Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома». Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

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