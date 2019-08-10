Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опроверглиLenta.ru 11:15
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
Актер Сергей Марочкин в своем блоге рассказал о том, что Анатолий Пашинин, который в 2014 году уехал из России на Украину и воевал на Донбассе за ВСУ, якобы хочет вернуться в российское кино.ТК Звезда04:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 14:00, Вашингтон
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Политика
Путин на мотоцикле приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму
Российский лидер Владимир Путин на мотоцикле "Урал" приехал на байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе, которое было организовано мотоклубом "Ночные волки".
Обновлено в 11:59
Футбол
«Факел» уступил «Нижнему Новгороду», «Балтика» разгромила «Мордовию»
Состоялись три матча 7-го тура ФНЛ. «Балтика» разгромила «Мордовию» и набрала шесть очков. Клуб из Саранска остался в зоне вылета.
Обновлено в 11:55
Происшествия
В центре Москвы после митинга начались задержания
После согласованного митинга «Вернем себе право на выборы» в центре Москвы начались задержания.
Обновлено в 11:07
Экономика
Bloomberg назвал самые богатые семьи мира
Bloomberg представил свой ежегодный рейтинг богатейших семей мира.
Обновлено в 12:55
Происшествия
Семья из Волгограда погибла в жутком ДТП в Астраханской области
Страшное ДТП произошло сегодня на трассе Волгоград – Астрахань.
Обновлено в 11:07
Футбол
Динамо — Зенит 0:2
Обновлено в 13:15
Происшествия
Неизвестный в Тюмени открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
В 00:30 по местному времени один из сотрудников заметил подозрительного мужчину, который бросил в сторону патруля Росгвардии, который при приближении силовиков бросил в них неизвестный предмет, оказавшийся в последствии рюкзаком, и открыл огонь из оружия, ранив одного из бойцов.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Фигуранта дела о массовых беспорядках положили в реанимацию
ТАСС напоминает, что после несогласованной акции в Москве 27 июля режиссёру выписали 20 тысяч рублей штрафа.
Обновлено в 10:22
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество
Названы самые распространенные фамилии россиян
На протяжении многих лет самыми распространенными фамилиями в России остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено в 03:34
Армия и оружие
Украинским снайперам разрешили убивать гражданских на Донбассе
Штаб карательной операции в Краматорске ведет активную подготовку к активной фазе вооруженного конфликта на Донбассе.
Обновлено в 06:54
Футбол
«Атлетико» установит статую Арагонеса на своем стадионе
На домашнем стадионе мадридского «Атлетико» появится статуя бывшего игрока и тренера Луиса Арагонеса.
Обновлено в 13:11
Транспорт
Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.
Обновлено вчера в 10:55
Футбол
«Байер» и «Шальке» вышли в следующий раунд Кубка Германии
"Байер" и "Шальке" обыграли своих соперников в 1-м раунде Кубка Германии.
Обновлено в 12:39
Происшествия
В США задержали мужчину, который пришел в магазин Walmart с винтовкой
Обновлено 08 августа в 22:56
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Здоровье
Онколог перечислил семь симптомов развития рака
Семь тревожных симптомов, которые могут говорить о том, что в организме развивается рак, выделил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено 08 августа в 23:33
Футбол
На стадионе голландского АЗ обрушилась крыша
На стадионе АЗ в Алкмааре рухнула крыша. Фотографию, подтверждающую обрушение, выложил в «твиттере» журналист Брайан Вейкер.
Обновлено в 13:03
Общество
Шнуров обвинил участников митинга оппозиции в стремлении к «халяве»
Потом Шнуров отмечает, что на митинг тысячи участников пришли ради «халявы», ведь концерты популярных исполнителей стоят денег и на них не всегда легко попасть.
Обновлено в 11:52
Происшествия
Супертайфун убил 18 человек в Китае
14 человек значатся пропавшими без вести после схода оползня в Вэньчжоу.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в мечети в Норвегии
В коммуне Берум близ Осло произошла стрельба в мечети, погиб один человек, еще один ранен, сообщает Dagbladet.
Обновлено в 12:01