Слушания по аресту украинским "Нафтогазом" активов российского "Газпрома" в Нидерландах запланированы на декабрь. Ранее российского монополиста обязали выплатить Киеву $2,56 млрд. Москва оспаривает эти претензии.

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

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