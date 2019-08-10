Актер Сергей Марочкин в своем блоге рассказал о том, что Анатолий Пашинин, который в 2014 году уехал из России на Украину и воевал на Донбассе за ВСУ, якобы хочет вернуться в российское кино.

с чего всё началось

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

Шоу-бизнес Похудевшая Лолита Милявская показала видео с танцами в купальнике Певица Лолита Милявская рассказала на своей странице в Instagram о планах на новый клип.

Происшествия Полиция назвала число задержанных после акции в Москве За различные правонарушения после согласованной акции, прошедшей на проспекте Академика Сахарова, в центре Москвы задержаны 136 человек.

Политика Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан Советник главы Минагрополитики Украины Александр Лиев, который занимал в 2010 году пост министра курортов Автономной Республики Крым, опубликовал цитаты из писем жителей полуострова, в которых они рассказали ему о том, как изменился Крым после того, как он стал частью России.

Общество Гигантская рыба выбросилась на берег Волги В Самарской области на берегу Волги обнаружили огромного мертвого сома. Фотографию рыбы очевидцы выложили в соцсети "Вконтакте".

Здоровье Сомнолог поделился рецептом хорошего сна Член Российского общества сомнологов Павел Кудинов в эфире НСН подтвердил выводы иностранных ученых о зависимости качества сна от настроения.

Армия и оружие В Йемене сепаратисты захватили президентский дворец Замглавы МИД Йемена Мухаммад аль-Хадрами назвал произошедшее переворотом Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена после четырех дней боев захватили президентский дворец в городе Аден, передает РИА Новости, ссылаясь на военный источник.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Политика Депутат Госдумы связал непогоду в России с климатическим оружием Депутат Государственной думы Алексей Журавлёв в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» заявил, что причиной неблагоприятных погодных условий в России могло стать «испытание климатического оружия вашингтонским обкомом».

Футбол Гол Фелиша принес «Атлетико» победу над «Ювентусом» Автором победного гола стал 19-летний португальский футболист «Атлетико» Жоау Фелиш, купленный этим летом у лиссабонской «Бенфики» за 126 млн евро.

Волейбол Сборная России по волейболу обыграла кубинцев в квалификации Олимпиады В Санкт-Петербурге состоялась вторая встреча мужской сборной России по волейболу на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2020 года в Токио.

Авто Новый седан Nissan Sentra получит механическую трансмиссию Новый седан Sentra стал привлекательнее как внутри, так и снаружи, а главное, что он все еще предлагает механическую коробку передач.

Футбол «Зенит» победил «Динамо» в чемпионате России Матч пятого тура чемпионата России между «Динамо» и «Зенитом» завершился победой петербургского клуба со счетом 2:0. Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ-Арена имени Льва Яшина».

Политика Царские долги: французский депутат требует российские деньги Внуки и правнуки разоренных держателей облигаций через сто с лишним лет, подчеркнул депутат, продолжают требовать возврата вложенных средств, несмотря на договор 27 мая 1997 года, по которому Россия согласилась выплатить 400 миллионов долларов.

Происшествия В Тюмени росгвардеец получил ранение при задержании В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии, когда те попытались задержать его. Один из силовиков получил ранения.

Армия и оружие Гиперзвуковой комплекс «Кинжал» впервые показали публике «Самолеты МиГ-31К с гиперзвуковым авиационным комплексом «Кинжал» и авиационные комплексы пятого поколения Су-57 обеспечили прикрытие действий штурмовой и бомбардировочной авиации в ходе розыгрыша тактического эпизода «Авиамикс», открывающего финальную часть соревнований», — отметили они.

Происшествия Пять сотрудников «Росатома» погибли на испытаниях в Северодвинске Пять сотрудников «Росатома» погибли во время происшествия на военном полигоне в Северодвинске 8 августа.

Общество Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.

Футбол Игроки «Краснодара» получили призы от РФС Игроки «Краснодара» получили памятные призы от РФС перед началом матча с «Рубином».

Армия и оружие Эрдоган понадеялся на новую историческую победу Турции Президент Турции Тайип Реджеп Эрдоган заявил, что надеется на очередную историческую победу Анкары в августе на фоне сообщений о готовящейся турецкой операции против курдских формирований на севере Сирии.

Происшествия В Германии от удара молнии пострадали 15 футболистов На юге Германии в г. Розенфельд от удара молнии пострадали 15 футболистов. Как стало известно, это случилось вечером 9 августа.

Транспорт Видео проезда поезда по Крымскому мосту появилось в сети Как сообщает телеканал РЕН ТВ, в интернете появился ролик, на котором видно, как по Крымскому мосту едет поезд.