Актер Сергей Марочкин в своем блоге рассказал о том, что Анатолий Пашинин, который в 2014 году уехал из России на Украину и воевал на Донбассе за ВСУ, якобы хочет вернуться в российское кино.

с чего всё началось

Менеджер актера Анатолия Пашинина Юлия Павлова опровергла слухи о том, что артисту, воевавшему в Донбассе, не предлагают работу на Украине. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли

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