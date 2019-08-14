Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабреГазета.Ru 13:56

Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь. Ранее российского монополиста обязали выплатить Киеву $2,56 млрд. Москва оспаривает эти претензии.
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Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

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Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

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Слушания по делу «Нафтогаза» и «Газпрома» пройдут в сентябре 2020 года

РЕН ТВ07:24
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