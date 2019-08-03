Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной радыРИА Новости 07:38

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
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«Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера Рады

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