Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабреИзвестия 07:34

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома». Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.
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Слушание дела об аресте активов «Газпрома» в Нидерландах начнут в декабре

РБК10:51

Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году

RT на русском07:53

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Известия07:34

Слушания по аресту «Нафтогазом» активов «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь

ТАСС07:43

В «Газпроме» назвали дату слушаний по транзитному спору с «Нафтогазом»

РИА Новости07:31

Суд Люксембурга привел в исполнение решение арбитража о взыскании $2,6 млрд с Газпрома

Интерфакс - Россия07:30

Слушания по делу «Нафтогаза» и «Газпрома» пройдут в сентябре 2020 года

РЕН ТВ07:24
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Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 12:50, Ашберн
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В сеть выложили новые изображения, имеющие отношение к предстоящему автосимулятору Need For Speed Heat.
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В Волгоградской области начали проверку после публикации в интернете видео с медведем, который купается на пляже Урюпинска.
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В Санкт-Петербурге в четырёхэтажном бизнес-центре во время пожара произошло частичное обрушение кровли.
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Мать избитой ингушской девочки хочет вернуть ребёнка

Биологическая мать избитой в Ингушетии семилетней девочки хочет вернуть себе ребёнка.
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Как рассказали представители компании журналистам в Индии, они намерены запустить в продажу бюджетную версию автомобиля.
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Новое исследование показывает влияние крупномасштабной гибели деревьев на накопление углерода

Исследование, опубликованное в Nature Geoscience, показало широкое региональное изменение, причем части Скандинавии, США, Канады и России имеют особенно высокую частоту этих возмущений.
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