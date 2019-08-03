Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной радыРИА Новости 07:38
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
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Президент России Владимир Путин подписал разработанный правительством закон, увеличивающий число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка.
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Интернет
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Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
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Обновлено в 09:03
Футбол
ЦСКА отправился в Казань на матч с «Рубином»
Официальный сайт ЦСКА сообщает, что московская команда в составе 20 игроков отправилась на матч 4-го тура чемпионата России с "Рубином".
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Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
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Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
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Футбол
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В матче четвертого тура российской премьер-лиги московский "Локомотив" на поле "Космос Арены" в Самаре обыграли местные "Крылья Советов" со счетом 2:1. Победный гол железнодорожники забили на 94-й минуте.
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Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полёт
Российский тяжёлый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» совершил первый полёт. Об этом сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 11:28
Культура
Кевин Спейси впервые выступил на публике после снятия обвинений
Голливудский актер Кевин Спейси, который был обвинен в сексуальных домогательствах, впервые за несколько лет появился на публике.
Обновлено в 12:20
Происшествия
Почти 60 мигрантов спасли у берегов Испании
По меньшей мере 59 нелегальных мигрантов спасли у побережья Испании.
Обновлено в 11:51
Политика
В Минюсте США оценили расходы на расследование Мюллера
Расследование бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве» России в американские выборы в 2016 году обошлось бюджету в $31,6 млн, следует из опубликованных Минюстом США данных.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил
Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.
Обновлено в 09:05
Происшествия
Из ОВД «Хамовники» начали выпускать задержанных без протокола
В ОВД "Хамовники" ввели план "Крепость" и не пускают в отделение полиции адвокатов.
Обновлено в 10:53
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
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Политика
Kyodo сообщило об отказе Японии от антиядерных идей
Япония отвергла антиядерные инициативы СССР еще в середине 1950-х годов, сообщает агентство Киодо.
Обновлено в 09:42
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Здоровье
Врач рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде
Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Петербурге начались задержания на протестной акции на площади Ленина
В субботу, 3 августа, в Петербурге на митинге солидарности с кандидатами в Мосгордуму начали задерживать людей.
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Общество
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Ранее организаторы фестиваля «Шашлык Live» сообщили, что ещё две группы — «Браво» и Tequilajazzz, которых ранее анонсировала московская мэрия — также не выступят в парке Горького.
Обновлено в 07:29
Игры
Valve не будет изымать редкие «шапки» у игроков Team Fortress 2
Valve исправила ошибку и заблокировала возможность продавать или обменивать предметы, полученные в результате бага с ящиками в Team Fortress 2. После чего разработчики решили, что одна копия «шапки» будет доступна для продажи.
Обновлено в 08:26
Футбол
Федун получил футболку с надписью «Вы кого притащили»
Владельцу «Спартака» Леониду Федуну вручили футболку с надписью «Вы кого притащили» перед московским дерби с «Динамо» в 4-м туре Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 12:08
Путешествия
Стало известно, что россияне чаще привозят из поездок
Первое место среди привозимых товаров досталось фруктам (15%), Чаще всего туристы привозят их из Таиланда, Индии, Мексики, Израиля и Турции.
Обновлено в 09:38