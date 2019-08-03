Политика
«Слуга народа» выдвинет Разумкова на пост спикера РадыГазета.Ru 12:01
Глава партии украинского лидера Владимира Зеленского "Слуга народа" Дмитрий Разумков объявил, что его кандидатура будет выдвинута на пост спикера Верховной рады. Первым вице-спикером парламента может стать, по его словам, Руслан Стефанчук, который представляет главу государства в парламенте.
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Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
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Полиция в Гонконге применила против протестующих слезоточивый газ
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Футбол
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Игры
Дополнительных режимов в Control не будет
Как сообщают авторы игры, у них наблюдается острая нехватка ресурсов, в связи с чем студия перешла в режим жесткой экономии и на текущий момент очень рационально распределяет свои средства, вкладываясь в более удачный контент.
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Общество
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Актер Михаил Боярский прокомментировал радиостанции "Говорит Москва" рейтинг регионов с наибольшим числом пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 13:06
Автоспорт
Квят стал 13-м в квалификации Гран-при Венгрии «Формулы-1»
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Общество
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Студентам Московского педагогического государственного университета (МПГУ) не следует участвовать в несогласованных акциях протеста, заявил ТАСС ректор Алексей Лубков.
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Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
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Общество
Мутко раскритиковал власти Приангарья за работу по ликвидации паводка
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Общество
Грозы и ветер: на Южном Урале объявлено штормовое предупреждение
Штормовое предупреждение объявлено на Южном Урале, передает телеканал «МИР 24».
Обновлено в 03:32
Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории
Обновлено в 10:59
Космос
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Новая трехмерная карта обеспечивает более четкое изображение искаженной структуры диска Млечного пути благодаря измерениям особых звезд, называемых цефеидами.
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Кино
Стала известна дата выхода фильма об Элвисе Пресли
Кинокомпания Warner Bros. назначила выход фильма о короле рок-н-ролла на осень 2021 года и приняла решение о переносе премьеры фильма «Дюна» на декабрь 2020 года.
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Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
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Московскую мастерскую Никаса Сафронова затопило
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Футбол
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Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
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Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
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Футбол
Роман Зобнин: «Выход Шюррле на поле помог „Спартаку“»
Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин после ничьей с "Динамо" (0:0) в матче 4-го тура чемпионата России выразил мнение, что новичок красно-белых, хавбек Андре Шюррле помог команде, когда вышел на замену вместо Александра Ташаева на 46-й минуте встречи.
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Футбол
«Бавария» и «Боруссия» начали матч за Суперкубок Германии
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Общество
В аэропорту Сан-Франциско запретят продажу воды в пластиковых бутылках
В международном аэропорту Сан-Франциско с 20 августа вступит запрет на продажу воды в пластиковых бутылках.
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Происшествия
По делу о массовых беспорядках задержали нового подозреваемого
Следственный комитет после обыска задержал Даниила Конона, подозреваемого по делу о массовых беспорядках 27 июля, сообщил в Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
Обновлено в 14:35
Общество
Путин подписал закон об увеличении детских пособий
Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет большему числу семей в России получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка, а также продлевает для ряда семей выплаты на детей до трехлетнего возраста.
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Политика
Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой
Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
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Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00