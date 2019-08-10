Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опроверглиLenta.ru 11:15
Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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с чего всё началось
Актер Сергей Марочкин в своем блоге рассказал о том, что Анатолий Пашинин, который в 2014 году уехал из России на Украину и воевал на Донбассе за ВСУ, якобы хочет вернуться в российское кино.ТК Звезда04:11
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