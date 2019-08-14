Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома». Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Экономика Глава ФАС предложил приватизировать авиакомпанию «Победа» Продать "Победу" Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев предложил приватизировать лоукостер "Победа" (" дочка" "Аэрофлота") для развития внутренних пассажирских перевозок и конкуренции на рынке.

Общество В Гидрометцентре предупредили о приходе 36-градусной жары Температурный фон в скором времени вернется к климатической норме, а затем превысит ее, пишет "Российская газета" со ссылкой на руководителя отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Александра Голубева.

Шоу-бизнес Армен Джигарханян госпитализирован В Москве госпитализирован 83-летний народный артист СССР Армен Джигарханян, передает Mash.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Футбол Футболист «Сочи» дисквалифицирован на четыре матча за удар Чалова Защитник футбольного клуба "Сочи" Иван Миладинович дисквалифицирован на четыре матча за удар локтем в голову нападающего столичного ЦСКА Федора Чалова в матче пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Политика Меркель обвинила Россию в распаде ДРСМД Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Россия "дала повод" для окончания договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Театры На пост худрука Волковского театра претендуют 9 человек На пост художественного руководителя Театра имени Волкова претендуют девять человек. Министерство культуры завершило прием заявок.

Игры ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.

Политика В Кремле рассказали о последствиях выхода США из ВТО Возможный выход Соединенных Штатов из Всемирной торговой организации (ВТО) поставит под вопрос существование этой организации, считают в Кремле.

Происшествия Под Омском около 400 человек ищут пропавшего трехлетнего ребенка Около 400 полицейских, волонтеров, местных жителей и вертолет Росгвардии ищут трехлетнего мальчика, пропавшего в лесу в Большереченском районе Омской области, пока его родители собирали ягоды, сообщает областной главк МВД.

Политика В Минобрнауки уточнили приказ о контактах ученых России с иностранцами В Минобрнауки России заявили, что приказ, устанавливающий, что на встрече с иностранными коллегами должны присутствовать как минимум двое российских ученых, носит рекомендательный характер.

Общество Около 40% молодёжи в России считают себя неверующими людьми 37% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают себя неверующими людьми.

Политика Трамп потерял до $5 млрд за время президентства Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял от $3 до $5 млрд во время пребывания на посту главы государства.

Экономика В России вновь зафиксирована дефляция Потребительские цены в России за неделю с 6 по 12 августа снизились на 0,1%, сообщил Росстат.

Политика Украина намерена создать режимный морской район вокруг Крыма На Украине 13 августа заявили о намерении создать режимный морской район вокруг Крыма, чтобы помешать иностранным судам, в том числе российским, заходить в порты полуострова, передает РИА Новости.

Интернет В WhatsApp на Android появилась новая функция Разработчики WhatsApp начали тестирование новой функции для Android, которая позволяет проходить авторизацию по отпечатку пальца.

Происшествия Пресненский суд получил ходатайство об аресте Константина Котова Пресненский суд 14 августа выберет меру пресечения для Константина Котова, которому Следственный комитет вменил так называемую "дадинскую статью" - уголовную статью о неоднократных нарушениях на уличных акциях.

Политика Глава партии Зеленского призвал отказаться от русского языка в Раде Глава партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков высказался о произошедшем между депутатами Верховной рады нового созыва перепалке о русском языке.

Армия и оружие Трамп: США многое поняли после ЧП в Архангельской области Президент Америки Дональд Трамп опубликовал в понедельник, 12 августа, на своей странице в Twitter сообщение, что «США многое поняли после взрыва ракеты в России».

Происшествия Атамбаеву предъявили новые обвинения Бывшему президенту Киргизии Алмазбеку Атамбаеву предъявили обвинения еще по двум уголовным делам.

Политика Сохранит большинство. Россияне готовы отдать голоса за «Единую Россию» Как отметил Генеральный директор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов, 44% голосов респондентов, полученных «Единой Россией» по данным опроса «Левада-центра», означают, что партия и в следующем созыве с высокой вероятностью получит большинство в Государственной думе.

Политика Меркель напомнила о необходимости выполнения «Минска-2» Канцлер Германии Ангела Меркель призвала приложить усилия по реализации минских соглашений.