Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабреГазета.Ru 13:56
Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь. Ранее российского монополиста обязали выплатить Киеву $2,56 млрд. Москва оспаривает эти претензии.
Читать в источнике
Оценить49
Подробнее о событии
Показать все источники
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома
Интерфакс - Россия07:30
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 14:33, Ашберн
Шоу-бизнес
Тина Канделаки обвинила Кэти Перри в домогательствах
Обновлено в 04:03
Энергетика
В Польше заявили о намерении поднять цену на транзит российского газа
Контракт на поставку российского газа в Польшу действует до 2022 года, ранее Наимский заявлял, что Варшава не будет продлевать его.
Обновлено в 12:58
Происшествия
Мать избитой девочки из Ингушетии захотела вернуть ее себе
Мать девочки Айши из Ингушетии, которая перенесла жестокое избиение, заявила о желании забрать дочку и потребовала купить ей билет в Москву, где сейчас находится ребенок.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие
В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27
Обновлено в 12:10
Игры
Опубликован первый трейлер Need for Speed Heat
На официальном Youtube-канале Need for Speed появился первый трейлер новой игры серии: Need for Speed Heat.
Обновлено в 09:35
Политика
Литва потребовала сохранить Украине транзит газа
Сама фрау Меркель упорно отбивает все атаки, уверяя, что газопровод является чисто коммерческим проектом, и транзит через Украину будет сохранен.
Обновлено в 12:11
Футбол
«Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи
Директор "Порту" по вопросам коммуникации Франсишку Мораес высказался о заявлении российского телеканала "Матч ТВ" по поводу отмены показа ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Порту" и "Краснодаром".
Обновлено в 09:35
Общество
В Черногории ввели запрет на курение в ресторанах и кафе
Закон о запрете на курение в закрытых общественных помещениях, включая рестораны и кафе, с 14 августа вступил в силу в Черногории.
Обновлено в 03:08
Политика
В Кремле прокомментировали московские протесты
На вопрос, считают ли в Кремле, что несогласованный митинг можно квалифицировать как массовые беспорядки, Песков ответил, что это так, если митинг «приобретает форму массовых беспорядков».
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Суд поделил имущество Глушакова и его бывшей супруги
Никулинский суд Москвы вынес решение по делу о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его экс-супруги Дарьи, сообщила журналистам сама Дарья Глушакова.
Обновлено в 13:06
Экономика
Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа»
Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.
Обновлено в 07:05
Авто
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей
В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие
Террористы сбили Су-22 сирийских ВВС
На границе сирийских провинций Хама и Идлиб сбили самолет Су-22, принадлежащий военно-воздушным силам Сирии.
Обновлено в 12:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары
Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.
Обновлено в 02:50
Футбол
Стали известны составы «Ливерпуля» и «Челси» на матч за Суперкубок УЕФА
Стали известны стартовые составы английских футбольных клубов "Ливерпуль" и "Челси" на матч за Суперкубок УЕФА, сообщается на сайте УЕФА.
Обновлено в 14:06
Политика
Орешкин оценил выход США из ВТО
Глава Минэкономразвития России Максим Орешкин заявил, что возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) не станет для нее фатальным.
Обновлено в 13:37
Наука
Адаптация к условиям среды подправила индейцам форму черепа
Ученые выяснили, что на форму черепа индейцев повлиял не только генетический дрейф, но и окружающая среда.
Обновлено в 12:44
Футбол
Киевское «Динамо» уволило Хацкевича с поста главного тренера
Александр Хацкевич уволен с поста главного тренера киевского «Динамо», сообщает пресс-служба киевлян.
Обновлено в 07:05
Энергетика
Нефть Brent подешевела более чем на 5%
Нефть марки Brent в среду упала в цене более чем на 5% на фоне внезапного роста запасов сырья в США.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Полицейские и волонтеры ищут в лесу под Омском пропавшего мальчика
Примерно 600 полицейских и волонтеров ищут в лесу малыша, который пропал в Большереченском районе Омской области.
Обновлено в 13:16
Политика
Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать
В январе Константинопольский патриархат предоставил томос об автокефалии так называемой Православной церкви Украины, созданной на основе двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ), при активном содействии бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 07:45
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян экстренно госпитализирован
В Москве в возрасте 83 лет госпитализирован народный артист СССР и художественный руководитель Московского драматического театра Армен Джигарханян.
Обновлено в 08:52
Общество
Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках
Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.
Обновлено в 04:04
Общество
В Госдуме поддержали идею перехода на четырехдневную рабочую неделю
В августе Федерация независимых профсоюзов России поддержала идею о сокращении рабочей недели для оптимизации времени труда и отдыха при обязательном сохранении зарплат.
Обновлено вчера в 08:28
Экономика
На Украине рост ВВП во втором квартале составил 4,6%
Рост экономики Украины во втором квартале 2019 года составил 4,6% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и стал наивысшим показателем страны за последние 2,5 года.
Обновлено в 13:20
Общество
Росстат зафиксировал снижение числа браков и разводов в России
В России по итогам первых шести месяцев 2019 года число регистраций браков сократилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 00:36
Технологии
Альфа-Банк найдет клиентам надежных контрагентов
Руководитель блока «Малый бизнес» Альфа-Банка Денис Осин отметил, что идея по созданию такого сервиса родилась после общения с клиентами, которые пожаловались на трудные поиски надежных партнеров по бизнесу и контрагентов.
Обновлено в 09:52
Общество
В российских школах предложили создать факультатив по киберспорту
Для российских школьников предложили организовать факультативные занятия по киберспорту.
Обновлено в 03:22
Футбол
Гендиректор «Зенита» пообещал свести к минимуму вероятность ухода Дзюбы
Генеральный директор «Зенита» прокомментировал ситуацию с новым контрактом лидера команды Артема Дзюбы.
Обновлено в 13:50