Обновлено вчера в 22:30
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Мажор на Mercedes специально сбил курсанта в Воронеже

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Джуд Лоу в плавках выглядит как Джеймс Бонд

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НХЛ дисквалифицировала Войнова до июля 2020 года

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Омбудсмен Анна Кузнецова посетит детский дом в Кольчугине

Как передает ГТРК "Владимир", сегодня федеральный омбудсмен работает в детском доме-интернате в Кольчугине.
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Напомним, что Мамаев и Александр Кокорин находится под стражей с 11 октября 2018 года.
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Общество

В России впервые признали дискриминацию трансгендера

Суд в Петербурге признал незаконным увольнение трансгендерной женщины Анастасии Васильевой, которая до операции работала печатником.
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В Германии завершили анализ ДНК тел погибших в ходе авиакатастрофы

Анализ ДНК тел погибших при авиакатастрофе в ФРГ завершен, гибель совладелицы S7 подтверждена, заявили РИА Новости в прокуратуре Дармштадта.
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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

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В России запустили новый телеканал «Победа»

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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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