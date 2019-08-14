Энергетика
Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабреИзвестия вчера в 07:34
Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома». Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.
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Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году
RT на русскомвчера в 07:53
Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома
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