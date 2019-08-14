Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабреИзвестия 07:34

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома». Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать40

Подробнее о событии

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Известия07:34

Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году

RT на русском07:53

Слушания по аресту «Нафтогазом» активов «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь

ТАСС07:43

Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

РБК10:51

В «Газпроме» назвали дату слушаний по транзитному спору с «Нафтогазом»

РИА Новости07:31

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

Интерфакс - Россия07:30

Слушания по делу «Нафтогаза» и «Газпрома» пройдут в сентябре 2020 года

РЕН ТВ07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 15:53, Ашберн
Футбол

«Рома» продлила контракт с Дзаньоло до 2024 года

Итальянский полузащитник Николо Дзаньоло продлил контракт с «Ромой», сообщается на официальном сайте римского клуба.
Обновлено в 15:14
Армия и оружие

В НАТО назвали небезопасным маневр сопровождавшего самолет Шойгу Су-27

Обновлено в 12:10
Экономика

В Сбербанке считают, что рост потребкредитования пока не исчерпан

Рост потребительского кредитования в России пока не исчерпан, он носил объективный характер.
Обновлено в 03:58
Здоровье

Что может предупредить о проблемах с печенью, сообщили специалисты

Специалисты сообщили, что может предупредить о наличии проблем с печенью.
Обновлено в 10:08
Кино

Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно

После чего Ди Каприо и Магуайр от опуса еще более энергично отреклись.
Обновлено в 08:37
Политика

США призвали КНР избегать насилия при подавлении протестов в Гонконге

Конгрессмены США предупредили власти Китая о серьёзных последствиях насильственного подавления протестов в Гонконге.
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес

Бузова отказалась удалить скандальную шутку про блокадницу

Российская певица Ольга Бузова отказалась удалять видео, на котором она себя сравнивает с блокадницей Ленинграда.
Обновлено в 09:33
Политика

Украинская автокефальная православная церковь перестала существовать

Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ) больше официально не существует.
Обновлено в 07:17
Кино

В сети появился дублированный трейлер «Ведьмака» от Netflix

Обновлено вчера в 17:36
Политика

В урочище Сандармох начались новые раскопки

Новая экспедиция началась 12 августа и продлится до 21-го числа.
Обновлено в 15:30
Общество

Около 40% молодежи в России считают себя неверующими, выяснил опрос

Приблизительно 37% молодежи в России возрастом от 18 до 24 лет считают себя неверующими.
Обновлено в 13:55
Хоккей

Хоккеисты ЦСКА победили «Лозанну» в товарищеском матче

Действующий обладатель Кубка Гагарина в товарищеском матче одержал победу над швейцарской «Лозанной».
Обновлено в 15:45
Футбол

Гендиректор «Зенита» прояснил ситуацию с контрактами Дзюбы и Кокорина

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о том, какие действия клуб собирается предпринимать в отношении контрактов с нападающими Артемом Дзюбой и Александром Кокориным.
Обновлено в 11:47
Футбол

СМИ сообщили о возможной отставке Зидана из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, передает The Independent.
Обновлено в 15:13
Общество

Суд разделил имущество Глушаковых пополам

Никулинский суд Москвы вынес решение о разделе совместно нажитого имущества футболиста Дениса Глушакова и его бывшей жены Дарьи.
Обновлено в 14:47
Культура

«Квартал 95» впервые спародировал Владимира Зеленского

Обновлено в 04:22
Транспорт

В РЖД рассказали об обязанности проводников собирать постельное белье

Обновлено в 11:22
Футбол

Динамо Киев, скорее всего, возглавит Алексей Михайличенко

56-летний Алексей Михайличенко уже был тренером Динамо Киев в период с 2002-го по 2004-й года.
Обновлено в 14:54
Интернет

Huawei и «Яндекс» работают над конкурентом для Google Maps

Санкции со стороны США вынудили Huawei активнее работать над собственной ОС HarmonyOS.
Обновлено в 12:16
Экономика

В США сработал последний индикатор грядущей рецессии

Инверсия кривой доходности считается самым точным индикатором предстоящей экономической рецессии в США.
Обновлено в 15:15
Политика

МИД Украины объяснил отказ принимать обратно моряков-провокаторов

Представитель МИД Украины Зеркаль объяснила причину отказа забирать задержанных Россией осенью 2018 года моряков.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Мать избитой в Ингушетии девочки потребовала вернуть ребенка

Мать избитой в Ингушетии девочки, которой ампутировали часть руки, приехала в Москву забрать ребенка и потребовала оплатить ей билеты, сообщила уполномоченный при главе республики по правам ребенка Зарема Чахкиева, передает «РИА Новости».
Обновлено в 14:34
Происшествия

Британка едва не лишилась зрения, сварив яйца по рецепту из интернета

Обновлено в 11:40
Футбол

«Зенит» поздравил «Краснодар» с победой над «Порту»

Матч завершился победой российского клуба со счетом 3:2. Португальский «Порту» из-за этого не вышел в раунд плей-оффи, а вот у «Краснодара» появился шанс проявить себя.
Обновлено вчера в 18:06
Культура

Актер Эрик Робертс заявил о желании получить российское гражданство

Голливудский актер Эрик Робертс хотел бы получить гражданство РФ.
Обновлено в 15:11
Политика

В России отреагировали на обвинение Меркель в распаде ДРСМД

Ранее политик возложила ответственность за прекращение действия договора на Москву: по ее мнению, Россия якобы нарушила ДРСМД, тем самым дав остальным участникам соглашения повод к выходу из договора.
Обновлено в 14:20
Политика

Суд отменил регистрацию пяти кандидатов в МО «Екатерингофский»

Ленинский районный суд отменил решения ИКМО «Екатерингофский» о регистрации пяти кандидатов в муниципальные депутаты — самовыдвиженца Богдана Литвина, кандидатов от «Яблока» Федора Горожанко, Полины Костылевой, Ефима Миньковича и Вероники Юдович.
Обновлено в 13:20
Политика

На Украине задержали замминистра по вопросам неподконтрольных территорий

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали заместителя министра по вопросам временно неподконтрольных территорий Украины Юрия Грымчака и его помощника.
Обновлено в 15:39
Происшествия

В квартире пропавших в Германии россиянок нашли следы крови

Обновлено в 15:09
Политика

Митрохина зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Обновлено в 11:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное