Энергетика

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабреИзвестия 07:34

Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома». Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.
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Слушания по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» пройдут в Стокгольме в 2020 году

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