Слушания по аресту украинским «Нафтогазом» активов российского «Газпрома» в Нидерландах запланированы на декабрь. Об этом сообщается в отчетности «Газпрома». Процесс в Швеции по оспариванию решения арбитража Стокгольма по транзитному спору двух компаний запланированы на сентябрь-октябрь 2020 года.

Слушания по аресту активов «Газпрома» в Нидерландах начнутся в декабре

Политика Глава партии Зеленского призвал не выступать в Раде на русском языке Словесная перепалка произошла в среду в ходе заседания подготовительной депутатской группы между новоизбранными депутатами Рады из-за выступления сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадима Рабиновича на русском языке.

Армия и оружие Минобороны сообщило о приближении истребителя НАТО к самолету Шойгу Истребитель НАТО F-18С пытался приблизиться к самолету министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря, говорится в сообщении Минобороны России.

Футбол Директор «Порту» обвинил «Матч ТВ» во лжи Директор по коммуникациям «Порту» Франсишку Мораес заявил, что клуб не менял условия показа трансляции матча квалификации Лиги чемпионом с «Краснодаром» для российского телеканала «Матч ТВ».

Экономика «Газпром» попросил у России триллион рублей Совокупная стоимость проектов оценивается в 2,3 триллиона рублей, пишет The Bell.

Армия и оружие Россия перебросила бомбардировщики Ту-160 ближе к границам США Инцидент с сопровождением российских стратегических бомбардировщиков у границ США повторился в августе.

Космос Орбиту МКС скорректируют 15 августа для подготовки к запуску «Союза» Корректировка орбиты будет осуществлена с целью формирования баллистических условий для выведения, сближения и стыковки с Международной космической станцией космического корабля «Союз МС-14», запуск которого запланирован на 22 августа, сообщили в ЦНИИмаш.

Происшествия В Петербурге загорелись торговые павильоны Торговые павильоны с автомобильными товарами загорелись на площади порядка 400 квадратных метров в Кировском районе Санкт-Петербурга, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Армия и оружие В Совбезе России рассказали о концепции США «выяви и пристыди» «Для придания хоть какой-то легитимности надуманным обвинениям в проведении кибератак американцы продвигают новую концепцию — «выяви и пристыди» («name and shame»)», — заявил Храмов.

Футбол Сломавшего Чалову нос игрока «Сочи» дисквалифицировали на четыре матча Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал защитника «Сочи» Ивана Миладиновича на четыре матча за удар в лицо форварда ЦСКА Федора Чалова во встрече пятого тура РПЛ.

Политика Требовавший посадить Порошенко миллиардер из США прибыл на Украину Американский миллиардер Сэм Кислин, которому был запрещен въезд на Украину, прибыл в страну, сообщили СМИ.

Политика Жириновский назвал условие, при котором СССР можно было бы сохранить Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал условие, при котором Советский Союз можно было бы сохранить.

Общество В России снизилось количество зарегистрированных браков Количество регистраций браков в ЗАГСе за первую половину 2019 года снизилось на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, свидетельствуют данные Росстата.

Политика Зеленский упростит получение украинского гражданства для россиян Украинский президент Владимир Зеленский поручил правительству страны подготовить проект закона об упрощенном порядке предоставления украинского гражданства российским гражданам.

Игры ЕА показала дебютный трейлер новой Need for Speed — Heat Какие-то детали Need for Speed: Heat мы узнали из недавних утечек, но теперь гонку наконец-то представили официально вместе с полноценным двухминутным трейлером.

Кино Леонардо Ди Каприо назвал роль, за которую ему стыдно В центре - группа молодых людей, которые собираются по выходным в титульном кафе в Лос-Анджелесе и ведут откровенные беседы и рассуждения.

Наука В Германии разрабатывают шестиместное электрическое аэротакси Авиастроительная фирма сделала заявление, что ее специалисты уже приступили к созданию 6-местного электрического аэротакси, выполненного в виде автожира.

Политика В Крыму оценили слова постпреда Британии об ущемлении прав украинцев В Крыму оценили высказывание постпреда Великобритании при ООН Карен Пирс об "ужасающем положении дел" с гуманитарными правами жителей полуострова.

Футбол Губерниев: у «Порту» позиция «растопыренных пальцев», сначала надо сделать дело Российский комментатор Дмитрий Губерниев высказал мнение по поводу срыва трансляции на телеканале "Матч ТВ" ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов "Порту" — "Краснодар" (2:3).

Транспорт Дрозденко утвердил проект 6-го этапа Восточного скоростного радиуса Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил проекты планировки территории и межевания участка широтной скоростной магистрали от улицы Коммуны до Колтушского шоссе, который станет шестым этапом строительства Восточного скоростного радиуса (ВСР), сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.

Происшествия Активиста Котова арестовали за многократные нарушения на митингах Котову были предъявлены обвинения в совершении преступления по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга).

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых автомобилей В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин. Минпромторг и Минтранс рассматривают инициативу депутатов.

Энергетика Польша намерена повысить стоимость транзита российского газа Польша хочет добиться значительного увеличения расценок на транзит российского газа по трубопроводу "Ямал - Европа", заявил журналистам в среду уполномоченный правительства этой страны по вопросам энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Общество В Москве разрешили новый 100-тысячный митинг Мэрия Москвы согласовала проведение в столице митинга численностью до 100 тысяч человек без шествия.

Общество Молодожены из Вичуги эффектно прибыли на свадьбу на грузовиках Видеозапись со свадьбы дальнобойщика из Вичуги набирает десятки тысяч просмотров в интернете.

Игры Стали известны новые характеристики Xbox следующего поколения В начале лета корпорация Microsoft анонсировала выход Xbox следующего поколения под названием Project Scarlett.