Культура

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опроверглиLenta.ru 11:15

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
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