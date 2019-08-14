Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабреИзвестия вчера в 07:34

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома». Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.
Читать в источнике
Комментировать49

Подробнее о событии

Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

РБКвчера в 10:51

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

Интерфакс - Россиявчера в 07:30

Слушания по аресту «Нафтогазом» активов «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь

ТАССвчера в 07:43

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Известиявчера в 07:34

В «Газпроме» назвали дату слушаний по транзитному спору с «Нафтогазом»

РИА Новостивчера в 07:31

Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году

RT на русскомвчера в 07:53

Слушания по делу «Нафтогаза» и «Газпрома» пройдут в сентябре 2020 года

РЕН ТВвчера в 07:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 02:54, Ашберн
Происшествия

10 человек пострадали в результате жесткой посадки A321 в Подмосковье

Обновлено в 01:55
Интернет

Поисковик Google начал терять клики

Поисковик Google стал терять клики.
Обновлено вчера в 16:52
Политика

В Раде заявили о праве на использование русского языка на Украине

Русский язык не считается иностранным на Украине, заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Нестор Шуфрич.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

В России пять 17-летних матерей в 2018 году родили по пятому ребёнку

Обновлено в 00:20
Происшествия

Десять человек пострадали в ДТП на мосту под Саратовом

На мосту Саратов-Энгельс произошла авария, в результате которой пострадали десять человек.
Обновлено в 02:01
Здоровье

В Минздраве рассказали, чем чаще всего болеют российские школьники

Специалисты из Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей при министерстве здравоохранения назвали самые распространенные заболевания среди учеников российских школ, сообщает RT.
Обновлено в 02:15
Энергетика

Стоимость нефти марки Brent снизилась до $58,46 за баррель

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent уменьшились в цене на 0,19%, достигнув $58,46 за баррель.
Обновлено 13 августа в 01:19
Происшествия

Три белорусских туристки пропали в горах Грузии

Обновлено вчера в 17:44
Культура

«Квартал 95» спародировал Зеленского

Обновлено вчера в 06:12
Происшествия

Мать избитой девочки из Ингушетии заявила о желании вернуть дочь

Уполномоченный по правам ребёнка в Ингушетии Зарема Чахкиева сообщила, что мать семилетней Аиши Ажиговой, ранее избитой и в настоящий момент проходящей лечение в НИИ имени Рошаля в Москве, решила вернуть свою дочь.
Обновлено вчера в 15:39
Политика

Минприроды России допустило полный запрет на экспорт леса в Китай

Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов на российской территории, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:48
Общество

В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары

Руководитель отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александр Голубев рассказал, что в скором времени температура воздуха прогреется до своей климатической нормы, а после превысит ее.
Обновлено вчера в 08:03
Происшествия

В Ленобласти пьяный водитель сбил двух женщин с грудными детьми

Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

Священник из Москвы заявил, что его избили в Ялте на глазах сына

В полиции не уточнили личности участников конфликта, но таким образом прокомментировали сообщения в социальных сетях, где московский священник Алексей Забелин написал, что его избили на набережной на глазах собственного сына.
Обновлено вчера в 17:40
Происшествия

Британка потеряла глаз, сварив яйца в микроволновке

Обновлено вчера в 11:12
Политика

Глава администрации Барнаула ушёл в отставку

Обновлено в 00:10
Политика

Меркель обвинила Россию в прекращении ДРСМД

"Сожалею в связи с тем фактом, что Россия доказуемо нарушала ДРСМД и таким образом создала причину для утраты этого договора", - утверждала она.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия

После гибели пропавшей в Омске трехлетней девочки возбудили дело

Обновлено в 00:26
Политика

Трамп: Отсрочка пошлин пойдет Китаю на пользу

Президент США Дональд Трамп заявил, что отсрочка введения пошлин на товары из Китая до середины декабря принесет пользу КНР.
Обновлено вчера в 19:38
Политика

Украинская автокефальная православная церковь прекратила существование

Обновлено вчера в 05:33
Общество

Эксперты ВШЭ предупредили о риске социального исключения 13% россиян

Почти пятая часть домохозяйств (19,8%) и 13,1% жителей России рискуют оказаться в социальной эксклюзии, то есть быть изолированными от основной части общества из-за сочетания бедности и других факторов, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты экспертов Высшей школы экономики Сергея Смирнова и Алексея Капустина.
Обновлено вчера в 21:37
Шоу-бизнес

Аллу Вербер похоронили в Канаде в закрытом гробу

Поскольку Алла Вербер страдала менингококковым сепсисом, хоронить ее решили в закрытом гробу, ведь заболевание является крайне опасным, а в группе риска оказались те, кто недавно контактировал со светской львицей.
Обновлено 13 августа в 12:55
Футбол

«Порту» обвинил «Матч ТВ» в срыве трансляции матча с «Краснодаром»

Срыв трансляции матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов между «Порту» и «Краснодаром» на российском телевидении произошел по вине телеканала «Матч ТВ», заявил директор португальского футбольного клуба по вопросам коммуникации Франсишку Мораес.
Обновлено вчера в 09:28
Авто

В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей

Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

Преподаватели ВШЭ призвали суд освободить Егора Жукова

Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики (ВШЭ) призвали Мосгорсуд освободить студента вуза Егора Жукова, обвиненного по уголовному делу о массовых беспорядках 27 июля в Москве.
Обновлено вчера в 16:02
Политика

Кадыров назвал врагов Чечни после волнений из-за слов об имаме Шамиле

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью журналисту Руслану Курбанову, фрагмент которого опубликован на его странице в Instagram, заявил о наличии врагов у возглавляемой им республики.
Обновлено вчера в 14:04
Футбол

Зидан может покинуть «Реал» из-за срыва трансфера Погба

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан может покинуть свой пост из-за срыва трансфера полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба.
Обновлено вчера в 17:18
Происшествия

В Краснодарском крае сгорел пассажирский автобус

Пассажирский автобус, ехавший из Архипо-Осиповки в Таганрог, полностью сгорел на Кубани, никто не пострадал, сообщает ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 15:53
Культура

Голливудский актер Эрик Робертс намерен получить гражданство РФ

Обновлено вчера в 15:19
Армия и оружие

Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США

Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.
Обновлено вчера в 08:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное